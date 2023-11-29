УЕФА отстранил арбитра ВАР Квятковского, рекомендовавшего назначить пенальти в матче «ПСЖ» – «Ньюкасл», от игры между «Сосьедадом» и «Зальцбургом»
Арбитр, работавший на ВАР в матче «ПСЖ» – «Ньюкасл», отстранен.
УЕФА отстранил видеассистента судьи Томаша Квятковского от работы на матче Лиги чемпионов между «Реал Сосьедад» и «Зальцбургом».
Во вторник Квятковски рекомендовал главному арбитру матча «ПСЖ» – «Ньюкасл» (1:1) Шимону Марчиняку назначить пенальти в добавленное время в пользу парижан за игру рукой. Нападающий Килиан Мбаппе забил с точки, и хозяева избежали поражения.
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Надо было чаще придумывать и не доводить до последних минут.
Он из трусов выскакивал, чтобы исполнить желание сверху и сделать Месси чемпионом мира!
Если бы он судил по букве закона, то не видать бы Месси чемпионства как своих ушей!
Почему именно какой то Марциняк был назначен на финал ЧМ, не задумывался? Ответ прост, он ручной арбитр и сделает тот результат, который нужен на верху!
С ним хотя бы иногда судьи что видят, смотрят и могут отменить первоначальное решение. Да, если надо, то ничего не заметят или наоборот заметят чего не было.
А раньше ваще на изи было: судьи своих решений не меняют. Как увидел, так увидел. Пошли нафиг.
по Майли - мяч шел в сторону от ворот, может в этом разница
no handball offence should be called on a player if the ball is previously deflected from his own body and, in particular, when the ball does not go towards the goal
https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0280-17dc5e89fbb9-35f6ff237f7c-1000--uefa-football-board-urges-more-clarity-on-handball-rule/
или же причина отстранения остается неизвестной, либо она не связана с решением, принятым в матче псж-ньюкасл?
неразбериха.
Там своя реальность, они ведь опасны для общества.
Два пенальти в ворота Аргентины, это называется - тащить в финале Аргентину.
Жесть, конечно