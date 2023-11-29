«Спартак» – красная тряпка для всей России, большая армия болельщиков, его все любят, настраиваются по-особенному». Глушаков о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Денис Глушаков Оренбург Чемпионат.com Футбол

Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча «Оренбург» – «Спартак».

Команды встретятся 29 ноября в рамках плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«В Оренбурге всегда сложно играть. В этом сезоне «Оренбург» не блещет так, как в прошлом. Но на «Спартак» всегда по-другому настраиваются, чем на любую другую команду.

«Спартак» – красная тряпка для всей России. У клуба большая армия болельщиков, его все любят. «Спартаку» будет сложновато играть, но они безусловные фавориты», – сказал экс-игрок «Спартака».

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22 комментария

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exbmw
Тряпка - идеальная метафора
+31
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+23
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onegin2007
Спартак как Миллуол, никто не любит и плевать. Или как там в оригинале? 😀
+25
-8
+17
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Андрей Иванов
Ответ Groznyi2024
Его все любят? Над ним все смеются
ну почему же? Все любят.. разными способами
+20
-5
+15
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Случайно заскочил
Можно просто: Спартак - красная тряпка
+18
-4
+14
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Groznyi2024
Его все любят?
Над ним все смеются
+24
-11
+13
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prus_3
Спартак — красная тряпка. Здесь можно и остановиться.
+13
-3
+10
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Работодатель
Спартак - - - красно белая тряпка
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И всё.... Зачем в заголовке лишний текст? 😀👍
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-2
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Omega-3
Красная тряпка на красном фонаре...
И нельзя ли поподробнее о способах, коими "любят" "Спартак" все желающие?
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Честный контроль
Скорее как красный нос у клоунов. Все ржут.
+8
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Marienburg
Драма Спартака, что на него уже сто лет не надо по особому настраиваться. И так зайдет
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Snark
Заголовок должен быть: «Глушаков назвал Спартак тряпкой перед кубковым матчем с Оренбургом»
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Данко Лазович
Спартак играет как тряпка, тут прям не поспорить.
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Андрей Иванов
Ответ exbmw
Тряпка - идеальная метафора
ну как тряпка? Тряпочка.. Изрядно потрепанная
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юра георгиевский
Символически. Глушаков назвал наш спартачок - красной тряпкой. Именно так и относятся к нему сейчас в РПЛ.
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Groznyi2024
Ответ Случайно заскочил
Можно просто: Спартак - красная тряпка
Можно просто: Спартак - тряпка)
+4
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Forte Live
Ты хоть в Турции? Или прекратил отношения с Костромой?)
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Celsius
Ответ prus_3
Спартак — красная тряпка. Здесь можно и остановиться.
Просто - тряпка. И этого достаточно.
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Сироткин Александр
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Спасибо вам, болельщики Спартака, из славного города на Неве и одного примкнувшего из московской конюшни, за лестные отзывы о Спартаке.
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главный раздражитель без вопросов..у всех в рпл задача: обыграть Спартак и не вылетить в пердив....
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Олег Сагайдачный
Самооценка сильно преувеличина.
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