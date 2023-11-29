Оуэн о голе «ПСЖ» на 98-й минуте: «Никогда за миллион лет это не пенальти. Мы далеки от последовательного применения правила игры рукой»

Майкл Оуэн назвал неправомерным пенальти, назначенный в матче «ПСЖ» – «Ньюкасл».

В конце матча группового этапа Лиги чемпионов, завершившегося со счетом 1:1, вингер парижан Усман Дембеле в штрафной соперника попытался сделать навес и попал защитнику Валентино Ливраменто в живот, а от него мяч отскочил англичанину в локоть.

«Сердце разрывается от боли за «Ньюкасл». Такая хорошая игра. Никогда за миллион лет это не было пенальти. Мы как никогда далеки от последовательного применения правила игры рукой», – написал бывший нападающий «сорок» и сборной Англии.

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