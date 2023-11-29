Рико посетил матч «ПСЖ» в ЛЧ – впервые после падения с лошади в мае. Вратаря встретили овациями на «Парк де Пренс»
Серхио Рико посетил матч «ПСЖ» впервые после черепно-мозговой травмы.
Напомним, в мае испанский голкипер пережил кровоизлияние в мозг после падения с лошади и удара копытом по голове. Рико перенес операцию и провел в больнице в общей сложности 82 дня.
Сегодня вратарь посетил игру «ПСЖ» с «Ньюкаслом» (1:1) в Лиге чемпионов на «Парк де Пренс».
Перед матчем Рико вышел на поле, чтобы поприветствовать болельщиков. Испанца встретили овациями.
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