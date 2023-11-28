Нойер и Ульрайх продлят контракты с «Баварией» до 2025 года

Мануэль Нойер близок к продлению контракта с «Баварией».

Действующее соглашение 37-летнего вратаря с мюнхенским клубом рассчитано до конца текущего сезона. Переговоры о продлении договора уже далеко продвинулись.

Ожидается, что новый контракт с «Баварией» будет действовать до 2025 года.

На такой же срок « » продлит соглашение с еще одним голкипером – . летом уйдет в аренду, чтобы получать регулярную игровую практику.

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