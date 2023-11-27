Депутат Журова о драке фанатов «Спартака» и «Балтики»: «Там же не поубивали друг друга. При чем здесь Fan ID? Как можно отследить любой мужской конфликт на ровном месте?»
Светлана Журова не связывает драку в Калининграде и тему Fan ID.
Фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунном помещении стадиона в Калининграде во время матча Мир РПЛ (0:2) 25 ноября. Полиция начала проверку.
– А что тут думать, разве не было драк никогда, что ли? Странно комментировать драку на каком-то матче.
– У нас давно не было драк на самом стадионе.
– Правоохранительные органы должны были быстрее сработать. Но там же не поубивали друг друга. Шучу, конечно. Я об этом не знаю, может, там два человека подрались. А на этот матч нужен был Fan ID?
– Да.
– Понятно. Я не пойму, чтобы отменить Fan ID, все теперь драться, что ли, будут? (смеется). Вот как это вообще связывается с Fan ID? Как можно отследить любой мужской конфликт на ровном месте?
При чем здесь Fan ID? Что-то мужики не поделили. Не думаю, что это история из-за команд или из-за футбола. Кто-то кому-то на ногу наступил. Правоохранительные органы разберутся, заблокируют зачинщикам Fan ID. Это же административка, в суде разберутся, – сказала депутат Госдумы.
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Наши депутаты гении - действуют на опережение, тем более знают что при строительстве могут положить на безопасность и бабки распилить)
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И этот организм принимает законы, по которым должна жить страна?
Больше валуевых, журовых и третьяков! Больше дичи в законотворчестве!
Даёшь паноптикум!