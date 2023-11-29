Защитник «Спартака» Рябчук удален в матче с «Оренбургом». Процедура ВАР заняла больше 4 минут

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Оренбург Алексей Сухой Юрий Ковалев Олег Рябчук Футбол

Защитник «Спартака» Олег Рябчук удален в матче с «Оренбургом».

На 40-й минуте матча Фонбет Кубка России «Спартак» при счете 1:0 в пользу «Оренбурга» остался в меньшинстве.

Рябчук не перехватил заброс, упал на газон и слегка зацепил ногу Юрия Ковалева, когда игрок «Оренбурга» мог ворваться в пустую штрафную.

Главный судья Алексей Сухой удалил защитника с помощью ВАР. Рябчук нарушил правила на 36-й минуте, а рефери предъявил ему красную карточку на 40-й. Судьям понадобилось более 4 минут, чтобы решить, удалять ли спартаковца.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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21 комментарий
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Cosstigan
Столько разговоров было когда он переходил, а на самом деле ничем не запомнился , средний игрок довольно, и много ошибок делает..но реф мог не удалять конечно..
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barnauldiscovery
Бредятина. Игрок Оренбурга явно упускал мяч: по повтору с боковой камеры это видно. Желтая максимум
+29
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+17
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Peter Parker
Ответ barnauldiscovery
Бредятина. Игрок Оренбурга явно упускал мяч: по повтору с боковой камеры это видно. Желтая максимум
Если такой контакт фол, то и отбор у Мартинса это тоже фол.
+17
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+11
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bedLaM
Ответ barnauldiscovery
Бредятина. Игрок Оренбурга явно упускал мяч: по повтору с боковой камеры это видно. Желтая максимум
так ещё увидев, что мяч профукал, ножки подогнул
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Ринат Якупов
Судья высосал удаление, которого не было.
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RAMIK
Ничего личного,но давать за такое красную это бред. Защитник упал, нападающий зацепился за него. Это игровой момент.Бред.
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алекс голудин
Да, был фол, не было это без разницы. Футболиста купили за 6,5 за качественную игру в обороне и подключения в атаку. По факту он не первый раз пускает за спину и поздно стартует, когда очевидно, что пас прерван не будет. Он отыграл первый 5 матчей очень хорошо, потом что-то случилось. Не лучше любого середняка из любой команды рпл
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Antonio Zawyalov
Ответ barnauldiscovery
Бредятина. Игрок Оренбурга явно упускал мяч: по повтору с боковой камеры это видно. Желтая максимум
полный бред за это красную давать жёлтую игроку Оренбурга нужно было давать
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Кадет Сву
если это фол последней надежды,то что же четыре минуты рассматривали?
или просто притягивали вариант удалить чтобы
выложили бы в прямой эфир это обсуждение.
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Кадет Сву
Ответ Огюст
Судья больно расщедрился -хватило бы и предупреждения !
за симуляцию Оренбург у
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Sergio1964
Вопрос, как после верховой, далеко не гениальной передачи Рябчук оказался позади мяча? Совсем недавно с ним такое уже было( матч с Краснодаром). Кто - то на этом ресурсе уже высказывал мнение, что Рябчук и Классен одного поля ягоды. Я тогда был не согласен, но теперь вижу, что ошибался. Как молдованского строителя подписали за такие деньжищи и ведь Абаскаль был согласен! Зачем выпустили списанного за профнепригодность Умярова? У нас же Пруцев двужильный! Наказание будет Абаскалю за бездарно проср....ый матч? Нет, не будет!
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Огюст
Судья больно расщедрился -хватило бы и предупреждения !
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OldRedWhite
Ответ Cosstigan
Столько разговоров было когда он переходил, а на самом деле ничем не запомнился , средний игрок довольно, и много ошибок делает..но реф мог не удалять конечно..
С августа не смотрю , когда 5:4 , 3:6 или 7:8 играли )
Стоит опять начать ?
В комментариях огонь прямо )
Или уже с Нового Года ?
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Вячеслав Припузов
Ответ Cosstigan
Столько разговоров было когда он переходил, а на самом деле ничем не запомнился , средний игрок довольно, и много ошибок делает..но реф мог не удалять конечно..
С самого начала неоднократно отмечал что Рябчук никакой, многие возражали с пеной у рта. Очень слабый, легковесный и т.д. и т.п.....одни минусы. Даже Джикия намного лучше, он хоть читает игру ..
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Serge Vendino
Рябчук задел по ноге, только игрок Оренбурга упал через 10 секунд после этого. И фол, и симуляция одновременно))
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Peter Parker
Мне вот что интересно, почему Оренбург просто так сидит и лежит по две минуты на поле выпрашивая карточки и судья этому потыкает.
Если у тебя повреждение, то пусть выходят медики и оказывают необходимую помощь, а игрок покидает поле. Либо вставай. Но чтобы просто так лежали из раза в раз я что -то не видел такого.
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barnauldiscovery
Судейство вообще странное. Как арбитр в конце тайма руку у Оренбурга не увидел, когда Селихов выбивал?
+3
-3
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