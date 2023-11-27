Депутат Свищев о драке фанатов «Спартака» и «Балтики»: «Fan ID не противоядие, но таких случаев стало меньше. Это ошибка стадиона, где служба безопасности, полиция?»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС болельщики Балтика Государственная дума Дмитрий Свищев Стадион Калининград Политика Fan ID Футбол

Дмитрий Свищев назвал драку в Калининграде следствием ошибки организаторов матча.

Фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунном помещении стадиона в Калининграде во время матча Мир РПЛ (0:2) 25 ноября. Полиция начала проверку.

– А сцепились между собой рядовые болельщики или фанаты?

– Фанаты сейчас не ходят вообще. 

– Ну, давайте не будем так четко заявлять – на какие-то матчи ходят, на какие-то стадионы ходят.

Любые такие происшествия должны жестко пресекаться. Причину выяснит уже следствие. Тут даже не важно, кто прав и виноват. Это хулиганство, противозаконные действия, что нужно очень жестко контролировать.

Считаю, это ошибка самого стадиона. Как так можно было, чтобы в одном подтрибунном пространстве встретились болельщики? Где была служба безопасности, где была полиция? Это тема для разбирательства не только правоохранительных органов, но и для РФС.

Должны быть наказания, однозначно. Если расслабиться и простить, то в следующий раз будет цепная реакция. Для этого и существует Fan ID. Теперь у этих ребят будут проблемы с проходом на стадион. В следующий раз будут думать.

Обратите внимание, что таких случаев при Fan ID стало гораздо меньше. Но нет лекарства от всех болезней. Вот и Fan ID – это не противоядие. Но количество инцидентов сократилось, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SS19
Что он несет?
+54
-2
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Белолипцев
>Вот и Fan ID – это не противоядие.

А на кой хрен он тогда нужен?
+51
-1
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Ответ SS19
Что он несет?
Как всегда, бред на депутатском языке
+34
-5
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Для чего существует фан уйди? Если такие драки происходят с ним, значит фан уйди дискредитирован и не справляется со своей работой. А значит эта идея была изначально направлена на то, чтобы несколько человек на ней распилили деньги.

А таким как Свищев отвесили с барского плеча, чтобы они продолжали свистеть в уши о том, что система эффективна.
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Ну, давайте не будем так четко заявлять.

Все правильно говорит депутат, это была наглая провокация спецслужб недружественных государств чтобы дискредитировать полезнейшую инициативу фанайди. Это все враги против нас!
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R Air
Ответ SS19
Что он несет?
Тоже что и журова
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
"А сцепились между собой рядовые болельщики или фанаты?"(с) А что, господин Свищев, есть принципиальная разница кто дрался? Или для фанатов и рядовых болельщиков разные законы на территории РФ? Спрашиваешь какую-то ерунду. Есть факт драки и не надо идиота включать.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Reziuanchik
Естественно меньше стало случаев. Меньше посещаемость - меньше случаев. Депутат, как обычно, не может в логику.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
путин вовка
Какое же отвращение испытываешь к ним, когда читаешь что они несут все
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
«Это ошибка стадиона, где служба безопасности, полиция?»...Примерно там же, где и г-н Свищев
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Как эти депутаты засуетились, заелозили после драки с фанайди - как тараканы ночью на кухне когда свет включили
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GMF
Залупа!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArmyOfGrand
Я конечно не сомневался в людях кто вводил fanID в их «благоразумие», но на столько конечно поражает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Digger86
Женщины с детьми были против стариков?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спартак Уокер
Ошибка проводить матч в такую погоду
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pasha0403
депутат дрищев
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Агалаков
Ещё одно доказательство, что Fan ID - это убийца футбола. Не защищает цифровой ошейник ни от драк, ни от мата, ни от чего.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
"Любые такие происшествия должны жестко пресекаться". (с) Пресекаться, значит предупреждаться. Все остальное, это реакция на свершившееся действия. Но Свищев человек малограмотный, можно простить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Furyus
Эх, ещё бы карту в кандидаты на получение Fan ID ввести...
Нужно по-больше бюрократии, чтобы чиновникам показать , будто они работают, не покладая рук.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сачков
Ответ a2wai
И при этом вернуть себе Фан Уйди можно спокойно через суд, ровно как и оспорить статус иноагента)) Все прекрасно знают, что это очередная распил-система, которая просто является декорацией))
В данном случае этого как раз произойти не должно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сачков
Ответ a2wai
Для чего существует фан уйди? Если такие драки происходят с ним, значит фан уйди дискредитирован и не справляется со своей работой. А значит эта идея была изначально направлена на то, чтобы несколько человек на ней распилили деньги. А таким как Свищев отвесили с барского плеча, чтобы они продолжали свистеть в уши о том, что система эффективна.
А вот эффективна ли система, мы как раз и узнаем после этого случая. У драчунов этот Фан ИД должны отобрать, и некоторое время они проведут вне стадиона. Если отберут, значит, эффективна.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Ответ SS19
Что он несет?
Он председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Что хочет, то и несёт)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavelaznaurov
Ответ путин вовка
Какое же отвращение испытываешь к ним, когда читаешь что они несут все
Именно отвращение——очень правильное слово)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
burefan
Ну т.е не работает эта ваша хрень от слова совсем?🤣🤣🤣
А сколько было заявлений, что дескать порядок будет отмечен всегда. А по факту оказывается стадион виноват😳
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavelaznaurov
Свищеву дай волю —-он всех перестреляет и будет гордиться порядком на трибунах(((((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Zorin
А чего бы этим болелам не встретиться, они ж местные, в одной области живут. 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кочевник56
полицию, милицию сами запретили на стадионах...., правильно было спросить где были стюарды.., которым вообще пофиг, т.к. они не понимают для чего там находятся
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий