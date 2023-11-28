Нойер и Ульрайх продлят контракты с «Баварией» до 2025 года
Мануэль Нойер близок к продлению контракта с «Баварией».
Действующее соглашение 37-летнего вратаря с мюнхенским клубом рассчитано до конца текущего сезона. Переговоры о продлении договора уже далеко продвинулись.
Ожидается, что новый контракт Нойера с «Баварией» будет действовать до 2025 года.
На такой же срок «Бавария» продлит соглашение с еще одним голкипером – Свеном Ульрайхом. Даниэль Перец летом уйдет в аренду, чтобы получать регулярную игровую практику.
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