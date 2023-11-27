Депутат Свищев о драке фанатов «Спартака» и «Балтики»: «Fan ID не противоядие, но таких случаев стало меньше. Это ошибка стадиона, где служба безопасности, полиция?»
Дмитрий Свищев назвал драку в Калининграде следствием ошибки организаторов матча.
Фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунном помещении стадиона в Калининграде во время матча Мир РПЛ (0:2) 25 ноября. Полиция начала проверку.
– А сцепились между собой рядовые болельщики или фанаты?
– Фанаты сейчас не ходят вообще.
– Ну, давайте не будем так четко заявлять – на какие-то матчи ходят, на какие-то стадионы ходят.
Любые такие происшествия должны жестко пресекаться. Причину выяснит уже следствие. Тут даже не важно, кто прав и виноват. Это хулиганство, противозаконные действия, что нужно очень жестко контролировать.
Считаю, это ошибка самого стадиона. Как так можно было, чтобы в одном подтрибунном пространстве встретились болельщики? Где была служба безопасности, где была полиция? Это тема для разбирательства не только правоохранительных органов, но и для РФС.
Должны быть наказания, однозначно. Если расслабиться и простить, то в следующий раз будет цепная реакция. Для этого и существует Fan ID. Теперь у этих ребят будут проблемы с проходом на стадион. В следующий раз будут думать.
Обратите внимание, что таких случаев при Fan ID стало гораздо меньше. Но нет лекарства от всех болезней. Вот и Fan ID – это не противоядие. Но количество инцидентов сократилось, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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А на кой хрен он тогда нужен?
А таким как Свищев отвесили с барского плеча, чтобы они продолжали свистеть в уши о том, что система эффективна.
Все правильно говорит депутат, это была наглая провокация спецслужб недружественных государств чтобы дискредитировать полезнейшую инициативу фанайди. Это все враги против нас!
Нужно по-больше бюрократии, чтобы чиновникам показать , будто они работают, не покладая рук.
Что хочет, то и несёт)))
А сколько было заявлений, что дескать порядок будет отмечен всегда. А по факту оказывается стадион виноват😳