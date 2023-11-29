Оуэн о голе «ПСЖ» на 98-й минуте: «Никогда за миллион лет это не пенальти. Мы далеки от последовательного применения правила игры рукой»

Теги ПСЖ Ньюкасл Майкл Оуэн премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА судьи Шимон Марчиняк Футбол

Майкл Оуэн назвал неправомерным пенальти, назначенный в матче «ПСЖ» – «Ньюкасл».

В конце матча группового этапа Лиги чемпионов, завершившегося со счетом 1:1, вингер парижан Усман Дембеле в штрафной соперника попытался сделать навес и попал защитнику Валентино Ливраменто в живот, а от него мяч отскочил англичанину в локоть.

«Сердце разрывается от боли за «Ньюкасл». Такая хорошая игра. Никогда за миллион лет это не было пенальти. Мы как никогда далеки от последовательного применения правила игры рукой», – написал бывший нападающий «сорок» и сборной Англии.

Матч судила бригада Шимона Марчиняка.

Мбаппе спас «ПСЖ» с пенальти на 98-й – а дали по делу? За локоть от живота

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82 комментария
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Nasim Kaliev
Переведите идиому про миллионы лет нормально по-русски - что-то типа "да ни за какие коврижки такой пенальти нельзя ставить" или "да ни за что на свете".
+64
-4
+60
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Tun
Проблема в том, что пострадавшая сторона пока не имеет веса в Европе, такой пенальти в ворота условных Реала/Барсы побоялись бы ставить - такой вой поднялся бы, а тут пара экспертов заикнулись и всё
+38
-5
+33
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ten Hag
Это помощь денежному мешку
Что там с Хелайфи? Наказали за угрозы судье в 2022?
+24
-1
+23
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kutavlik
Футбольные правила, как дышло - как повернул, так и вышло. Такие ситуации, как игра рукой в штрафной - нужно жестко прописывать, чтобы судьям не было лазеек!!!! ПСЖ - вытянули, в очередной раз!!!!
+14
-1
+13
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Tun
Ответ MVL
В матче Бавария -Реал в 18-году такую липу поставили, что Видаль спецом мимо пробил. Никто не побоялся. Ерунда. Кто больше атакует, тому больше пенальти и ставят, что логично, на мой взгляд.
Видаль не спецом смазал, и косяки там были в обе стороны ещё до вар, сейчас на последних минутах с вар такую шляпу не поставили б, да и тот случай редкий, раз в 5 лет
+15
-2
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A.B.W.
Ответ Verziloff
Какому мешку?, Ньюкасл тоже мешок
Ньюкасл ни на цент не нарушал финансовые правила, и их президент не сидит в руководстве в УЕФА
+9
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+9
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Сослан Бедоев
"Сердце разрывается за Ньюкасл! Такая хорошая игра!"-чего бл???))) если Это хорошая игра, то, простите, что для Оуэна Плохая игра??))) Ньюкасл был просто вмят в штрафную и допускал момент за моментом))) Поставь в ряде эпизодов палку вместо Барколя и она спокойно могла бы сделать хет-трик))) При всём уважении к теме с пенальти))
+10
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+9
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sintenced
Ответ Сослан Бедоев
"Сердце разрывается за Ньюкасл! Такая хорошая игра!"-чего бл???))) если Это хорошая игра, то, простите, что для Оуэна Плохая игра??))) Ньюкасл был просто вмят в штрафную и допускал момент за моментом))) Поставь в ряде эпизодов палку вместо Барколя и она спокойно могла бы сделать хет-трик))) При всём уважении к теме с пенальти))
Ньюкасл играл без замен, тем же составом, что и с Челси три дня назад, у команды больше некого выпускать на поле. В первом тайме, пока силы были, накрывали прессингом ПСЖ на их половине, атаковали и были откровенно лучше. Во втором тайме сдали физически и были вынуждены обороняться против команды, у которой только на замену вышли игроки, чья суммарная стоимость под 200 лямов. Это не хорошая игра, это была отличная игра, учитывая обстоятельства.
+9
-1
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pogbadrogba
Ответ Nasim Kaliev
Переведите идиому про миллионы лет нормально по-русски - что-то типа "да ни за какие коврижки такой пенальти нельзя ставить" или "да ни за что на свете".
Никогда такого не было и вот опять🤷‍♂️
+8
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Cruel Snake
Протеже «ПСЖ» некая организация УЕФА, скажет
всё верно, так должно быть и более того 🇫🇷 клуб должен был победить, времени просто не хватило.
А вообще это конечно беспредел
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Эрик Оганезов
Всем селом будем болеть за Дортмунд через две недели
+4
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MVL
Ответ Tun
Проблема в том, что пострадавшая сторона пока не имеет веса в Европе, такой пенальти в ворота условных Реала/Барсы побоялись бы ставить - такой вой поднялся бы, а тут пара экспертов заикнулись и всё
В матче Бавария -Реал в 18-году такую липу поставили, что Видаль спецом мимо пробил. Никто не побоялся. Ерунда. Кто больше атакует, тому больше пенальти и ставят, что логично, на мой взгляд.
+12
-8
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kutavlik
Ответ ten Hag
Это помощь денежному мешку Что там с Хелайфи? Наказали за угрозы судье в 2022?
У него денег, как у дурака фантиков - кто его накажет????
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benjamin92
Ответ Nasim Kaliev
Переведите идиому про миллионы лет нормально по-русски - что-то типа "да ни за какие коврижки такой пенальти нельзя ставить" или "да ни за что на свете".
Может, он имел ввиду, что когда гомо сапиенс миллион лет назад играли без вар - и то такого не было )
+3
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Макс Отицкий
Не понимаю нытья вокруг этого пенальти. 31-7 по ударам. По-моему отскочил в этом матче совсем не ПСЖ. Уж на гол Париж точно наиграл. К тому же был момент с падением Хакими в штрафной, который был судейской бригадой проигнорирован.
+4
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kutavlik
Ответ Tun
Проблема в том, что пострадавшая сторона пока не имеет веса в Европе, такой пенальти в ворота условных Реала/Барсы побоялись бы ставить - такой вой поднялся бы, а тут пара экспертов заикнулись и всё
Поляк обокакался Мбаппе в первом тайме даже желтую показать за подкат сзади и за дальнейшее поведение....
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MVL
Спросите у Жинола, что он думает по этому поводу.
А то Раи наверняка скажет это пенальти 100% миллион лет.
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Hans Castorp
Ответ MVL
В матче Бавария -Реал в 18-году такую липу поставили, что Видаль спецом мимо пробил. Никто не побоялся. Ерунда. Кто больше атакует, тому больше пенальти и ставят, что логично, на мой взгляд.
Ахаха есть люди которые всерьез верят в то что Видаль специально мимо пробил 🤦‍♂️
Это то самый Видаль , который нырял в каждом матче , а в бытность игрока Ювентуса требовал пенку за подножку от газона 🤣
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QUIKSILVER
Саудовские шейхи успешно башляли до 90-й минуты, каждый раз предлагая на 10 лямов больше, чем давали катарские. Но на 90-й лаванда у саудитов закончилась и катарцы разыграли свои козыри
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Real_v_dushe
Ответ Tun
мы тут выше обсуждали эту руку, как давно было? обсуждаем до сих пор, про вчерашний завтра забудем. есть свежие примеры про Реал? нет, потому что все до сих пор помнят тот случай
Абсолютно такой же пенальти, как Ньюкаслу, поставили в ворота Реала на Бернабеу год назад в домашней игре с Жироной (в итоге матч закончился тоже 1-1). А если брать ЛЧ именно игру рукой, то на память приходит самый свежий матч Интер-Барселона, когда в ворота Интера должны были поставить пенальти за руку, но не поставили. Это было год назад, тоже на последних минутах матча и влияние этого решения сложно недооценить, из-за него во многом бчк и вылетел из ЛЧ по итогу группового этапа. Там рука игрока Интера не пенальти, а тут оказывается пенальти.
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Young Anton
Там до этого на Хакими чистый фол даже варить не стал мне больше интересно почему некоторые очевидные моменты глав судья не просматривает у монитора
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MVL
Ответ sintenced
Ньюкасл играл без замен, тем же составом, что и с Челси три дня назад, у команды больше некого выпускать на поле. В первом тайме, пока силы были, накрывали прессингом ПСЖ на их половине, атаковали и были откровенно лучше. Во втором тайме сдали физически и были вынуждены обороняться против команды, у которой только на замену вышли игроки, чья суммарная стоимость под 200 лямов. Это не хорошая игра, это была отличная игра, учитывая обстоятельства.
У Ньюкасла там ребята за 80 млн отдыхают по нефутбольным причинам, так это не проблемы ПСЖ.
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Batitotti
Не смотря на то, что ПСЖ не заслуживал поражения, пенка крайне сомнительная.
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Tun
Ответ MVL
https://www.youtube.com/shorts/SIbjM4lXOI0 Но вам виднее конечно.
помню тот момент, до сих пор считаю, что смазал не спецом. вспоминается другой момент из Баварии 10х, вроде Швайни(но не точно) в каком-то матче БЛ (вроде против Кельна, но тоже не точно) в конце матча заработал пенальти, орал на судью, что там пенальти не было, но тот не отменил, а Бастиан пошел и забил, после матча объяснил: "моя работа на поле - выигрывать и забивать, я не поддаюсь сопернику, даже если судья косячит"
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Роман
Ответ Tun
Проблема в том, что пострадавшая сторона пока не имеет веса в Европе, такой пенальти в ворота условных Реала/Барсы побоялись бы ставить - такой вой поднялся бы, а тут пара экспертов заикнулись и всё
В прошлой ЛЧ Барсе не дали пробить пенальти против Интера за игру рукой Дюмфриса.
Арбитр даже не пошёл смотреть VAR,
Просто сразу отмену влепил.
На повторе в 0.25 скорости всë видно было.
Думаю это было наказание за Суперлигу..
(первая игра группового этапа)
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MVL
Ответ Tun
помню тот момент, до сих пор считаю, что смазал не спецом. вспоминается другой момент из Баварии 10х, вроде Швайни(но не точно) в каком-то матче БЛ (вроде против Кельна, но тоже не точно) в конце матча заработал пенальти, орал на судью, что там пенальти не было, но тот не отменил, а Бастиан пошел и забил, после матча объяснил: "моя работа на поле - выигрывать и забивать, я не поддаюсь сопернику, даже если судья косячит"
Как бы то ни было, пендаль поставили в ворота Реала.
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Я Гражданин Мира
Ответ Zidan GOAT
По такой логике в этом эпизоде пенальти был, раз судья его поставил
Получается что да
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Emkafa
Ответ Tun
Видаль не спецом смазал, и косяки там были в обе стороны ещё до вар, сейчас на последних минутах с вар такую шляпу не поставили б, да и тот случай редкий, раз в 5 лет
там - в обе, а тут - в одну. три спорных эпизода
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Я Гражданин Мира
Ответ Zidan GOAT
Почему все молчат про непоставленный пенальти на Хакими за 20 минут до этого? Что за нытьё…
А там его не было
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Я Гражданин Мира
Ответ Zidan GOAT
С чего это вдруг? Чистейший пенальти
Я думаю там пенальти не было , иначе судья поставил бы
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joseph.kowalsky
Ответ Zidan GOAT
По такой логике в этом эпизоде пенальти был, раз судья его поставил
Тебе разжевать мысль надо что ли? В том моменте даже пристрастный судья не поставил пенальти, потому что его там не было. Во втором эпизоде тоже не было, но судья нашёл за что зацепиться, чтоб отработать деньги
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pogbadrogba
Ответ vaniaEee
Какие коврижки? Тебе сколько лет И так было все понятно, никогда за миллион лет = это значит никогда за все время такое не ставили, зачем переводить это смыслово если тут и буквально все понятно
А в чем проблема в коврижках?😂
Ну скорее всего человеку за 40…НУ И?(с)
Типо после 35 надо удаляться со спортца или перестать использовать старые выражения, дабы скрыть свой возраст?😂
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RembaXXX
Ответ Сослан Бедоев
"Сердце разрывается за Ньюкасл! Такая хорошая игра!"-чего бл???))) если Это хорошая игра, то, простите, что для Оуэна Плохая игра??))) Ньюкасл был просто вмят в штрафную и допускал момент за моментом))) Поставь в ряде эпизодов палку вместо Барколя и она спокойно могла бы сделать хет-трик))) При всём уважении к теме с пенальти))
С учетом проблем Ньюкасла с составом это и правда хорошая игра была, играли с сильной командой, да ПСЖ в концовке надавил, но надежен был Поуп, для гостевой игры вполне неплохо.
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sintenced
Ответ MVL
У Ньюкасла там ребята за 80 млн отдыхают по нефутбольным причинам, так это не проблемы ПСЖ.
В этом что, Ньюкасл виноват?
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MVL
Ответ sintenced
В этом что, Ньюкасл виноват?
Я к тому, что не надо прибедняться, у самого Ньюкасла состав на сколько сотен?
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Anton Abaturov
Ответ QUIKSILVER
Саудовские шейхи успешно башляли до 90-й минуты, каждый раз предлагая на 10 лямов больше, чем давали катарские. Но на 90-й лаванда у саудитов закончилась и катарцы разыграли свои козыри
Все потому что у катарцев практики больше. Они уже знают как такие дела отделываются с Фифа -5 липовых пенок на ЧМ в пользу одной команды , это вам не Ньюкаслы какие-то
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Я Гражданин Мира
Ответ Глеб Фиолетов
Ну если Нью выиграет,а Дортмунд не проиграет лягушкам,то выйдет Ньюкасл как раз
Я проста не верю Дортмунду
Я хочу вообще выиграли милан и Дортмунд
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Глеб Фиолетов
Ответ Я Гражданин Мира
к сожалению псж в одной ногой в 1/8 финале
Ну если Нью выиграет,а Дортмунд не проиграет лягушкам,то выйдет Ньюкасл как раз
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Я Гражданин Мира
Ответ kutavlik
И за Милан!!!! Вот было бы здорово - наказать эти два денежных мешка!!!!
к сожалению псж в одной ногой в 1/8 финале
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Я Гражданин Мира
Ответ ten Hag
Это помощь денежному мешку Что там с Хелайфи? Наказали за угрозы судье в 2022?
А что не так 2022????
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ tusiel
носитесь с этим "створом ворот", как дураки с писаной торбой. Передачи зачастую опаснее ударов, чтобы зачем-то выделять последние
Т.е., я правильно понял, что передача опаснее мяча, идущего в ворота?
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tusiel
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Эти размытые трактовки игры рукой нужно обнулить и объяснить просто: если мяч шел в створ ворот - это пенальти, если было явное движение руки к мячу с целью прерывания передачи - это пенальти. Во всех остальных случаях - не пенальти. Иначе судьи так и продолжат вершить судьбы матчей. Эти трактовки доводят до абсурда
носитесь с этим "створом ворот", как дураки с писаной торбой. Передачи зачастую опаснее ударов, чтобы зачем-то выделять последние
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Боря Тимофеев
Ответ Kubinec_
самое забавное, что судья верно дал пенальти. все вопросы к самим правилам
Правила трактуют каждый сезон по-разному, как моду...
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brno2020
Ну, если бы Майкл увидел какой пеналь поставили в игре Крылья - Локомотив, то не был бы столь категоричен. А ещё "двойное" касание Соболя......))))
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gja
Шимон Марчиняк: никогда так много не платили за пенальти на групповой стадии лиги чемпионов.
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JustF0rTheW1n322
Просто напомню, что финал Франция - Аргентина судил именно этот рефери.
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DJIGURDEZ
а Ньюкасл разве не денежный мешок или еще нет?
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QUIKSILVER
Не, ну это из категории небо голубое, а вода синяя. Давайте мнение беспристрастного англичанина
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Хызыр
На счет хорошей игры Ньюкасла бред, столько моментов псж запорол, спокойно защиту дырявили. А пенки - да, не было
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Borsii the best
Это какое-то блинство, если кому-то это нравится
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