Киммих о Кейне и «Золотом мяче»: «Бавария» должна добиться успеха как команда, не думаю, что он играет ради индивидуальных наград. Харри не грустит, если мы выиграли 3:0, а он не забил»

Йозуа Киммих высказался о возможности получения «Золотого мяча» Харри Кейном.

Нападающий «Баварии» и сборной Англии ранее выразил желание выиграть приз лучшему футболисту мира.

«Цель – добиться успеха как команда, чтобы он мог выиграть индивидуальные награды. Но в целом, когда он на поле, у меня не складывается впечатление, что он играет ради индивидуальных призов. Он очень разносторонний футболист, играющий на успех команды.

Я никогда не видел его грустным в раздевалке из-за того, что мы выиграли 3:0, а он не забил. Он также хочет, чтобы его партнеры по команде были в центре внимания. Это сочетание делает его особенным и невероятно ценным для нас», – сказал полузащитник «Баварии».