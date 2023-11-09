Олег Рябчук: «В «Спартаке» все хорошо, что пишут СМИ – не знаю. Недовольны положением в таблице, хотим быть на вершине. У нас история, традиции»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Олег Рябчук Футбол

Олег Рябчук отрицает наличие напряженности внутри «Спартака».

– В команде все в порядке? Или есть недопонимание?

– Не знаю, что о нас пишут в СМИ, и с трудом понимаю, о чем речь. Лично я чувствую себя отлично. В команде тоже все хорошо.

– Говорите ли вы внутри команды о турнирной таблице? Смотрите ли в нее?

– Смотрим. И недовольны таким положением, потому что хотим быть на ее вершине. А не там, где находимся. И мы работаем, чтобы подняться выше. Впереди еще больше половины первенства. У нас есть достаточно встреч, чтобы исправить ситуацию и подняться на вершину.

– Какие мероприятия были для сплочения внутри коллектива?

– Конечно, мы собираемся вместе. И хорошо проводим время как на поле, так и вне его. Это происходит время от времени. Не подумайте, что каждый день. Например, мы собираемся, чтобы сходить в кафе. Или что‑то вроде того.

Конечно, все мы переживаем, когда команда не выигрывает. У нас история, традиции, с каждого матча мы хотим привозить по три очка. Понимаю, что болельщики переживают так же, как и мы. Мы стараемся не обращать внимания на то, что говорят люди вокруг, а просто работаем! – сказал защитник «Спартака».

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19 комментариев

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faaakkkeee
Насыщение организма легендарным борщом прошло успешно :)
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Hong Kil
Историями и традициями титул не выиграешь, но зато можно хорошо провести время.
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charly_54
Какие традиции? 1 чемпионство за 20 лет?
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Ktoto_V_Dome
Ты главное Чехии и Албании забей
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Леонид Вилькин
Рябчук:,,.....С каждого матча мы хотим привозить по три очка....,,Увы,защита каждый матч привозит 1-3 банки в свои ворота не без участия Рябчука.Рябчук:....,,так мы просто работаем....,, 😅
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1футбол1
История🤣 Традиции🤣
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Overkiller
"Всё хорошо, но мы недовольны".
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ApXuMaHqPuT
В последнем матче был одним из лучших, на фоне лимитных буратин с правого фланга просто топ👍
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.ru
Олег Рябчук: В «Спартаке» все хорошо. Или что то вроде того...
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Вячеслав Припузов
Ну хоть уже проникся историей Спартака, на поле что то стало получаться, может выйдет толк и от этого трансфера...
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Bartez1986
в матче с Локо Рябчук был хорош. Ждем в старте с Ростовом.
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Данко Лазович
традиции третьего тура и истории проигрышей))
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tolstiy
у вас хорошие контракты, поэтому вы и проводите время хорошо, и на поле, и за его пределами. а таблицу переверните, так вы будете ещё ближе к вершине...
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Давид Agabekyan
Ответ Максим Столбов
У Спартака есть традиция после серии побед говорить, что будут бороться за чемпионство.
Тут уже и одной ничьи хватает
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Hunteralex
Ответ Hong Kil
Историями и традициями титул не выиграешь, но зато можно хорошо провести время.
В последние лет 20 - традиция не выигрывать, скорее. Так что традиции соблюдаются)
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Marienburg
Ответ Айнур Гайсин
В чем он не прав?
В том, что согласно традициям в таблице у Спартака все должно быть хорошо уже сейчас
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