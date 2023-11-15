Титов назвал Бабича лучшим летним трансфером «Спартака»: «К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него адаптация. Такая же ситуация у Рябчука»

Егор Титов считает переход Срджана Бабича лучшим летним трансфером «Спартака».

«К сожалению, от завышенные ожидания, у него идет адаптация. Такая же ситуация у Рябчука.

Если брать амбиции «Спартака», то ожидания болельщиков такие, что игроки, которых покупают, должны прийти и твердо играть в стартовом составе. У Рябчука я этого не вижу. Он говорит по-русски, адаптация не нужна, уже опытный игрок, футболист сборной, но что-то не идет.

Наверное, лучше всех пока что Бабич. Последний тур он не играл из-за простуды, но начал здорово. Провальный матч « » и самого был в Самаре, еще очень ненадежно сыграли в Воронеже.

Где-то был подъем, и это было очень ярко, его пару раз признавали лучшим игроком матча. Потом случился спад, как и у всей команды. Это вопрос к тренерскому штабу, подобрать ключи к каждому футболисту в отдельности», – сказал экс-игрок «Спартака».

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