Кейн признан лучшим игроком месяца в «Баварии». Форвард набрал 8 (5+3) очков в 5 матчах октября
Харри Кейн признан лучшим игроком месяца в «Баварии».
Английский нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав 48% голосов. Он опередил Лероя Сане (20%) и Свена Ульрайха (11%).
В октябре Кейн провел 5 матчей за «Баварию», в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных паса.
Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
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