«Локо» сыграет с «Балтикой» 28 ноября, 29-го «Спартак» встретится с «Оренбургом», а «Зенит» – с «Динамо». Известно расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Балтика Оренбург календарь Футбол

РФС опубликовал расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

28 ноября (вторник)

18:15. «Балтика» – «Локомотив»

29 ноября (среда)

16:00. «Оренбург» – «Спартак»
18:15. «Ростов» – ЦСКА
18:15. «Динамо» – «Зенит»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кочевник56
Спартаку на другой сетке будет легче...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Счастье жить
прощай, Спартак…

бгг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий