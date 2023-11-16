Кейн признан лучшим игроком месяца в «Баварии». Форвард набрал 8 (5+3) очков в 5 матчах октября

Теги Бавария бундеслига Германия Свен Ульрайх Харри Кейн Лерой Сане Футбол

Харри Кейн признан лучшим игроком месяца в «Баварии».

Английский нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав 48% голосов. Он опередил Лероя Сане (20%) и Свена Ульрайха (11%). 

В октябре Кейн провел 5 матчей за «Баварию», в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных паса. 

Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

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11 комментариев

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Leon Petov
Левандовски наверное обидно будет, что Кейн в первом же сезоне может затмить его рекорды
+13
-4
+9
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ApXuMaHqPuT
Ураган разбушевался🌪️
+3
0
+3
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denis2008able
Потрясающий. Надо было перебираться в топ-клуб гораздо раньше
+3
-1
+2
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чипинкос из ступино
Ответ VERBLYUD
У Гирасси 15 голов за 9 игр, у Кейна 17 голов за 11 матчей, голов с пенальти у Гирасси меньше.
я о том, что кейн демонстрирует прямо сейчас нереальную результативность, если не ошибаюсь, у него три тура назад было 12 голов
+3
-1
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Rus83
Kane is living his dream!
0
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