Рябчук о «Спартаке»: «Сейчас мы не играем в Европе, но я надеюсь, что в будущем вернемся. Мой выбор был правильным»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Рябчук Футбол

Олег Рябчук надеется, что в будущем «Спартак» вернется в еврокубки.

«Конечно, решение о подписании контракта со «Спартаком» не было простым. Я играл в хорошем клубе в Европе [в «Олимпиакосе»], с евротурнирами, был в хорошей форме с большим количеством игрового времени. Я обсуждал переезд с семьей, агентом, людьми, которым я доверяю. Только после этого решил приехать.

Здесь вопрос не в том, хотел я или нет. Это футбол. Важно сказать спасибо «Спартаку», которой сделал предложение. Да, я не всегда попадал в стартовый состав. Там 11 игроков, а футболистов в команде в два раза больше. В таком клубе надо доказать свое право выйти на поле с первой минуты. Все должно совпасть в этом моменте. Конечно, я не мог быть доволен, когда не играл, но это стимулировало работать.

«Спартак» — один из самых знаменитых российских клубов. Мы не знаем, что будет дальше. Сейчас мы не играем в Европе, но я надеюсь, что в будущем вернемся.

В команде есть классные игроки. Уверен, что мой выбор был правильным. То, что я увидел здесь, соответствует моим ожиданиям. Хороший уровень чемпионата и стадиона, на котором мы играем. Я вижу, что ведется серьезная работа над тем, чтобы сделать его [этот уровень] еще выше», — сказал защитник «Спартака».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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11 комментариев

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everton
К сожалнию, пока перспектив для возвращения в евротурниры вообще нет. Очень хочется ошибаться, но, на мой субъективный взгляд, даже при условии окончания кое-чего, ждать еврокубков года 3 минимум.
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Мельников Михаил
Ответ everton
К сожалнию, пока перспектив для возвращения в евротурниры вообще нет. Очень хочется ошибаться, но, на мой субъективный взгляд, даже при условии окончания кое-чего, ждать еврокубков года 3 минимум.
Нет. Не три. Окончание боевых действий ничего не изменит. Пока не сменится власть, хотя бы даже чисто персонально, а не в смысле общего курса государства, ничего не будет в плане полноценного возвращения во все сферы международных взаимодействий.
+4
-1
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Владимир Молявин
Хорошо бы поскорее.
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baryn
Ответ Мельников Михаил
Нет. Не три. Окончание боевых действий ничего не изменит. Пока не сменится власть, хотя бы даже чисто персонально, а не в смысле общего курса государства, ничего не будет в плане полноценного возвращения во все сферы международных взаимодействий.
Пока не сменится власть в США
+3
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Kot_azur
Приятно удивлён уровнем интеллекта господина Рябчука. Настоящий футболист, это нужно признать.
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JENNINGS
Конечно, соскучились по гимну ЛЧ на российских стадионах, но увы, в ближайшие несколько лет, возможно даже не один десяток, нам придётся только жить теплыми воспоминаниями. Очевидно, что окончание конфликта не снимет бан, и очень бы хотелось ошибаться, но радужных перспектив нет никаких
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Сим Сим
Уйдёт он, окончится СВО и ВСЁ резво поменяется Западу тоже санкции мешают.
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Зелёный гопник
Спартак на уровне РПЛ ничего не показывает из года в год, о какой Европе идёт речь ?
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