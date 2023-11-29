Рико посетил матч «ПСЖ» в ЛЧ – впервые после падения с лошади в мае. Вратаря встретили овациями на «Парк де Пренс»

Серхио Рико посетил матч «ПСЖ» впервые после черепно-мозговой травмы.

Напомним, в мае испанский голкипер пережил кровоизлияние в мозг после падения с лошади и удара копытом по голове. Рико перенес операцию и провел в больнице в общей сложности 82 дня.

Сегодня вратарь посетил игру « » с « » (1:1) в на « ».

Перед матчем вышел на поле, чтобы поприветствовать болельщиков. Испанца встретили овациями.

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