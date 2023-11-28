«Балтика» показала красный мяч, который будет использован на матче с «Локомотивом»
«Балтика» и «Локомотив» могут сыграть красным мячом.
Сегодня команды встретятся в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч пройдет в Калининграде и начнется в 18:15 по московскому времени.
«Балтика» опубликовала фото красного мяча, который будет использоваться на этом матче. Напомним, ранее организацию матчей в Мир РПЛ подвергли критике после игры калининградцев со «Спартаком» в минувшую субботу. Матч проходил в условиях сильного снегопада, однако команды не использовали мяч красного цвета, потому что в распоряжении лиги их не было.
Отметим, что с 3-го тура группового этапа в Кубке России используются мячи от adidas – в этой модели изначально есть красный цвет. В РПЛ используется продукция Nike, а эта компания делает красные мячи только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве.
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дело не в мяче, оранжевый тоже не видно, как в 2022ом по ссылке выше (Локо-Спартак). В такую погоду, когда снег стеной, нужно переносить матч или не думать про телезрителей от слова "совсем". Игрокам то видно мяч.
А тут хоба и Адидасом можно играть. Интереснааа.
В этот раз, мяч должен быть зелёный, форма команд - светло-зелëная у хозяев и тëмно-зелëная у гостей! )))
А матч закончат))