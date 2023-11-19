Яшин – лучший вратарь в истории футбола по версии ChatGPT. Буффон – 4-й, Нойер – 7-й, Касильяс – 8-й

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Лев Яшин занял первое место в рейтинге вратарей от ChatGPT.

Популярный чат-бот с искусственным интеллектом составил список лучших голкиперов в истории футбола по запросу The Mirror, и выступавший за «Динамо» и сборную СССР футболист возглавил его.

1. Лев Яшин (СССР)

2. Дино Дзофф (Италия)

3. Гордон Бэнкс (Англия)

4. Джанлуиджи Буффон (Италия)

5. Оливер Кан (Германия)

6. Петер Шмейхель (Дания)

7. Мануэль Нойер (Германия)

8. Икер Касильяс (Испания)

9. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)

10. Зепп Майер (Германия)

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36 комментариев

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Finding Home
ну это же языковая модель, которая собирает в кучу информацию из доступных ей источников и если захотеть, то можно парой миллионов упоминаний Песьякова в качестве лучшего голкипера вывести его в этом топе на первом месте. мало о чем говорит)
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Красная стрела
Ответ Dexter Morgan
Скоро нейросети и прочая хрень за людей будет думать. А уже люди своей головой не думают. Всё по рекомендации блогеров, по советам нейросетей. А потом удивляемся, откуда глупые люди.
Ну а раньше были журналы и телевизор. Кто хочет думать чужой головой - так и будет. Ничего не поменялось. А нейросети упростят жизнь. Избавят от черновой работы, сэкономят деньги для того же маленького бизнеса, например.
+20
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+18
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Peter Parker
Ответ Фуфик Полосатый
все дело в критериях сравнения и времени. Ели бы сейчас Яшина поставить в рамку в нынешних топ-матчах, вряд ли бы он был лучше условного Зоммера. Мягко говоря
А чего сразу так? Может тогда и Яшин бы с детства тренировался как современные вратари? Не забывай, что он в 12 лет уже эшелоны разгружал, шла ВОВ, а в 13 работал на заводе, где и начал курить. Так что нелегкий труд, стрессы, недоедания сильно повлияли на организм.
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Dexter Morgan
Ответ Красная стрела
Ну а раньше были журналы и телевизор. Кто хочет думать чужой головой - так и будет. Ничего не поменялось. А нейросети упростят жизнь. Избавят от черновой работы, сэкономят деньги для того же маленького бизнеса, например.
Да, только этим нужно уметь пользоваться, а не всё им на откуп отдавать. Я так согласен.
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Peter Parker
Ответ pashka_86
Петр Чех и Ян Облак супер стабильные и супер надежные уж точно не хуже тех кто идет начиная от 5-го места и ниже
Спорно. Чех еще может хоть как-то соревноваться с Каном, хотя с Нойером бес шансов. А для Облака вообще никак.
Вот, со Шмейхелем и ван дер Саром, да. Чех даже фору имеет, а Облак примерно на равных
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BlackBart
Ответ Prokuror Prokurorov
Касисльясу не то что в десятке, его место и в топ 30 сомнительно. Это хороший добротный вратарь, но не более. Великих вратарей не подсиживает на лавку Адан и Диего Лопез. И уж тем более великий вратарь не уходит в 33 года доигрывать в Чемпионат Португалии.
санитары тебя потеряли. на всякий случай спрошу. Может ли великий вратарь стать основным в сборной только в 30 лет?
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Красная стрела
Ответ Dexter Morgan
Да, только этим нужно уметь пользоваться, а не всё им на откуп отдавать. Я так согласен.
Пока еще они очень слабы. И без оператора никуда. А вот что дальше будет - это большой вопрос. Хотя интересно. Мир вообще меняться будет очень быстро. Думаю, как политики всё поделят, перекроят, определятся куда идти, то будет какой-то резкий технологический скачок.
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Dexter Morgan
Ответ Красная стрела
Пока еще они очень слабы. И без оператора никуда. А вот что дальше будет - это большой вопрос. Хотя интересно. Мир вообще меняться будет очень быстро. Думаю, как политики всё поделят, перекроят, определятся куда идти, то будет какой-то резкий технологический скачок.
Это верно. Ну за этим наблюдать интересно. Я сам рос, когда технологии резко вверх шли. Занимательно.
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Федя Букин
Ответ Finding Home
ну это же языковая модель, которая собирает в кучу информацию из доступных ей источников и если захотеть, то можно парой миллионов упоминаний Песьякова в качестве лучшего голкипера вывести его в этом топе на первом месте. мало о чем говорит)
Интересно, почему вратаря игравшего 50 лет назад, упоминают чаще, чем более молодых игру которых видело большинство? 🤔 Наверное из-за имени
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Barry_Cadny
Ответ bel01
Яшин был прекрасен на выходах, а также точнейшим образом рукой, от плеча, далеко кидал мяч партнёрам, нередко начиная опасные атаки. И харизма была огромная, как у Нойера на пике карьеры. Но при дальних ударах нередко ошибался. Для меня Дзофф - идеал голкипера. Надёжен и спокоен как скала. Не помню вообще ни одной явной ошибки. Было видно каждый раз - если Дзофф не вытащил, значит ни один вратарь мира не вытащил бы. Для меня это высшая оценка голкипера.
И у Дзоффа были косяки. Даже на его пиковых турнирах, как в 1982, когда он пропустил легко от Сократеса в ближний угол. А так - они с Яшиным даже похожи чем-то. Оба крупные, играли до 40+ и манера игры была позиционная, основанная на анализе ситуации, правильном выборе позиции, а не на акробатических прыжках.
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Nissan 0123
Ответ Finding Home
ну это же языковая модель, которая собирает в кучу информацию из доступных ей источников и если захотеть, то можно парой миллионов упоминаний Песьякова в качестве лучшего голкипера вывести его в этом топе на первом месте. мало о чем говорит)
Черчесова давайте выведем)
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Deze Deze
Ох, ну только рейтингов от ChatGPT нам не хватало...
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Barcelona Forever
Ответ Dexter Morgan
Скоро нейросети и прочая хрень за людей будет думать. А уже люди своей головой не думают. Всё по рекомендации блогеров, по советам нейросетей. А потом удивляемся, откуда глупые люди.
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M.U fan
Ответ Dexter Morgan
Скоро нейросети и прочая хрень за людей будет думать. А уже люди своей головой не думают. Всё по рекомендации блогеров, по советам нейросетей. А потом удивляемся, откуда глупые люди.
уже думают и делают тому доказательство Алиса и т.п
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Peter Parker
Ответ xQcoW
Яшин, вратарь из каменного века, где футбольные мячи, вероятно, были сделаны из камней, а стойки ворот - из бивней мамонта. Воистину, его легендарные спасения от примитивных, замедленных ударов вошли в доисторический футбольный фольклор.
«Первым труднее и легче»
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Сергей Лимонников
Ответ Peter Parker
А чего сразу так? Может тогда и Яшин бы с детства тренировался как современные вратари? Не забывай, что он в 12 лет уже эшелоны разгружал, шла ВОВ, а в 13 работал на заводе, где и начал курить. Так что нелегкий труд, стрессы, недоедания сильно повлияли на организм.
судя по фильму, он ещё и в хоккей успел поиграть
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Bambuk Bambuk
Ответ Finding Home
ну это же языковая модель, которая собирает в кучу информацию из доступных ей источников и если захотеть, то можно парой миллионов упоминаний Песьякова в качестве лучшего голкипера вывести его в этом топе на первом месте. мало о чем говорит)
Она не только собирает информацию, но и анализирует её по критериям: + или - в источнике. Боюсь, что и мои внуки не дождутся пару миллионов положительных отзывов о песьякове. Так что, задача для данного продукта очень простая и ,на мой взгляд, весьма объективная
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Сергей Кайзер
Ответ Finding Home
ну это же языковая модель, которая собирает в кучу информацию из доступных ей источников и если захотеть, то можно парой миллионов упоминаний Песьякова в качестве лучшего голкипера вывести его в этом топе на первом месте. мало о чем говорит)
Компиляция рейтингов, почему нет. Из них небольшой процент мусорных, но большинство нормальные. Ты ситуацию описал специфическую, но в нашем случае она значения не имеет.
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Мыкола
Нойер на 5 месте должен быть. Как минимум
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sfilatov13
ну наконец-то рейтинг, где Кан выше Шмейхеля
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Unknown Forusha
Нойер лучший
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AminO2
Лев Яшин мог быть чемпионом мира, не только Европы и Мельбурна, сыграй на ЧМ Стрельцов.
Чилаверт достоен десятки.
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Alexshara
1,3 и 10 не видел, Д Дзофф да лучший (имхо) внёс бы П Чеха и забытого широкой аудиторией бельгийца Пфафф, из действующих возможно праймовый Куртуа достоин
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Dimonty
какая интересная новость! (нет)
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pashka_86
Петр Чех и Ян Облак супер стабильные и супер надежные уж точно не хуже тех кто идет начиная от 5-го места и ниже
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Bogdan
Только Нойер ещё не завершил карьеру. Сильно )
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