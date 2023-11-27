Полиция начала проверку после драки фанатов «Балтики» и «Спартака»: «Личности установлены, все – жители Калининграда»

Полиция занялась дракой с участием фанатов «Балтики» и «Спартака».

Сообщалось, что у болельщиков возник конфликт в подтрибунном помещении калининградского стадиона во время матча 16-го тура Мир .

«На стадионе действительно произошла потасовка. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Личности всех, кто принимал в ней участие [установлены]. Все они жители Калининграда, никого из приезжих среди них не было.

В настоящее время полицейские собрали первоначальный материал и проводят проверку по факту произошедшего», – сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Юлия Хрисанова.

Также она отметила, что никто из участвовавших в конфликте серьезно не пострадал. Сама потасовка произошла на бытовой почве.

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