Невилл про влияние критики на игроков «МЮ»: «Если эксперты залезают к тебе в голову, не стоит играть за этот клуб. Оправдания, сваливание на других – это худшее в жизни. Или они думают, что нас не ругали в свое время?»

Гари Невилл отреагировал на слова Рубена Аморима о влиянии экспертов на игроков.

«Если эксперты залезают к тебе в голову, тебе не стоит играть за этот клуб, все просто.

Разве люди не помнят, как Алан Хансен критиковал нас, молодых ребят, говоря: «С детьми ничего не выиграешь»? Это был лучший центральный защитник того времени, самый успешный центральный защитник всех времен, который говорил о нас так, будто мы были слабы, недостаточно хороши. Разве они (нынешние футболисты «МЮ» – Спортс”) не думают, что нас тоже критиковали во время нашей футбольной карьеры?

Извините, вы играете за «МЮ», это неизбежно. Надо быть на высоте.

Я никогда не винил других, когда мы проигрывали матчи. Я играл в команде, где после проигрыша ты приходил в раздевалку и говорил: «Извините за сегодняшнее, ребята, мы пропустили гол из-за моей ошибки». Была ответственность.

Зачем винить других, когда ты проигрываешь? Это само по себе большая проблема. Оправдания, упрощения, сваливание на других – это худшее, что можно делать в жизни.

Им нужно сосредоточиться на своей работе, выполнять ее хорошо и выигрывать матчи. Единственное, что заставит людей замолчать, это победы, а они побеждают недостаточно часто», – сказал экс-защитник «МЮ » в своем подкасте.