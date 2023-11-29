Мбаппе про 1:1 с «Ньюкаслом»: «ПСЖ» доминировал. У соперника ничего не было, мы знали, что это их игра – не создавать ничего. Надо было добивать»

Килиан Мбаппе прокомментировал исход матча с «Ньюкаслом» (1:1) в 5-м туре ЛЧ.

Форвард «ПСЖ» сравнял счет на 98-й минуте с пенальти.

«Результат расстраивает, потому что мы доминировали от начала и до конца. У них ничего не было. Мы знали, что это их игра – не создавать ничего.

Нам нужно было лучше завершать атаки. Следовало больше работать перед воротами в таких играх. Нам нужно было добивать их. У нас было слишком много явных моментов, и мы должны были легко выиграть этот матч», – сказал Мбаппе.

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