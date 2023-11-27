Кукуян обслужит матч «Динамо» – «Зенит», Сухой будет работать на игре «Оренбург» – «Спартак» и другие назначения 1/4 финала Пути РПЛ Кубка
Назначены судьи и инспекторы на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
28 ноября (вторник)
«Балтика» – «Локомотив»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.
29 ноября (среда)
«Оренбург» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.
«Динамо» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.
«Ростов» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Французов.
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Матч Спартака - на ВАРе Москалёв. Понятно. Не бывает же такого, чтобы Оренбург судил Оренбургов, а тут московскую команду судит Москалёв. Без шансов для Оренбурга.
Матч Зенита судит Кукуян. А он из Сочи. Считай, судья из фарма. Без шансов для Динамо.
Ну а у ЦСКА ассистент судьи - Мухтаров. Явно Газзаевские связи работают. Ростов может даже на игру не выходить.