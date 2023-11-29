Мбаппе об 1:1 с «Ньюкаслом»: «В Лиге чемпионов нужно забивать, когда есть возможность. У нас было девять или десять моментов»
Килиан Мбаппе высказался после ничьей с «Ньюкаслом» (1:1) в Лиге чемпионов.
Форвард «ПСЖ» сравнял счет на 98-й минуте с пенальти.
«Моя работа – забивать голы и помогать ребятам. Сегодня я мог бы лучше помочь команде. У меня было много моментов, но я не смог забить больше.
В Лиге чемпионов нужно забивать, когда есть возможность. У нас было девять или десять моментов, но мы не смогли забить [до пенальти]», – сказал Мбаппе.
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Правило пенальти давно требует пересмотра, потому что кто-то получает результат, удачно попав в руку сопернику. Теряется интерес к игре после такого
Есть вероятность что «ПСЖ» может вылететь уже сейчас. Это будет феерично. Зачем страдать, мучиться. Может быть вот оно решение. ЛЕ! И есть их уровень.
И потом эти "персонажи" будут претендовать на какие-то титулы и признание! А должны молчать в трубочку и просто рубить своё любимое "бабло"...
Футбола в мире - больше НЕТ!..((