Мбаппе об 1:1 с «Ньюкаслом»: «В Лиге чемпионов нужно забивать, когда есть возможность. У нас было девять или десять моментов»

Килиан Мбаппе высказался после ничьей с «Ньюкаслом» (1:1) в Лиге чемпионов.

Форвард « » сравнял счет на 98-й минуте с пенальти.

«Моя работа – забивать голы и помогать ребятам. Сегодня я мог бы лучше помочь команде. У меня было много моментов, но я не смог забить больше.

В Лиге чемпионов нужно забивать, когда есть возможность. У нас было девять или десять моментов, но мы не смогли забить [до пенальти]», – сказал .

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