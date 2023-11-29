Энрике после 1:1 с «Ньюкаслом»: «Мы заслуживали победы. Задача – выйти в плей-офф с первого места»

Теги ПСЖ Ньюкасл Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике считает, что «ПСЖ» должен был обыгрывать «Ньюкасл» (1:1) в Лиге чемпионов.

– Результат закономерен?

– Думаю, мы заслуживали победы. Мы провели идеальный матч, играли лучше «Ньюкасла», и результат не отражает того, что происходило на поле. Но это футбол.

– Мбаппе разочарован игрой в атаке. Вы разделяете его мнение?

– Это футбол, это не баскетбол. Мы одна из самых результативных команд в Европе, но сегодня не получалось. Тяжело, когда мяч не хочет залетать в ворота. Мы долго уступали в счете, и я очень рад, что команда не упала духом и смогла поддерживать высокий уровень игры.

Задача – выйти в плей-офф с первого места. Мы все еще хозяева своей судьбы в этом турнире.

– «ПСЖ» всегда выходил из группы с момента продажи клуба [катарцам]. Есть опасения [что не попадете в плей-офф]?

– Мне нечего сказать по этому поводу. Это ваше мнение, – сказал главный тренер «ПСЖ».

Перед заключительным туром у «ПСЖ» 7 очков и второе место в группе. «Боруссия» (10 баллов) уже вышла в плей-офф. 13 декабря парижане сыграют с дортмундцами на выезде.

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28 комментариев
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Rocknrollaz
Позорники
+71
-9
+62
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Озил, озю и буду озить
Ответ Yavich
Да уж, иногда раздражает футбол за такое. Игра идёт в одни ворота, но мяч не заходит и всё
На такой случай всегда есть судья, который доставит мяч в ворота
+54
-3
+51
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Den
Энрике: мне бы весь состав Барселоны сезона 2014-2015, на пике формы игроков и я возьму ЛЧ 😎
+27
-3
+24
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Markiz Petrov
нам бы ещё пять пенальти
+21
-6
+15
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Serkan_Ballboy
Смотрел этот матч
Ник Поуп что в фифе имба, что тут
+9
0
+9
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max_poe
Ответ kos.vohrt
Что есть имба?
вопрос философский..
+9
0
+9
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sintenced
Позор, как Энрике и Мбаппе прыгали от радости после этого левого пенальти, вырвав очко на своем поле у обескровленного Ньюкасла.
+8
-4
+4
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QUIKSILVER
Ответ Rocknrollaz
Позорники
Бедолага, до сих пор полыхает с кидалова Мбаппе. Как там Хоселу? 🤣
+3
-1
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kaka10
Ответ Markiz Petrov
нам бы ещё пять пенальти
и золотой мяч
+6
-4
+2
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QUIKSILVER
Ну вот тут за что хейтить? Где тут неправда? ПСЖ нанес 30 ударов по воротам, наиграли почти на 5(!) хГ, а Ньюкасл нанес 5 ударов 🤣 мне понятно за что не любят ПСЖ, я и сам их не особо люблю. А Ньюкасл за что любить, те же шейхи, а по игре они нулевые были, в принципе во всем групповом этапе
+4
-2
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v.belorussky
Ответ kustarnik555@gmail.com
нашли себе такого же мерзкого и неадекватного тренера, как весь ПСЖ
И в чем же его "мерзость и неадекватность"?
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Serkan_Ballboy
Ответ kos.vohrt
Что есть имба?
imbalance, в игровом сообществе означает дисбалансный, нечестный)
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v.belorussky
Ответ sintenced
Пруфанёшь?
Омайгадбл. Что именно тебе (раз ты перешёл на ты к незнакомому тебе человеку) пруфовать? Что была рука? Или что рука в штрафной - это пенальти?
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v.belorussky
Ответ sintenced
Ты сказал: "рука в штрафной ниже плеча - это пенальти". Где в правилах игры в футбол такое написано?
https://s-cdn.sportbox.ru/images/styles/800_800_auto/fp_fotos/f3/21/93a509a16dde6ceb24236a4bbed81827604ddbc54f5fa776361061.jpg
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DimaBayern
Болеем за выход из группы ПСЖ.
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deadjoker
Тут скорее спасибо Милану, что они так обделались.
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Замкнул в пустые
Если бы не Мбаппэ, этот Физрук давно бы уже оффнулся
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kos.vohrt
Ответ Serkan_Ballboy
Смотрел этот матч Ник Поуп что в фифе имба, что тут
Что есть имба?
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9wkbc9rjcb
Как я рад Дебелее не в Барсе, таких дембелее накупил в Азии Селтик оптом, очень много суеты, скорости, трудяги одним словом, а на выходе ничего полный ноль, ну для Шотландии конечно хватает.
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kustarnik555@gmail.com
Ответ kos.vohrt
Что есть имба?
имбаланс - топ
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sintenced
Ответ v.belorussky
Омайгадбл. Что именно тебе (раз ты перешёл на ты к незнакомому тебе человеку) пруфовать? Что была рука? Или что рука в штрафной - это пенальти?
Ты сказал: "рука в штрафной ниже плеча - это пенальти". Где в правилах игры в футбол такое написано?
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