Титов назвал Бабича лучшим летним трансфером «Спартака»: «К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него адаптация. Такая же ситуация у Рябчука»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Тео Бонгонда Срджан Бабич Олег Рябчук Футбол

Егор Титов считает переход Срджана Бабича лучшим летним трансфером «Спартака».

«К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него идет адаптация. Такая же ситуация у Рябчука.

Если брать амбиции «Спартака», то ожидания болельщиков такие, что игроки, которых покупают, должны прийти и твердо играть в стартовом составе. У Рябчука я этого не вижу. Он говорит по-русски, адаптация не нужна, уже опытный игрок, футболист сборной, но что-то не идет.

Наверное, лучше всех пока что Бабич. Последний тур он не играл из-за простуды, но начал здорово. Провальный матч «Спартака» и самого Бабича был в Самаре, еще очень ненадежно сыграли в Воронеже.

Где-то был подъем, и это было очень ярко, его пару раз признавали лучшим игроком матча. Потом случился спад, как и у всей команды. Это вопрос к тренерскому штабу, подобрать ключи к каждому футболисту в отдельности», – сказал экс-игрок «Спартака».

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18 комментариев

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Caniball
Можно пройтись по всем.
1. Бабич - хороший качественный защитник. За свои деньги - однозначно усилил команду. Кстати, Дуарте тоже стоит своих 4ех заплаченных миллионов зимой.
2. Рябчук - качественный защитник. Точно не зря взяли - еще прибавит.
3. Бонгода - начал не плохо, но потом как-то скис. трансфер скорее в минус, можно было кого-то интереснее привезти.
4. Медина - пока хуже всех из 4-ех. Брали его на место 8-ки (10-ки), но он никак не подходит под эту позицию. Перевели на фланг, там ничего, но брали же его не туда.
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Konstantin Zorin
Да у Рябчука всё нормально, с Ростовом сыграл хорошо. Бонгонда начал хорошо, а потом приспобился и стал халтурить, глядя на Мозеса. А Абаскаль делает вид, что ничего не происходит, "воспитывает" только наших. Все в команде поняли методы работы Абаскаля и вертят его на ###.
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Евгений Квасников
с Егором согласен на все 100 процентов. хотя Рябчук по мне так не плохо играет. больше ему времени надо. имхо!!!!!!
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Вячеслав Припузов
Кто бы сомневался, а мы не знали... Стабильно высокий уровень у Бабича. Бонгонда явно сам не свой бледный какой-то, то ли болеет, то ли проблемы....
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Алексей Маликов
А чего за Дуарте забыли? Пацан вначале потеряный какой-то был, а теперь играет очень даже на уровне.
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Ganibale
Ответ Caniball
Можно пройтись по всем. 1. Бабич - хороший качественный защитник. За свои деньги - однозначно усилил команду. Кстати, Дуарте тоже стоит своих 4ех заплаченных миллионов зимой. 2. Рябчук - качественный защитник. Точно не зря взяли - еще прибавит. 3. Бонгода - начал не плохо, но потом как-то скис. трансфер скорее в минус, можно было кого-то интереснее привезти. 4. Медина - пока хуже всех из 4-ех. Брали его на место 8-ки (10-ки), но он никак не подходит под эту позицию. Перевели на фланг, там ничего, но брали же его не туда.
Рябчук кстати начал прибавлять и в ноябре уже выглядит неплохо, первые месяцы был не лучше Хлусевича что вообще для меня дикость, Хлусевич во первых не профильный ПЗ а тем более не ЛЗ. Насчет Медины все лето не понимал зачем он нужен и считал тренер знает что делает, понятно что он объяснял что он на место 8-ки (10-ки) ну как все и думали кроме Аббаскаля это не сработало… я считаю что деньги уплаченные за Медину можно было найти латиноса достойного на место 10-ки а сейчас у Спартака серьезный перебор на фланги из них Медина не впопад а Мозесу просто наплевать
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sp.msk.86
Ответ Caniball
Можно пройтись по всем. 1. Бабич - хороший качественный защитник. За свои деньги - однозначно усилил команду. Кстати, Дуарте тоже стоит своих 4ех заплаченных миллионов зимой. 2. Рябчук - качественный защитник. Точно не зря взяли - еще прибавит. 3. Бонгода - начал не плохо, но потом как-то скис. трансфер скорее в минус, можно было кого-то интереснее привезти. 4. Медина - пока хуже всех из 4-ех. Брали его на место 8-ки (10-ки), но он никак не подходит под эту позицию. Перевели на фланг, там ничего, но брали же его не туда.
Новички должны делать разницу, никто из названных этого не делает, в какой-то степени Бабич только.
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sp.msk.86
Ответ Caniball
Можно пройтись по всем. 1. Бабич - хороший качественный защитник. За свои деньги - однозначно усилил команду. Кстати, Дуарте тоже стоит своих 4ех заплаченных миллионов зимой. 2. Рябчук - качественный защитник. Точно не зря взяли - еще прибавит. 3. Бонгода - начал не плохо, но потом как-то скис. трансфер скорее в минус, можно было кого-то интереснее привезти. 4. Медина - пока хуже всех из 4-ех. Брали его на место 8-ки (10-ки), но он никак не подходит под эту позицию. Перевели на фланг, там ничего, но брали же его не туда.
Новички должны делать разницу, никто из названных этого не делает, в какой-то степени Бабич только.
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sp.msk.86
Ответ Caniball
Можно пройтись по всем. 1. Бабич - хороший качественный защитник. За свои деньги - однозначно усилил команду. Кстати, Дуарте тоже стоит своих 4ех заплаченных миллионов зимой. 2. Рябчук - качественный защитник. Точно не зря взяли - еще прибавит. 3. Бонгода - начал не плохо, но потом как-то скис. трансфер скорее в минус, можно было кого-то интереснее привезти. 4. Медина - пока хуже всех из 4-ех. Брали его на место 8-ки (10-ки), но он никак не подходит под эту позицию. Перевели на фланг, там ничего, но брали же его не туда.
Новички должны делать разницу, никто из названных этого не делает, в какой-то степени Бабич только.
0
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sp.msk.86
Ответ Caniball
Можно пройтись по всем. 1. Бабич - хороший качественный защитник. За свои деньги - однозначно усилил команду. Кстати, Дуарте тоже стоит своих 4ех заплаченных миллионов зимой. 2. Рябчук - качественный защитник. Точно не зря взяли - еще прибавит. 3. Бонгода - начал не плохо, но потом как-то скис. трансфер скорее в минус, можно было кого-то интереснее привезти. 4. Медина - пока хуже всех из 4-ех. Брали его на место 8-ки (10-ки), но он никак не подходит под эту позицию. Перевели на фланг, там ничего, но брали же его не туда.
Новички должны делать разницу, никто из названных этого не делает, в какой-то степени Бабич только.
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sp.msk.86
Ответ Caniball
Можно пройтись по всем. 1. Бабич - хороший качественный защитник. За свои деньги - однозначно усилил команду. Кстати, Дуарте тоже стоит своих 4ех заплаченных миллионов зимой. 2. Рябчук - качественный защитник. Точно не зря взяли - еще прибавит. 3. Бонгода - начал не плохо, но потом как-то скис. трансфер скорее в минус, можно было кого-то интереснее привезти. 4. Медина - пока хуже всех из 4-ех. Брали его на место 8-ки (10-ки), но он никак не подходит под эту позицию. Перевели на фланг, там ничего, но брали же его не туда.
Новички должны делать разницу, никто из названных этого не делает, в какой-то степени Бабич только.
0
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sp.msk.86
Ответ Caniball
Можно пройтись по всем. 1. Бабич - хороший качественный защитник. За свои деньги - однозначно усилил команду. Кстати, Дуарте тоже стоит своих 4ех заплаченных миллионов зимой. 2. Рябчук - качественный защитник. Точно не зря взяли - еще прибавит. 3. Бонгода - начал не плохо, но потом как-то скис. трансфер скорее в минус, можно было кого-то интереснее привезти. 4. Медина - пока хуже всех из 4-ех. Брали его на место 8-ки (10-ки), но он никак не подходит под эту позицию. Перевели на фланг, там ничего, но брали же его не туда.
Новички должны делать разницу, никто из названных этого не делает, в какой-то степени Бабич только.
0
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Demetrio-77
Ответ Вячеслав Припузов
Кто бы сомневался, а мы не знали... Стабильно высокий уровень у Бабича. Бонгонда явно сам не свой бледный какой-то, то ли болеет, то ли проблемы....
Все он свой. Просто дико переоценен сильным дебютом, который оказался делом случая.
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Spartakus1984
С Бонгонда всё нормально, даже если Месси не выпускать на поле а держать в запасе,То естественно он ничего не покажет.
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Сергей Лепехин
А чем Егор может похвастаться сам ?! В Енисее с Аленичевым успехов не было совсем
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Роман Комаров
согласен не совсем, рябчик норм, намного лучше хрустевича, бонгонда потух, Медина вообще не нужен, ну а Бабич хорош
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Kit Belleu
Странные специ у нас в футболе.Если игрок играл в слабом чемпионате или в клубе который боролся за выживаемость,на что они рассчитывали. Всё закономерно.Редко когда бывает по другому,случайно.
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