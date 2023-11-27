Кукуян обслужит матч «Динамо» – «Зенит», Сухой будет работать на игре «Оренбург» – «Спартак» и другие назначения 1/4 финала Пути РПЛ Кубка

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Балтика Оренбург Алексей Сухой Кирилл Левников Алексей Стипиди Павел Кукуян Сергей Чебан Футбол

Назначены судьи и инспекторы на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

28 ноября (вторник)

«Балтика» – «Локомотив»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

29 ноября (среда)

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Французов.

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14 комментариев

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6kMz
Ответ 6kMz
Кто-то кого-то купил, но не понимаю, кто кого. Дождусь экспертов - они объяснят.
Попробую сам: на матч Локомотива на АВАРе Вера Опейкина, а кто у нас единственная женщина в футболе и не эскортница? Смородская! Значит, это от неё. Всё ясно. Без шансов для Балтики.

Матч Спартака - на ВАРе Москалёв. Понятно. Не бывает же такого, чтобы Оренбург судил Оренбургов, а тут московскую команду судит Москалёв. Без шансов для Оренбурга.

Матч Зенита судит Кукуян. А он из Сочи. Считай, судья из фарма. Без шансов для Динамо.

Ну а у ЦСКА ассистент судьи - Мухтаров. Явно Газзаевские связи работают. Ростов может даже на игру не выходить.
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+11
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6kMz
Кто-то кого-то купил, но не понимаю, кто кого. Дождусь экспертов - они объяснят.
+3
-2
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Виталик Украинский
Ответ Pelerin
Иванов будет по любому чиху звать Кукуяна к монитору. Думаю, увидим очень редкую картину несогласия главного и ВАР.
Гадаете на ромашке? А я вот готов поставить на нелепый памятник возле Открывашки, у Сухого и Москалева будут любовь, согласие и расчёт.
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Andy Tucker
Ответ 6kMz
Попробую сам: на матч Локомотива на АВАРе Вера Опейкина, а кто у нас единственная женщина в футболе и не эскортница? Смородская! Значит, это от неё. Всё ясно. Без шансов для Балтики. Матч Спартака - на ВАРе Москалёв. Понятно. Не бывает же такого, чтобы Оренбург судил Оренбургов, а тут московскую команду судит Москалёв. Без шансов для Оренбурга. Матч Зенита судит Кукуян. А он из Сочи. Считай, судья из фарма. Без шансов для Динамо. Ну а у ЦСКА ассистент судьи - Мухтаров. Явно Газзаевские связи работают. Ростов может даже на игру не выходить.
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Vedved
Ответ 6kMz
Попробую сам: на матч Локомотива на АВАРе Вера Опейкина, а кто у нас единственная женщина в футболе и не эскортница? Смородская! Значит, это от неё. Всё ясно. Без шансов для Балтики. Матч Спартака - на ВАРе Москалёв. Понятно. Не бывает же такого, чтобы Оренбург судил Оренбургов, а тут московскую команду судит Москалёв. Без шансов для Оренбурга. Матч Зенита судит Кукуян. А он из Сочи. Считай, судья из фарма. Без шансов для Динамо. Ну а у ЦСКА ассистент судьи - Мухтаров. Явно Газзаевские связи работают. Ростов может даже на игру не выходить.
Хорошо получилось 🤣👍🏻
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Валерий Охотин
Ответ Andy Tucker
Комментарий удален модератором
Черносмородский ?
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Вячеслав Припузов
Ответ dimitrii63
главные - лига ставок, фонбет и далее по списку
Ну да, я уже об этом отмечал раньше, это не спорт, а игорный бизнес, когда чемпионат спонсируют букмекерские конторы
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