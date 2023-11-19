Яшин – лучший вратарь в истории футбола по версии ChatGPT. Буффон – 4-й, Нойер – 7-й, Касильяс – 8-й
Лев Яшин занял первое место в рейтинге вратарей от ChatGPT.
Популярный чат-бот с искусственным интеллектом составил список лучших голкиперов в истории футбола по запросу The Mirror, и выступавший за «Динамо» и сборную СССР футболист возглавил его.
2. Дино Дзофф (Италия)
3. Гордон Бэнкс (Англия)
4. Джанлуиджи Буффон (Италия)
5. Оливер Кан (Германия)
6. Петер Шмейхель (Дания)
7. Мануэль Нойер (Германия)
8. Икер Касильяс (Испания)
9. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)
10. Зепп Майер (Германия)
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Вот, со Шмейхелем и ван дер Саром, да. Чех даже фору имеет, а Облак примерно на равных
Чилаверт достоен десятки.