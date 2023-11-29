Защитник «Спартака» Рябчук удален в матче с «Оренбургом». Процедура ВАР заняла больше 4 минут

Защитник «Спартака» Олег Рябчук удален в матче с «Оренбургом».

На 40-й минуте матча Фонбет Кубка России « » при счете 1:0 в пользу « » остался в меньшинстве.

не перехватил заброс, упал на газон и слегка зацепил ногу , когда игрок «Оренбурга» мог ворваться в пустую штрафную.

Главный судья удалил защитника с помощью ВАР. Рябчук нарушил правила на 36-й минуте, а рефери предъявил ему красную карточку на 40-й. Судьям понадобилось более 4 минут, чтобы решить, удалять ли спартаковца.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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