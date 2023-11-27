Депутат Журова о драке фанатов «Спартака» и «Балтики»: «Там же не поубивали друг друга. При чем здесь Fan ID? Как можно отследить любой мужской конфликт на ровном месте?»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Балтика Светлана Журова Государственная дума Стадион Калининград Политика Fan ID Футбол

Светлана Журова не связывает драку в Калининграде и тему Fan ID.

Фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунном помещении стадиона в Калининграде во время матча Мир РПЛ (0:2) 25 ноября. Полиция начала проверку.

– А что тут думать, разве не было драк никогда, что ли? Странно комментировать драку на каком-то матче.

– У нас давно не было драк на самом стадионе. 

– Правоохранительные органы должны были быстрее сработать. Но там же не поубивали друг друга. Шучу, конечно. Я об этом не знаю, может, там два человека подрались. А на этот матч нужен был Fan ID?

– Да. 

– Понятно. Я не пойму, чтобы отменить Fan ID, все теперь драться, что ли, будут? (смеется). Вот как это вообще связывается с Fan ID? Как можно отследить любой мужской конфликт на ровном месте?

При чем здесь Fan ID? Что-то мужики не поделили. Не думаю, что это история из-за команд или из-за футбола. Кто-то кому-то на ногу наступил. Правоохранительные органы разберутся, заблокируют зачинщикам Fan ID. Это же административка, в суде разберутся, – сказала депутат Госдумы.

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56 комментариев

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2vdhrvmmzf
А до фан айди убивали? 😂
+195
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Palich86
Небольшая потасовка до фан айди - сплошные хулиганы, им футбол не интересен, им лишь бы выпить и подраться, небольшая потасовка при фан айди - ну чего то не поделили, кто то кому то на ногу наступил
+137
-1
+136
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Ебздрогыч
Этой ... в глаза - все божья роса!
+88
-2
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teddy10
Так зачем нужен фан-айди, если ничего не поменялось?
+38
0
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Денис Ширинов
Ор🤣
+32
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Виталя Ясниченко
И эти люди принимают законы...Это пздц...нет слов
+31
0
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Все будет хорошо
И эти учат нас жить.
+26
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red hikkikomori
Ответ 2vdhrvmmzf
А до фан айди убивали? 😂
Так сколько трагедий на стадионах из-за разрушения трибун, а был бы фан айди - народу бы не было и стадионы бы не разрушались.
Наши депутаты гении - действуют на опережение, тем более знают что при строительстве могут положить на безопасность и бабки распилить)
+26
-1
+25
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Vint-Z
Т.е. эта тупая чинуша в открытую признаёт, что Фан АйДи не особо влияет на количество драк на стадионе.
+22
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Василий Питерский
Как говорит наш шеф, если человек идиёт-это надолго
+19
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Старина Шимус
Класс) представляю, если бы журналист ответил, что на матч не нужно было оформлять фан-айди, то госпожа бы разразилась тирадой на тему того, что если бы он был, то ничего такого бы не произошло
+18
0
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luu
Ответ 2vdhrvmmzf
А до фан айди убивали? 😂
Было дело, в 2000ом году динамики убили болельщика Зенита в Питере, но это скорей отголоски нравов 90х и не имеет отношения к современной ситуации
+14
-7
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d.xoxlov
Ответ Palich86
Небольшая потасовка до фан айди - сплошные хулиганы, им футбол не интересен, им лишь бы выпить и подраться, небольшая потасовка при фан айди - ну чего то не поделили, кто то кому то на ногу наступил
А потом ещё про двойные стандарты западных мракобесов задвинуть.
+6
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Ебздрогыч
Этой ... в глаза - все божья роса!
Сколько же в думе вот таких никчёмных деятелей.
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Дмитрий9779
Так зачем закон если при нем такое происходит,а без него это было давно?
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guru83
Ответ teddy10
Так зачем нужен фан-айди, если ничего не поменялось?
ну как же? меньше болельщиков стало на футбол ходить
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Kirkorofff
Ответ Palich86
Небольшая потасовка до фан айди - сплошные хулиганы, им футбол не интересен, им лишь бы выпить и подраться, небольшая потасовка при фан айди - ну чего то не поделили, кто то кому то на ногу наступил
В топ
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Spartakus1984
При том,что фан айди никого не остановит...,закон не работает.
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romanisti89
а без фан айди когда в последний раз были драки когда кого то почти убивали?
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Pasha0403
сколько эта простигоспади посетила матчей после введения этого аусвайса?! обещала ходить🙂
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DINEDIN
рукалицо
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Melnikov1968
Думать не пробовала, прежде чем говорить? Пора в кассиры.
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Kit244098
Сиськи покажи!))
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UNAFFECTED
cволоч)
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Giggs
и это говорит депутат? .
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Pertinax Gandi
То есть без фан-ай-ди дрались на стадионах отморозки. А с фан-ай-ди теперь дерутся нормальные мужики.
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Михаил
Светлана забыла принять таблетки.... опять..... снова
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путин вовка
Как же они все надоели
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FilinMD
Испанский стыд
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CSKA_AC Milan
Она бухая что-ли была в это время?
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luu
Ответ punker18
только наоборот. динамика вальнули ещё одного порезали.
Где?
https://fanstyle.ru/stati/12485-15-04-2000-zenit-dinamo/
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Юрий Трофимов
молодцы, показали, что вся эта шняга с ид или с биде не работает... ну подрались нормально, без травм, всё хорошо... и в восемьсотпятидесититысочномиллионный раз опустили тех кто принял эту шнягу, как фанид
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Dvapyatdesyat
Ответ Palich86
Небольшая потасовка до фан айди - сплошные хулиганы, им футбол не интересен, им лишь бы выпить и подраться, небольшая потасовка при фан айди - ну чего то не поделили, кто то кому то на ногу наступил
Получается фан айди защищает только от конфликтов на почве футбола. Тогда нужен ещё начужуюногунаступил айди и далее по списку. Вот тогда на стадионах будет только ветер и будет безопасно
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Параллельный Перпендикуляр
Д-депутат.
И этот организм принимает законы, по которым должна жить страна?
Больше валуевых, журовых и третьяков! Больше дичи в законотворчестве!
Даёшь паноптикум!
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Pertinax Gandi
Ответ luu
Было дело, в 2000ом году динамики убили болельщика Зенита в Питере, но это скорей отголоски нравов 90х и не имеет отношения к современной ситуации
Никого они не убивали, было следствие, которое показало, что динамики не имели к этому отношения. Парень скончался от естественных причин.
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Pavelaznaurov
Ответ Spartakus1984
При том,что фан айди никого не остановит...,закон не работает.
У них все законы не работают——вообще для чего им законы???? Что хотят то и воротят——а законы это просто забава
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Mephisto_BLR
Ответ luu
Было дело, в 2000ом году динамики убили болельщика Зенита в Питере, но это скорей отголоски нравов 90х и не имеет отношения к современной ситуации
а причем здесь фан айди если дело произошло за пределами стадиона?
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luu
Ответ Mephisto_BLR
а причем здесь фан айди если дело произошло за пределами стадиона?
Троллинг тупостью?
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Дмитриев Юрий
А фан ай ди ввели чтобы таказывать только, а не допускать таких драк? А для чего тогда вообще вводили фан ай ди?
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Дмитриев Юрий
Ответ Tony Lee
Интересно, как будет подонок в женском роде?
Журова, или Роднина.
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Evgeny
Я думал скажет это западные спецслужбы, как принято, а так не интересно
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Алекс Чёрный
Били друг друга фанаты-ебанаты на трибунах, давайте введём Фан- АйДи. Ввели и подрались те, кто по этой хрени ходит на матчи. А теперь говорят -ну подрались, ну и что, там разберутся. Не отменять же теперь, а то столько сил и средств было потрачено. Кино просто...
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voka25
🤡🤡🤡
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Дмитриев Юрий
Ответ Pasha0403
сколько эта простигоспади посетила матчей после введения этого аусвайса?! обещала ходить🙂
у неё фан ай ди нету.
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Lavinka
Ну понятно же всё - это другое !
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КБ Сергей
А до этого, что ни матч - жертвы десятками. А ведь эти люди для нас законы придумывают…
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Михаил Дворников
Зато теперь стало понятно, фан-айди - это обрег от убийства на стадионе
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Dizzod
правильно говорит "а причем фанайди". никакого отношения к спорту он не имеет
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Клирик
Кстати, там не фаны Балтики и Спартака сошлись, а местные жители! Мало ли какие у них тёрки между собой, может неприязнь личная))
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Klopov
Это ДРУГОЕ!!!!
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