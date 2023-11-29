Энрике после 1:1 с «Ньюкаслом»: «Мы заслуживали победы. Задача – выйти в плей-офф с первого места»

Луис Энрике считает, что «ПСЖ» должен был обыгрывать «Ньюкасл» (1:1) в Лиге чемпионов.

– Результат закономерен?

– Думаю, мы заслуживали победы. Мы провели идеальный матч, играли лучше « », и результат не отражает того, что происходило на поле. Но это футбол.

– Мбаппе разочарован игрой в атаке. Вы разделяете его мнение?

– Это футбол, это не баскетбол. Мы одна из самых результативных команд в Европе, но сегодня не получалось. Тяжело, когда мяч не хочет залетать в ворота. Мы долго уступали в счете, и я очень рад, что команда не упала духом и смогла поддерживать высокий уровень игры.

Задача – выйти в плей-офф с первого места. Мы все еще хозяева своей судьбы в этом турнире.

– «ПСЖ» всегда выходил из группы с момента продажи клуба [катарцам]. Есть опасения [что не попадете в плей-офф]?

– Мне нечего сказать по этому поводу. Это ваше мнение, – сказал главный тренер « ».

Перед заключительным туром у «ПСЖ» 7 очков и второе место в группе. «Боруссия» (10 баллов) уже вышла в плей-офф. 13 декабря парижане сыграют с дортмундцами на выезде.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!