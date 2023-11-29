Защитник «Спартака» Рябчук удален в матче с «Оренбургом». Процедура ВАР заняла больше 4 минут
Защитник «Спартака» Олег Рябчук удален в матче с «Оренбургом».
На 40-й минуте матча Фонбет Кубка России «Спартак» при счете 1:0 в пользу «Оренбурга» остался в меньшинстве.
Рябчук не перехватил заброс, упал на газон и слегка зацепил ногу Юрия Ковалева, когда игрок «Оренбурга» мог ворваться в пустую штрафную.
Главный судья Алексей Сухой удалил защитника с помощью ВАР. Рябчук нарушил правила на 36-й минуте, а рефери предъявил ему красную карточку на 40-й. Судьям понадобилось более 4 минут, чтобы решить, удалять ли спартаковца.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
или просто притягивали вариант удалить чтобы
выложили бы в прямой эфир это обсуждение.
Стоит опять начать ?
В комментариях огонь прямо )
Или уже с Нового Года ?
Если у тебя повреждение, то пусть выходят медики и оказывают необходимую помощь, а игрок покидает поле. Либо вставай. Но чтобы просто так лежали из раза в раз я что -то не видел такого.