Мбаппе про 1:1 с «Ньюкаслом»: «ПСЖ» доминировал. У соперника ничего не было, мы знали, что это их игра – не создавать ничего. Надо было добивать»
Килиан Мбаппе прокомментировал исход матча с «Ньюкаслом» (1:1) в 5-м туре ЛЧ.
Форвард «ПСЖ» сравнял счет на 98-й минуте с пенальти.
«Результат расстраивает, потому что мы доминировали от начала и до конца. У них ничего не было. Мы знали, что это их игра – не создавать ничего.
Нам нужно было лучше завершать атаки. Следовало больше работать перед воротами в таких играх. Нам нужно было добивать их. У нас было слишком много явных моментов, и мы должны были легко выиграть этот матч», – сказал Мбаппе.
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Добить их вы могли только, если вам подарили пенальти на 100 минуте.
А так, в честном поединке вы их даже ранить не смогли.
Да, команда играла слабее. Но оправдывать этим пенальти полный бред. Еще и Ньюкасл оказывается должен быть очень рад этому судейскому произволу) люди, что с вами не так?) =
Если судить по событиям в игре, то Ньюкасл и на ничью то не особо наиграл и должен быть ей очень рад.