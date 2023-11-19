Яшин – лучший вратарь в истории футбола по версии ChatGPT. Буффон – 4-й, Нойер – 7-й, Касильяс – 8-й

Лев Яшин занял первое место в рейтинге вратарей от ChatGPT.

Популярный чат-бот с искусственным интеллектом составил список лучших голкиперов в истории футбола по запросу The Mirror, и выступавший за « » и сборную СССР футболист возглавил его.

1. ( )

2. (Италия)

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5. (Германия)

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7. (Германия)

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9. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)

10. (Германия)

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