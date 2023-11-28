Нойер и Ульрайх продлят контракты с «Баварией» до 2025 года

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Свен Ульрайх Даниэль Перец Футбол

Мануэль Нойер близок к продлению контракта с «Баварией».

Действующее соглашение 37-летнего вратаря с мюнхенским клубом рассчитано до конца текущего сезона. Переговоры о продлении договора уже далеко продвинулись. 

Ожидается, что новый контракт Нойера с «Баварией» будет действовать до 2025 года.

На такой же срок «Бавария» продлит соглашение с еще одним голкипером – Свеном УльрайхомДаниэль Перец летом уйдет в аренду, чтобы получать регулярную игровую практику. 

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9 комментариев

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S. A.
Ульрайх легенда
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Мукунку хороший
Можно на лыжах прокатиться)
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Manuel Neuer-Bayern Munchen
Данная новость не может не радовать! Нойер придал уверенности защитникам красной машины, Ульрайх никогда не претендовал на место в старте при нетравмированном Мануэле, своей преданностью он заслужил не только ещё один год по контракту, но и место в системе клуба после окончания карьеры.
А Переца действительно нужно отдавать в аренду, чтобы он получал игровое время, набирался опыта!
+5
0
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фк кабинет
Ответ S. A.
Ульрайх легенда
Бензема не даст соврать
+3
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Александр Сандалов
Ответ S. A.
Ульрайх легенда
да ,уже сколько лет на барабанах в Металлике фигачит
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Leon Petov
Ульрайх немецкий Чепчугов
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RashNomadKazakh
Банда!
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