Рико посетил матч «ПСЖ» в ЛЧ – впервые после падения с лошади в мае. Вратаря встретили овациями на «Парк де Пренс»

Теги ПСЖ Ньюкасл лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы болельщики Парк де Пренс Серхио Рико Здоровье Футбол

Серхио Рико посетил матч «ПСЖ» впервые после черепно-мозговой травмы.

Напомним, в мае испанский голкипер пережил кровоизлияние в мозг после падения с лошади и удара копытом по голове. Рико перенес операцию и провел в больнице в общей сложности 82 дня.

Сегодня вратарь посетил игру «ПСЖ» с «Ньюкаслом» (1:1) в Лиге чемпионов на «Парк  де Пренс».

Перед матчем Рико вышел на поле, чтобы поприветствовать болельщиков. Испанца встретили овациями.

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