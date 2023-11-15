Титов назвал Бабича лучшим летним трансфером «Спартака»: «К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него адаптация. Такая же ситуация у Рябчука»
Егор Титов считает переход Срджана Бабича лучшим летним трансфером «Спартака».
«К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него идет адаптация. Такая же ситуация у Рябчука.
Если брать амбиции «Спартака», то ожидания болельщиков такие, что игроки, которых покупают, должны прийти и твердо играть в стартовом составе. У Рябчука я этого не вижу. Он говорит по-русски, адаптация не нужна, уже опытный игрок, футболист сборной, но что-то не идет.
Наверное, лучше всех пока что Бабич. Последний тур он не играл из-за простуды, но начал здорово. Провальный матч «Спартака» и самого Бабича был в Самаре, еще очень ненадежно сыграли в Воронеже.
Где-то был подъем, и это было очень ярко, его пару раз признавали лучшим игроком матча. Потом случился спад, как и у всей команды. Это вопрос к тренерскому штабу, подобрать ключи к каждому футболисту в отдельности», – сказал экс-игрок «Спартака».
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1. Бабич - хороший качественный защитник. За свои деньги - однозначно усилил команду. Кстати, Дуарте тоже стоит своих 4ех заплаченных миллионов зимой.
2. Рябчук - качественный защитник. Точно не зря взяли - еще прибавит.
3. Бонгода - начал не плохо, но потом как-то скис. трансфер скорее в минус, можно было кого-то интереснее привезти.
4. Медина - пока хуже всех из 4-ех. Брали его на место 8-ки (10-ки), но он никак не подходит под эту позицию. Перевели на фланг, там ничего, но брали же его не туда.