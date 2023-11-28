«Балтика» показала красный мяч, который будет использован на матче с «Локомотивом»

«Балтика» и «Локомотив» могут сыграть красным мячом.

Сегодня команды встретятся в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч пройдет в Калининграде и начнется в 18:15 по московскому времени.

« » опубликовала фото красного мяча, который будет использоваться на этом матче. Напомним, ранее организацию матчей в Мир РПЛ подвергли критике после игры калининградцев со «Спартаком» в минувшую субботу. Матч проходил в условиях сильного снегопада, однако команды не использовали мяч красного цвета, потому что в распоряжении лиги их не было.

Отметим, что с 3-го тура группового этапа в Кубке России используются мячи от adidas – в этой модели изначально есть красный цвет. В РПЛ используется продукция , а эта компания делает красные мячи только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве.

РПЛ закупит красные мячи для игры в снегопад к следующему сезону: «99,9%, что ситуация в Калининграде не повторится. Медиа немного преувеличили тему»

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