«Спартак» – красная тряпка для всей России, большая армия болельщиков, его все любят, настраиваются по-особенному». Глушаков о красно-белых

Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча «Оренбург» – «Спартак».

Команды встретятся 29 ноября в рамках плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«В Оренбурге всегда сложно играть. В этом сезоне «Оренбург» не блещет так, как в прошлом. Но на «Спартак» всегда по-другому настраиваются, чем на любую другую команду.

«Спартак» – красная тряпка для всей России. У клуба большая армия болельщиков, его все любят. «Спартаку» будет сложновато играть, но они безусловные фавориты», – сказал экс-игрок « ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!