Полиция начала проверку после драки фанатов «Балтики» и «Спартака»: «Личности установлены, все – жители Калининграда»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Балтика ТАСС Футбол

Полиция занялась дракой с участием фанатов «Балтики» и «Спартака».

Сообщалось, что у болельщиков возник конфликт в подтрибунном помещении калининградского стадиона во время матча 16-го тура Мир РПЛ.

«На стадионе действительно произошла потасовка. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Личности всех, кто принимал в ней участие [установлены]. Все они жители Калининграда, никого из приезжих среди них не было.

В настоящее время полицейские собрали первоначальный материал и проводят проверку по факту произошедшего», – сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Юлия Хрисанова.

Также она отметила, что никто из участвовавших в конфликте серьезно не пострадал. Сама потасовка произошла на бытовой почве.

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30 комментариев

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КБ Сергей
Что и требовалось доказать. Болельщикам Зенита уже можно расслабиться. Москвичи оказались ни при чём)))
+59
-8
+51
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Миллиан Кбаппе
Как же стало безопасно, не то что раньше
+52
-6
+46
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Sarumian
То есть у всех был Fan ID и все равно не помогло ?
+34
-1
+33
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Вячеслав Припузов
В очередной раз доказывает, что за Спартак болеет вся страна в отличие от других команд, выражаясь военной терминалогией по месту приписки... Так что спартаковских болельщиков в большей части не нужно ассоцииривать только с московскими, в отличие от питерских и тд
+32
-10
+22
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Lavochkin12
но как же так, ведь в комментах уже все решили, что это масквичи приехали и устроили бучу?! Это что же - ошиблись что ль?!
+14
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Kirkorofff
Ответ Slavnov
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Нет людей-нет нарушений
Логика это прям твоё🤣
+7
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Pertinax Gandi
В Калининграде болеют и за "Спартак". Этого не учли, когда выдавали калининградцам фан-ай-ди.
+9
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Алексей Ненахов
Трехгорное круче Балтики
+9
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Ростов-на-Дону
Брехня: фанаты на футбол не ходят.
+4
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trof
Ответ Вячеслав Припузов
В очередной раз доказывает, что за Спартак болеет вся страна в отличие от других команд, выражаясь военной терминалогией по месту приписки... Так что спартаковских болельщиков в большей части не нужно ассоцииривать только с московскими, в отличие от питерских и тд
Для адекватных людей это не надо доказывать. Стоит только посмотреть любой выездной матч Спартака. Если в зените наберут хотя бы 20 процентов от болельщиков Спартака то можно в Питере объявлять выходной
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Легато
Ответ Алексей Ненахов
Трехгорное круче Балтики
тут скорее аксиома Эскобара
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Konstantin Zorin
А кто там писал про плохих москвичей?
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Павел Сергеевич
Ответ Ростов-на-Дону
Брехня: фанаты на футбол не ходят.
кузьмичи хот дог не поделили в подтрибунке, а это раздули до фанатских разборок)
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petr0f
Ответ Вячеслав Припузов
В очередной раз доказывает, что за Спартак болеет вся страна в отличие от других команд, выражаясь военной терминалогией по месту приписки... Так что спартаковских болельщиков в большей части не нужно ассоцииривать только с московскими, в отличие от питерских и тд
да поняли уже все, что это повсеместная хворь и боль 👹
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Вячеслав Припузов
Ответ Алексей Ненахов
Сразу по водочке )?
Да нет красно-белое)))
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Вячеслав Припузов
Ответ Алексей Ненахов
Трехгорное круче Балтики
А я не люблю и не пью пиво вообще )))
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КБ Сергей
Пользователь «Антимосковский». Тут комментировать - только портить.)))
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stalkers111
Ответ Вячеслав Припузов
А я не люблю и не пью пиво вообще )))
а я ещё и любой алкоголь
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Алексей Ненахов
Ответ Вячеслав Припузов
А я не люблю и не пью пиво вообще )))
Сразу по водочке )?
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Миллиан Кбаппе
Ответ Slavnov
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Можем пойти дальше и вообще запретить болельщикам посещать стадион. Ты будешь в восторге он процента сокращения правонарушений))0)0)
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Вячеслав Припузов
Ответ Павел Ермаков
Теперь больше никогда на стадион не пройдут.Благодаря фан уйди.)))
Ещё вопрос был ли у них этот фан уйди, может это уборщики снега на разогреве были
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Антимосковский
Ответ КБ Сергей
Что и требовалось доказать. Болельщикам Зенита уже можно расслабиться. Москвичи оказались ни при чём)))
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Антимосковский
Ответ Вячеслав Припузов
В очередной раз доказывает, что за Спартак болеет вся страна в отличие от других команд, выражаясь военной терминалогией по месту приписки... Так что спартаковских болельщиков в большей части не нужно ассоцииривать только с московскими, в отличие от питерских и тд
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Alexis 50
Фануйди не сработало?!?!МДааааааа
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Valentin Kompaneytsev
Лихо Спартак приплели.
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