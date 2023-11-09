«Локо» сыграет с «Балтикой» 28 ноября, 29-го «Спартак» встретится с «Оренбургом», а «Зенит» – с «Динамо». Известно расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России
РФС опубликовал расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
28 ноября (вторник)
18:15. «Балтика» – «Локомотив»
29 ноября (среда)
16:00. «Оренбург» – «Спартак»
18:15. «Ростов» – ЦСКА
18:15. «Динамо» – «Зенит»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
бгг