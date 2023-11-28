«Балтика» показала красный мяч, который будет использован на матче с «Локомотивом»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика adidas Nike Футбол

«Балтика» и «Локомотив» могут сыграть красным мячом.

Сегодня команды встретятся в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч пройдет в Калининграде и начнется в 18:15 по московскому времени. 

«Балтика» опубликовала фото красного мяча, который будет использоваться на этом матче. Напомним, ранее организацию матчей в Мир РПЛ подвергли критике после игры калининградцев со «Спартаком» в минувшую субботу. Матч проходил в условиях сильного снегопада, однако команды не использовали мяч красного цвета, потому что в распоряжении лиги их не было.

Отметим, что с 3-го тура группового этапа в Кубке России используются мячи от adidas – в этой модели изначально есть красный цвет. В РПЛ используется продукция Nike, а эта компания делает красные мячи только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве.

РПЛ закупит красные мячи для игры в снегопад к следующему сезону: «99,9%, что ситуация в Калининграде не повторится. Медиа немного преувеличили тему»

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37 комментариев

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Krauvec Cool
Ответ damondiamond
поле зелёное, опять неправильно
Снег пойдёт поменяют на белый мяч.
+172
-2
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ЗлойМайор
Докатились. Довели лигу до такого абсурда, что сезонный красный мяч уже событие межгалактического масштаба!!! Так держать.
+118
-12
+106
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damondiamond
поле зелёное, опять неправильно
+88
-1
+87
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Cearvm
РПЛ - удивительная лига. Только в ней обсуждают красные мячи и офсайдные линии, которые должны быть по умолчанию.
+28
-2
+26
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D-M
По-моему, этот цвет называется "оранжевый"
+21
-2
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Rudenzik
По закону подлости, снега не будет
+12
0
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Джони Му
Вот оно достижение 2023
+11
-2
+9
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тот самый Кадрус
Ответ Krauvec Cool
Снег пойдёт поменяют на белый мяч.
😂😂😂
+9
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Бартоломью
Это расценивать как достижение? Только из пункта выдачи заказов забрали?
+8
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Ковид 07.10.52
Еще надо всех одеть в красные трусы и снег красить в зеленый цвет пока падает.
+7
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Заборостроитель
Ответ Alexey Key
Шнякин полрепортажа матча со Спартаком вещал, что контракт у РПЛ с Найк и красных мячей не предусмотрено вообще. А тут хоба и Адидасом можно играть. Интереснааа.
Разные регламенты в кубка и рпл
+6
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Spaten
А пена для стенки у вас красная есть?
+5
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Rhett Butler
А это точно "пятерка"?
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Balt
И как так получается интересно да? Оба туринира под эгидой РФС, оба конечно же со своими регламентами, но зашились уже настолько со своей бюрократией, что оранжевый мяч для кубка нельзя использовать в рамках матчей РПЛ?
+3
0
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Krauvec Cool
Снег пойдёт поменяют на белый мяч.
И обе команды в белой форме.
+3
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Б81
В спортмастер сгоняли, по заветам пользователей спортс)))
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Esportivo
https://www.youtube.com/watch?v=jgF47x98P7U

дело не в мяче, оранжевый тоже не видно, как в 2022ом по ссылке выше (Локо-Спартак). В такую погоду, когда снег стеной, нужно переносить матч или не думать про телезрителей от слова "совсем". Игрокам то видно мяч.
+2
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Alexey Key
Шнякин полрепортажа матча со Спартаком вещал, что контракт у РПЛ с Найк и красных мячей не предусмотрено вообще.

А тут хоба и Адидасом можно играть. Интереснааа.
+5
-3
+2
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Только Крылья
он только один? на игру побольше надо)))
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Максим Толкачёв
Опять всё перепутали.
В этот раз, мяч должен быть зелёный, форма команд - светло-зелëная у хозяев и тëмно-зелëная у гостей! )))
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kvn1987@mail.ru
Только у меня ощущение, что это кто-то из игроков купил или его мама. В какой-то момент его позовут домой и он мяч заберет с собой, потому что все таки новый))
А матч закончат))
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Иван Шумков
Помнится, пару лет назад всех убеждали, что на самом деле желтый мяч видно лучше красного, а глаза нас просто обманывают
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Ник Гре
Ответ Spaten
А пена для стенки у вас красная есть?
Зажигалкой растапливать снег будут, линия огня получится...
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Андрей Катиков
На Вайлдберризе заказывали ?
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de-fussball
пока нет желтых сугробов - всё нормально
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Заборостроитель
Где выбросили и как достали этот дефицит?
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Spartakus1984
Это оранжевый а не красный. Он тоже по тв плохо виден. Нужен именно ярко насыщенный- красный,ну или ближе к малиновому.(как моя ава)
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micka
Надо учиться делать свои мячи. А не только мечи...
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focusm
Как говорят немцы; Ихь роте баль, такой футбол
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Tpy6kaMerlina
Кстати, топ фотка.
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