Депутат Свищев о драке фанатов «Спартака» и «Балтики»: «Fan ID не противоядие, но таких случаев стало меньше. Это ошибка стадиона, где служба безопасности, полиция?»

Дмитрий Свищев назвал драку в Калининграде следствием ошибки организаторов матча.

Фанаты «Балтики» и « » подрались в подтрибунном помещении стадиона в во время матча Мир (0:2) 25 ноября. Полиция начала проверку.

– А сцепились между собой рядовые болельщики или фанаты?

– Фанаты сейчас не ходят вообще.

– Ну, давайте не будем так четко заявлять – на какие-то матчи ходят, на какие-то стадионы ходят.

Любые такие происшествия должны жестко пресекаться. Причину выяснит уже следствие. Тут даже не важно, кто прав и виноват. Это хулиганство, противозаконные действия, что нужно очень жестко контролировать.

Считаю, это ошибка самого стадиона. Как так можно было, чтобы в одном подтрибунном пространстве встретились болельщики? Где была служба безопасности, где была полиция? Это тема для разбирательства не только правоохранительных органов, но и для .

Должны быть наказания, однозначно. Если расслабиться и простить, то в следующий раз будет цепная реакция. Для этого и существует Fan ID. Теперь у этих ребят будут проблемы с проходом на стадион. В следующий раз будут думать.

Обратите внимание, что таких случаев при Fan ID стало гораздо меньше. Но нет лекарства от всех болезней. Вот и Fan ID – это не противоядие. Но количество инцидентов сократилось, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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