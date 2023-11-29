Мбаппе про 1:1 с «Ньюкаслом»: «ПСЖ» доминировал. У соперника ничего не было, мы знали, что это их игра – не создавать ничего. Надо было добивать»

Теги ПСЖ Ньюкасл лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе прокомментировал исход матча с «Ньюкаслом» (1:1) в 5-м туре ЛЧ.

Форвард «ПСЖ» сравнял счет на 98-й минуте с пенальти.

«Результат расстраивает, потому что мы доминировали от начала и до конца. У них ничего не было. Мы знали, что это их игра – не создавать ничего.

Нам нужно было лучше завершать атаки. Следовало больше работать перед воротами в таких играх. Нам нужно было добивать их. У нас было слишком много явных моментов, и мы должны были легко выиграть этот матч», – сказал Мбаппе.

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59 комментариев
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Птюч, Ёж.
ахаха, позорище. отскочил кое-как, хоть бы молчал.
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SaH4r.
позорно спаслись в конце, лучше бы молчал
+54
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Vikeif
Нет, Киллиан. По правилам, вы должны были проиграть.
+32
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Птюч, Ёж.
Ответ Adams
Совокупная угроза от ПСЖ вчера была 5 xG, с 30+ ударами по воротам, Ньюкасл еле-еле вышел за единицу, так кто отскочил то? То что пенальти левый соглашусь
тот кто забил на 98 минуте с левого пенальти.
+29
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Adams
Ответ Птюч, Ёж.
ахаха, позорище. отскочил кое-как, хоть бы молчал.
Совокупная угроза от ПСЖ вчера была 5 xG, с 30+ ударами по воротам, Ньюкасл еле-еле вышел за единицу, так кто отскочил то? То что пенальти левый соглашусь
+33
-16
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Дмитрий Рабко
Нам нужно было добивать их.

Добить их вы могли только, если вам подарили пенальти на 100 минуте.
А так, в честном поединке вы их даже ранить не смогли.
+17
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kellhus
5-2 по сумме двух матчей. Вот уж Ньюкасл ничего не создал.
+15
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T622222
Если бы не пендаль мутный щас бы опять на чемпионате концентрировался уже )
+12
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Назар Игорь
Много лет смотрю футбол, но такого липового пенальти видеть не приходилось.
+15
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фк кабинет
Доминировали в судейской комнате.
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Птюч, Ёж.
Ответ KING_OF_RUSSIA
Что конкретно он сказал не так, что ты хочешь его заткнуть? Давай по фактам, или ты только заголовок прочитал?
команда забивает на 8 добавленной минуте со странного пенальти и сравнивает счет. наверное лучше в таком случае сказать что то адекватное, похвалить может быть соперника. но уж точно не надо говорить, что у них ничего не было, 2 удара было и был 1 гол.
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sintenced
Прыгал как горный козел, забив левую пенку в конце. А теперь распушил хвост, доминировал он...
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Moscwow
Из 30 ударов одна левая пенка только залетела. Убийцы просто
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АРТУР АЛИЕВ
"...Нам нужно было добивать их. У нас было слишком много явных моментов, и мы должны были легко выиграть этот матч», – сказал Марчиньяк.
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мбупе
Ответ SaH4r.
позорно спаслись в конце, лучше бы молчал
спалились*
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Young Anton
Справедливости ради даже Моуриньо бы позавидовал вчерашнему автобусу Ньюкасла они там в конце чуть ли не в воротах всей командой стояли
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RembaXXX
2 убойных момента было у Исака, 1 реализовал, 3 момента было у Мбаппе, реализовал ноль, ну еще 3 момента у молодого, тоже самое, так это о классе команды говорит, с учетом позора в Англии и липового пенальти Мбаппе уж постеснялся бы говорить про "это их игра-не создавать ничего".
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Adams
Совокупная угроза от ПСЖ вчера была 5 xG, с 30+ ударами по воротам, Ньюкасл еле-еле вышел за единицу, так кто отскочил то? То что пенальти левый соглашусь
Кого волнует, что они с игры не реализовывают? Это исключительно их проблемы
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chernika from S-Pb
какое "добивать", там игра была, как пошаговая стратегия: стоят команды в центре поля, ПСЖ раз в три-четыре минуты добегает до ширафной Ньюкасла, из-под земли вырастают одиннадцать англичан и ПСЖ обратно в центр поля уходят. А Ньюкасл просто к штрафной французов не приближался
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Homelender_666
Ответ zzzeeerrrooo
Плохо смотришь значит Как тебе пенка в финале Ливерпуль - Тоттенхэм?
Помню этот момент. Был сильно удивлён, что такое поставили. На повторе видно, что Мане хотел попасть в руку. Имхо
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ХавиГави_Паратрупер
«Надо было добивать, но мы пацифисты, поэтому наняли киллера из судейской бригады»🤓
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T622222
Если бы не пендаль мутный щас бы опять на чемпионате концентрировался уже )
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BARCA_10
Это их игра не создавать ничего, вот так они вам 4ку и отгрузили в первой игре
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ArnoNeputevy
Так сказал пижон.
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Twisted Fate
Ответ Назар Игорь
Много лет смотрю футбол, но такого липового пенальти видеть не приходилось.
Щесны-Месси этолон левого пенальти в эпоху Вар.
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Даник
ну по факту ПСЖ был лучше, но ПСЖ здесь настолько не любят, а Ньюкасл любят так как это команда всеми любимой АПЛ, что обращают внимание только на спорный пенальти
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Грозовая Тень
Сколько пафоса. Тоже мне доминаторы. Доминировать нефтепроект может только в своей лиги фермеров, и то не всегда
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elkipalki
Ответ Полуэктов Пётр
Ну Ньюкаслу вчера тааааак сильно везло, что разговоры про спорный пенальти как-то не очень уместны, даже если обидно от минуты, на которой он был назначен. Если судить по событиям в игре, то Ньюкасл и на ничью то не особо наиграл и должен быть ей очень рад.
Ну тогда отстраняем Ньюкасл от еврокубков. Затем возвращаем и отстраняем снова!
Да, команда играла слабее. Но оправдывать этим пенальти полный бред. Еще и Ньюкасл оказывается должен быть очень рад этому судейскому произволу) люди, что с вами не так?) =
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andr d
Ответ KING_OF_RUSSIA
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А ты кто такой что-бы указывать кому-то 🐓
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Ман Сити
Ответ Назар Игорь
Много лет смотрю футбол, но такого липового пенальти видеть не приходилось.
Ливер-Тотенхем финал, полевее будет
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alireal
Ответ иц а мен
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Пукалоны, а не Реала.
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ВРвпопа оапоапо
Ответ KING_OF_RUSSIA
Интересно, 🤡🤡🤡 из комментов читают текст новости вообще, перед тем как продемонстрировать свой айкю? С чем конкретно не согласны критиканты? У ПСЖ были моменты? Были. Они их реализовали? Нет. Могли ПСЖ выиграть этот матч? Легко. И что в итоге из сказанного Мбаппе не так? Или 🤡 лишь бы докопаться? Ну так вспомните тогда другие моменты матча, где могла быть потенциальная пенка, а судья её не поставил
У меня чувство, что они вообще матчи не смотрят, новости не читают и сложить 2+2 не способны, даже угадать у них редко получается, что будет 4.
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Бахтияр Фатхутдинов
Ага, доминировали, конечно. Особенно на 98-й минуте, когда Мбаппе забил пенальти.
Чего Ньюкасл ждал, когда 50 минут стоял в штрафной? Там 3 пенки могли ставить.
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Грозовая Тень
Сколько пафоса. Тоже мне доминаторы. Доминировать нефтепроект может только в своей лиги фермеров, и то не всегда
А Ньюкасл не нефтепроект?
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brno2020
Так если бы не левый пеналь, жизнь вообще была бы прекрасна!
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Всеволод Бобров
зачем тут пишут, что они спаслись с левого пенальти, если его посыл в том, что Ньюкасл автобус и ПСЖ должен был забить хотя бы половину своих моментов?
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elkipalki
Польская подстилка и добила. Или надо было еще одну левую пенку ставить?)
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CONST_VAN_G
Потерял связь с реальностью
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Полуэктов Пётр
Ну Ньюкаслу вчера тааааак сильно везло, что разговоры про спорный пенальти как-то не очень уместны, даже если обидно от минуты, на которой он был назначен.
Если судить по событиям в игре, то Ньюкасл и на ничью то не особо наиграл и должен быть ей очень рад.
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Павел Павлов
Счас такие правила,что забегай в штрафную и пуляй по защитникам,авось в руку попадём.А таки да,добивали,так что чуть отскочили
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zandexon
Так и есть. С Миланом Ньюкасл играл так же
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Young Anton
И странно было что судья после пеналя не добавил хотя бы 3 минуты
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Бахтияр Фатхутдинов
Ага, доминировали, конечно. Особенно на 98-й минуте, когда Мбаппе забил пенальти.
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Алексей Родин
ну да , ну да , в первом матче тоже отскочили ?)))вообще когда с пяти метров бьёшь не в ворота , а по воробьям да по зрителям , возникает вопрос о профпригодности некоторых футболеров , к Мбаппе это не относится , хотя он тоже косячил нормально.
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Ruscello
Что же тебе, Мбаппе, помешало левой ногой в пустой угол попасть? ...
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Mario Balohulli
У ПСЖ вместе с заблокированными 33 удара по воротам.
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jvs5t7gcrf
Ничего подобного
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makes
когда добивать? в третьем тайме?
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QWertY
У Ньюкасла отличный бус, который может выдерживать атаки Сити, а тут только строящийся ПСЖ Энрике. Так что результат еще неплохой, а игра была отличной
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