Оуэн о голе «ПСЖ» на 98-й минуте: «Никогда за миллион лет это не пенальти. Мы далеки от последовательного применения правила игры рукой»
Майкл Оуэн назвал неправомерным пенальти, назначенный в матче «ПСЖ» – «Ньюкасл».
В конце матча группового этапа Лиги чемпионов, завершившегося со счетом 1:1, вингер парижан Усман Дембеле в штрафной соперника попытался сделать навес и попал защитнику Валентино Ливраменто в живот, а от него мяч отскочил англичанину в локоть.
«Сердце разрывается от боли за «Ньюкасл». Такая хорошая игра. Никогда за миллион лет это не было пенальти. Мы как никогда далеки от последовательного применения правила игры рукой», – написал бывший нападающий «сорок» и сборной Англии.
Матч судила бригада Шимона Марчиняка.
Мбаппе спас «ПСЖ» с пенальти на 98-й – а дали по делу? За локоть от живота
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Что там с Хелайфи? Наказали за угрозы судье в 2022?
всё верно, так должно быть и более того 🇫🇷 клуб должен был победить, времени просто не хватило.
А вообще это конечно беспредел
А то Раи наверняка скажет это пенальти 100% миллион лет.
Это то самый Видаль , который нырял в каждом матче , а в бытность игрока Ювентуса требовал пенку за подножку от газона 🤣
Арбитр даже не пошёл смотреть VAR,
Просто сразу отмену влепил.
На повторе в 0.25 скорости всë видно было.
Думаю это было наказание за Суперлигу..
(первая игра группового этапа)
Ну скорее всего человеку за 40…НУ И?(с)
Типо после 35 надо удаляться со спортца или перестать использовать старые выражения, дабы скрыть свой возраст?😂
Я хочу вообще выиграли милан и Дортмунд