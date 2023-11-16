Кейн признан лучшим игроком месяца в «Баварии». Форвард набрал 8 (5+3) очков в 5 матчах октября

Харри Кейн признан лучшим игроком месяца в «Баварии».

Английский нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав 48% голосов. Он опередил (20%) и (11%).

В октябре провел 5 матчей за «Баварию», в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных паса.

Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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