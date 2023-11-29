УЕФА отстранил арбитра ВАР Квятковского, рекомендовавшего назначить пенальти в матче «ПСЖ» – «Ньюкасл», от игры между «Сосьедадом» и «Зальцбургом»

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия Реал Сосьедад лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА УЕФА судьи Ред Булл Зальцбург Шимон Марчиняк Томаш Квятковски Футбол

Арбитр, работавший на ВАР в матче «ПСЖ» – «Ньюкасл», отстранен.

УЕФА отстранил видеассистента судьи Томаша Квятковского от работы на матче Лиги чемпионов между «Реал Сосьедад» и «Зальцбургом».

Во вторник Квятковски рекомендовал главному арбитру матча «ПСЖ» – «Ньюкасл» (1:1) Шимону Марчиняку назначить пенальти в добавленное время в пользу парижан за игру рукой. Нападающий Килиан Мбаппе забил с точки, и хозяева избежали поражения.

Мбаппе спас «ПСЖ» с пенальти на 98-й – а дали по делу? За локоть от живота

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96 комментариев
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Вячеслав Котмышев
сначало спасли мешок, потом козла отпущения нашли.
+172
-9
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tolobas
Так и Марчиняка тоже надо тогда отстранить...
+96
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Ярик01
Марчиняк своими глазами же смотрел?
+85
-3
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Милдронат Бромантанов
Весной снова вернут ручного судейку-палача к работе, а пока он отдохнёт за зиму на Мальдивах за катарский счёт. А Ньюкаслу очки так и не вернутся, что вероятнее всего не позволит выйти из группы. Так и работают по классике, с ВАРом стали даже больше прибивать, кого надо и когда надо, по разному трактуя спорные моменты каждый раз.
+42
-6
+36
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damondiamond
сколько таких пенальти назначено было, что мяч от тела в руку попадает, и ни одного арбитра не отстранили - УЕФА коррумпирован
+22
-5
+17
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А Марчиняк?) Конечное решение-то за главным арбитром
+16
-1
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Peter Parker
Ответ Вячеслав Котмышев
сначало спасли мешок, потом козла отпущения нашли.
Goat da ne tot
+14
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Птюч, Ёж.
Ответ Вячеслав Котмышев
сначало спасли мешок, потом козла отпущения нашли.
кого то посадить надо (c)
+17
-3
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archery10
Ньюкасла жалко ......
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AminO2
«Организация ВАРшавского Договорняка»
+4
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TheDustman
Так не указано же за что отстранили! Видимо слишком мало рекомендовал пенальти ставить в ворота Ньюкасла. Всего один раз- разве это дело?
Надо было чаще придумывать и не доводить до последних минут.
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kokakoka
Финальное решение за Марчиняком было. Значит его тоже должны отстранить
+4
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Pavelaznaurov
Точно не было пенальти——ведь УЕФА подтвердил!!!!!! Марчиняк должен тоже ответить…..
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kokakoka
Ответ Футбольные Сливки
Еще Пан Пшпшпаковский и Яцек Рсрсковский из FIFA на польском языке. Они под прицелом.
Гжегож Бженчишчикевич
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Вальдано
Ответ MVL
Как он там тянул Францию, если Ромеро ушел без карточки с поля, а пендаль Арги тоже вытянутый за волосы получили)).
Два пеналя в ворота аргов не в счёт?.. А-ха-ха-ха.. 🧯🧯🧯🧯😂😂
+7
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madrilenos
Ответ tolobas
Так и Марчиняка тоже надо тогда отстранить...
ну он не может судить сегодня. поэтому назначение на след матчи не думаю что получит.
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Вальдано
Марциняк и на ЧМ пытался как мог тянуть Мбаппе и Францию.. Но там ему не дали довести дело до конца Аргентина и Месси.. Сейчас он своим решением почти протянул Париж в ПО ЛЧ.. Гнусный пшек..
+17
-14
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MU-SAF. Scorp.
Ньюкасл лишили выхода в плей-офф, а наказали одного судейку (( всех надо отстранить за не знание правил ))
+3
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rude.
Клоунада. Решение все равно принимает главный. Ассистент может советовать все что угодно. Главный виновник Марчиняк.
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milan111
Ответ Ярик01
Марчиняк своими глазами же смотрел?
Марчиняк обо@ся пойти супротив парижского мешка и его вар-прихвостня…
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Benjamin
Где клоуны, которые говорили о справедливости назначения пенальти?
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The Best 20
Погубили команду из за ручных судей шейхов псж
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Полуэктов Пётр
Ну итоговое решение всё равно принимал главный судья матча, арбитр на ВАР может только рекомендовать ему сходить к монитору. Поэтому ЕСЛИ уж кого-то и отстранять, то того, за кем финальное решение.
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Petter Hegre
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Вальдано
Марциняк и на ЧМ пытался как мог тянуть Мбаппе и Францию.. Но там ему не дали довести дело до конца Аргентина и Месси.. Сейчас он своим решением почти протянул Париж в ПО ЛЧ.. Гнусный пшек..
Ты ничего не напутал 😂😂😂
Он из трусов выскакивал, чтобы исполнить желание сверху и сделать Месси чемпионом мира!
Если бы он судил по букве закона, то не видать бы Месси чемпионства как своих ушей!
Почему именно какой то Марциняк был назначен на финал ЧМ, не задумывался? Ответ прост, он ручной арбитр и сделает тот результат, который нужен на верху!
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Montenegro Serbian
Ответ Милдронат Бромантанов
Весной снова вернут ручного судейку-палача к работе, а пока он отдохнёт за зиму на Мальдивах за катарский счёт. А Ньюкаслу очки так и не вернутся, что вероятнее всего не позволит выйти из группы. Так и работают по классике, с ВАРом стали даже больше прибивать, кого надо и когда надо, по разному трактуя спорные моменты каждый раз.
Как можно с помощью ВАР ещё больше прибивать, чем было до него?
С ним хотя бы иногда судьи что видят, смотрят и могут отменить первоначальное решение. Да, если надо, то ничего не заметят или наоборот заметят чего не было.

А раньше ваще на изи было: судьи своих решений не меняют. Как увидел, так увидел. Пошли нафиг.
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Взвешенный вомбат Китая
А сам Марчиняк слепой и не видел, что там и близко нет пенальти?) Смех да и только
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markus_9986@mail.ru
Хотя хоть я и являюсь болельщиком Италии , после не поставленого пенальти на Мудрике чему еще удивляться. Сборную затащили на евро так как надо было ))
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IntoTheRainBow
Ответ Artuom Batishev
Думаю, что не за этот конкретный эпизод, а за плохую работу в целом. Там ведь были еще два эпизода на пенальти: фол на Хакими и чистая рука Майли. Но оба эти эпизода не смотрели ... 🤦 Зато смотрели и дали пенальти там, где его небыло... 🤷🏻
на Хакими фола не было, он чудесно начал падать без посторонней помощи, к тому же ему протерли внешнюю сторону гетры а он летел вперед как будто получил лопатой по затылку

по Майли - мяч шел в сторону от ворот, может в этом разница

no handball offence should be called on a player if the ball is previously deflected from his own body and, in particular, when the ball does not go towards the goal

https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0280-17dc5e89fbb9-35f6ff237f7c-1000--uefa-football-board-urges-more-clarity-on-handball-rule/
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Verziloff
Ответ Вячеслав Котмышев
сначало спасли мешок, потом козла отпущения нашли.
Ньюкасл тоже мешок. Просто арбитр не разбирается в арабах, вот и свистнул не в ту сторону, УЕФА теперь извиниться пытается.
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Евгений Дремов
Ассистент думаю уже обеспечил себе сытую старость)
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Oleg Olegov
Ответ Petter Hegre
Ты ничего не напутал 😂😂😂 Он из трусов выскакивал, чтобы исполнить желание сверху и сделать Месси чемпионом мира! Если бы он судил по букве закона, то не видать бы Месси чемпионства как своих ушей! Почему именно какой то Марциняк был назначен на финал ЧМ, не задумывался? Ответ прост, он ручной арбитр и сделает тот результат, который нужен на верху!
Он именно поэтому дал Франции пробить пенальти на 80 и 118 минутах?)
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zzzeeerrrooo
Ответ damondiamond
сколько таких пенальти назначено было, что мяч от тела в руку попадает, и ни одного арбитра не отстранили - УЕФА коррумпирован
А сколько не назначено?
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Ruscello
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А Марчиняк?) Конечное решение-то за главным арбитром
Слишком много знает, вдруг еще рот начнет открывать, где не надо...
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markus_9986@mail.ru
Всегда крайним должен остаться обычный рабочий . Он посмотрел в монитор , да действительно мяч попал в руку но от живота . Вроде это не пенальти по вашим же правилам . В итоге дали шанс псж выйти с группы . А так Ньюкасл при выйгрыше дома над Миланом выходил бы с группы с Дортмундом .
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Diyas
Ладно этот арбитр, но у одного из лучших арбитров мира есть же своя голова, его не будут отстранять?
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Diyas
Справедливость восторжествует, если парижский мешок не выйдет из группы.
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Вальдано
Марциняк и на ЧМ пытался как мог тянуть Мбаппе и Францию.. Но там ему не дали довести дело до конца Аргентина и Месси.. Сейчас он своим решением почти протянул Париж в ПО ЛЧ.. Гнусный пшек..
Поляка катарцы поставили судить финал чтоб подарить Месси кубок и теперь снова он обслуживал катарский Псж
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MVL
Ответ Вальдано
Два пеналя в ворота аргов не в счёт?.. А-ха-ха-ха.. 🧯🧯🧯🧯😂😂
Так там пенальти по делу, и рука такая нормальная была. И просто пенальти нельзя против Аргентины назначать? Что за бред.
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justbored
Ответ 9_volk
т.е. квятковского отстранили, а марчиняка - нет? или же причина отстранения остается неизвестной, либо она не связана с решением, принятым в матче псж-ньюкасл? неразбериха.
ну типа не имел права вмешиваться в работу судьи в этом эпизоде.
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9_volk
т.е. квятковского отстранили, а марчиняка - нет?

или же причина отстранения остается неизвестной, либо она не связана с решением, принятым в матче псж-ньюкасл?

неразбериха.
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гилберт
Ааааааааааа главный на что???!!!
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Sajres_Smit
Ответ Вячеслав Котмышев
сначало спасли мешок, потом козла отпущения нашли.
А Ньюкасл не мешок?))
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Vedved
Ответ Krauvec Cool
Началось. Смотрели 5 минут ВАР и один хрен все недовольны)
Ну 5 минут, это вы загнули) Главный - даже и минуту не смотрел, почти сразу решение принял.
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Vedved
Ответ Krauvec Cool
Полевой судья сразу же не поставил пенальти, но все начали бежать и орать, что нужно смотреть ВАР. После тщательного копания в эпизоде, нашли пену - все недовольны. В этом и проблема ВАР, каждый эпизод рассматривать под микроскопом.
Я видел концовку матча) ну вы же понимаете, что всегда будут недовольные)
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Egor Potashov
А надо Марчиняка на месяцок пульнуть Лех Легию судить. В эпизодах с пенальти он повёл себя непоследовательно как то. В эпизоде с Майли не поставил пенальти, где была явная рука, тем самым всем дал понять что выбрал стратегию «не всякая рука -пенальти», а в конце в спорном эпизоде поставил. Либо ты в обоих случаях ставь, либо не ставь вовсе за такие попадания в руку.
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Sergey
Ответ Вальдано
Ты в порядке, парнишка?.. Марциняк два пеналя дал в ворота аргов.. АРГОВ!!!!.. И сейчас придумал пеналь для Мбаппе... ДЛЯ МБАППЕ, А НЕ МЕССИ!!.. АУУ!!!.. Проснись, пора в школу... А-ха-ха-ха.. 😄🤭
Представляешь, что в головах у таких людей.
Там своя реальность, они ведь опасны для общества.
Два пенальти в ворота Аргентины, это называется - тащить в финале Аргентину.
Жесть, конечно
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Artuom Batishev
Думаю, что не за этот конкретный эпизод, а за плохую работу в целом. Там ведь были еще два эпизода на пенальти: фол на Хакими и чистая рука Майли. Но оба эти эпизода не смотрели ... 🤦 Зато смотрели и дали пенальти там, где его небыло... 🤷🏻
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ArnoNeputevy
Козла продажная...
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Ира15577
Ответ Diyas
Ладно этот арбитр, но у одного из лучших арбитров мира есть же своя голова, его не будут отстранять?
Тем более он и принимал это решение!!!
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Krauvec Cool
Ответ Vedved
Ну 5 минут, это вы загнули) Главный - даже и минуту не смотрел, почти сразу решение принял.
Полевой судья сразу же не поставил пенальти, но все начали бежать и орать, что нужно смотреть ВАР. После тщательного копания в эпизоде, нашли пену - все недовольны. В этом и проблема ВАР, каждый эпизод рассматривать под микроскопом.
0
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