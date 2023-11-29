Мбаппе об 1:1 с «Ньюкаслом»: «В Лиге чемпионов нужно забивать, когда есть возможность. У нас было девять или десять моментов»

Теги ПСЖ Ньюкасл Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался после ничьей с «Ньюкаслом» (1:1) в Лиге чемпионов.

Форвард «ПСЖ» сравнял счет на 98-й минуте с пенальти.

«Моя работа – забивать голы и помогать ребятам. Сегодня я мог бы лучше помочь команде. У меня было много моментов, но я не смог забить больше.

В Лиге чемпионов нужно забивать, когда есть возможность. У нас было девять или десять моментов, но мы не смогли забить [до пенальти]», – сказал Мбаппе.

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9 комментариев

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Vovker
У вас был судья, который дал 8 минут добавленного времени, за которое вы должны были успеть заработать липовый пенальти, назначенный после отскока мяча от живота в руку игрока.
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Озил, озю и буду озить
Вы меня извините, но такие пенальти - это уже не спорт и не имеет ничего общего с честной игрой. При чем обычно они всегда трактуются как отскок от тела, но тут судья решил спасти ПСЖ, потому что те очень сильно просили

Правило пенальти давно требует пересмотра, потому что кто-то получает результат, удачно попав в руку сопернику. Теряется интерес к игре после такого
+7
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Cruel Snake
Они бы и 15 минут играли, если ьы им левый пенальти не дали. И всё таки...
Есть вероятность что «ПСЖ» может вылететь уже сейчас. Это будет феерично. Зачем страдать, мучиться. Может быть вот оно решение. ЛЕ! И есть их уровень.
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SAD-man
В ЛЧ теперь даже забивать не нужно, для решения задач! Есть судьи с доп.временем, пенальти и VAR.
И потом эти "персонажи" будут претендовать на какие-то титулы и признание! А должны молчать в трубочку и просто рубить своё любимое "бабло"...
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SAD-man
Хотите знать один секрет?)
Футбола в мире - больше НЕТ!..((
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LaffyTaffy
Думаю, после этого матча многие команды изменят тактику на «пинай мяч в соперника, в надежде, что в руку отскочит»
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yazii
Ответ Озил, озю и буду озить
Вы меня извините, но такие пенальти - это уже не спорт и не имеет ничего общего с честной игрой. При чем обычно они всегда трактуются как отскок от тела, но тут судья решил спасти ПСЖ, потому что те очень сильно просили Правило пенальти давно требует пересмотра, потому что кто-то получает результат, удачно попав в руку сопернику. Теряется интерес к игре после такого
После введения вар и появления новых правил трактовки игры рукой, на моей памяти это первая пенка поставленная за отскок мяча от тела в руку. Очень странный пеналь, судья должен закончить карьеру после такого.
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