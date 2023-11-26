Фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунке стадиона во время матча
Болельщики устроили драку во время матча «Балтики» и «Спартака».
Как сообщает телеграм-канал Ultras Action, фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунном помещении стадиона в Калининграде во время вчерашнего матча Мир РПЛ (0:2).
«Спартаковцы были пьяные, орали оскорбления в адрес ЦСКА, а потом переключились на «Балтику». И так было на всех секторах, где кучно сидели болельщики «Спартака».
Нам это не понравилось, предложили выйти пообщаться. Полиция пришла только через 15 минут», – приводятся слова болельщиков клуба из Калининграда.
Фото: телеграм-канал Ultras Action
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Жаль, что у вас был совсем другой опыт(
статистика. В Самаре после введения фан-уйди установили антирекорд средней посещаемости за сезон в высшей лиге. Так мало на "вышку" не ходили ни в 40-е, ни в 70-е, ни даже в 90-е. Отключайте карты, вводите еще что-нибудь. Но зачем бороться со следствием? Нужно бороться с причиной. Безопаснее всего вообще запретить футбольные матчи, на худой конец, проводить их без зрителей. Хотя и футболисты могут между собой подраться, или судье наваляют...
Сразу скажу, мне не нравится фанайди - это лишний фильтр для похода на стадион, но вот такие ситуации они только на руку тем, кто это придумал, причем со всех точек зрения. Это и наглядный кейс почему это надо и будет наглядным кейсом как оно работает на практике - отключат карты этим глупцам. И всё.
В нашем городе была команда.... скажем так, периферийного значения)))
Понятно, что фанатов в современном понимании слова - не было.... но были и организованные выезды в соседние города (200-500 км), и массовые драки - иногда и запланированные.....
бред, конечно - но иногда от этого получали удовольствие: драйв, адреналин, кастет в кармане, сломанная ключица, не открывающийся от фингала глаз, приводы в милицию.....
это объяснимо, когда тебе 17-20 лет.... ну ладно, в 23-25 года, - если у тебя есть задержка в развитие и в расставлении жизненных приоритетов .....
А когда тебе 30-35-40? Что это? Инфантилизм? Отсутствие ответственности перед семьей/работой?