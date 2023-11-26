Фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунке стадиона во время матча

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия болельщики Балтика Стадион Калининград Футбол

Болельщики устроили драку во время матча «Балтики» и «Спартака».

Как сообщает телеграм-канал Ultras Action, фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунном помещении стадиона в Калининграде во время вчерашнего матча Мир РПЛ (0:2).

«Спартаковцы были пьяные, орали оскорбления в адрес ЦСКА, а потом переключились на «Балтику». И так было на всех секторах, где кучно сидели болельщики «Спартака».

Нам это не понравилось, предложили выйти пообщаться. Полиция пришла только через 15 минут», – приводятся слова болельщиков клуба из Калининграда.

Фото: телеграм-канал Ultras Action

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92 комментария

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ЦСКА1960
что-то фан ай-ди не работает...
+211
-6
+205
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utsh44psmr
Спартаковцы орали - Балтика не пиво!
+155
-3
+152
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Xabi Alonso78
Фанаты Спартака кричали: "Жигулевский лучше"
+93
-3
+90
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КБ Сергей
Ответ Крэнг
Вообще, я должен сказать, что более гостеприимного стадиона, чем в Калининграде, я не видел. Приезжал в прошлом сезоне как болельщик Енисея. Все очень культурно, вежливо. Ребята, нам даже на гостевой сектор в перерыве дали упаковку воды и хот-доги/бургеры абсолютно бесплатно (!) Просто позвали, проходите, мол, туда-то за едой/водой. Уровень. Поэтому, абсолютно уверен, что тут проблема и начало конфликта именно в невоспитанных москвичах. Если ведешь себя нормально, то на этом стадионе уж точно у тебя проблем не будет.
Фанаты Спартака бойкотируют игры из-за фанайди, а простым болельщикам переться в Калининград, чтобы сходить на футбол, резона нет. Их и в Москве-то на футбол не затащишь. Так что, не надо на москвичей всё валить. Драки могут возникать в любом месте и по любому поводу. Так бывает. Тебя, наверное, за бездомного приняли, потому и накормили бесплатно.))
+100
-17
+83
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Shumi-jr
Ответ Крэнг
Вообще, я должен сказать, что более гостеприимного стадиона, чем в Калининграде, я не видел. Приезжал в прошлом сезоне как болельщик Енисея. Все очень культурно, вежливо. Ребята, нам даже на гостевой сектор в перерыве дали упаковку воды и хот-доги/бургеры абсолютно бесплатно (!) Просто позвали, проходите, мол, туда-то за едой/водой. Уровень. Поэтому, абсолютно уверен, что тут проблема и начало конфликта именно в невоспитанных москвичах. Если ведешь себя нормально, то на этом стадионе уж точно у тебя проблем не будет.
Проблема как раз в том, что вы говорите «невоспитанные москвичи», у вас есть изначальный негатив… так и в Калининграде
+62
-10
+52
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Александр Жердин
И как фан - уйди?
+54
-4
+50
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sladkiy
Жаль fan-id у нас нет
+38
-1
+37
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Крэнг
Вообще, я должен сказать, что более гостеприимного стадиона, чем в Калининграде, я не видел. Приезжал в прошлом сезоне как болельщик Енисея. Все очень культурно, вежливо. Ребята, нам даже на гостевой сектор в перерыве дали упаковку воды и хот-доги/бургеры абсолютно бесплатно (!) Просто позвали, проходите, мол, туда-то за едой/водой. Уровень. Поэтому, абсолютно уверен, что тут проблема и начало конфликта именно в невоспитанных москвичах. Если ведешь себя нормально, то на этом стадионе уж точно у тебя проблем не будет.
+68
-33
+35
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Ubik-city
Ответ Крэнг
Вообще, я должен сказать, что более гостеприимного стадиона, чем в Калининграде, я не видел. Приезжал в прошлом сезоне как болельщик Енисея. Все очень культурно, вежливо. Ребята, нам даже на гостевой сектор в перерыве дали упаковку воды и хот-доги/бургеры абсолютно бесплатно (!) Просто позвали, проходите, мол, туда-то за едой/водой. Уровень. Поэтому, абсолютно уверен, что тут проблема и начало конфликта именно в невоспитанных москвичах. Если ведешь себя нормально, то на этом стадионе уж точно у тебя проблем не будет.
Спартаковцы - не равно «москвичи», на таких выездах кб-людей из провинции больше, включая местных, чем из Москвы.
+26
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+26
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Balt
Ответ КБ Сергей
Фанаты Спартака бойкотируют игры из-за фанайди, а простым болельщикам переться в Калининград, чтобы сходить на футбол, резона нет. Их и в Москве-то на футбол не затащишь. Так что, не надо на москвичей всё валить. Драки могут возникать в любом месте и по любому поводу. Так бывает. Тебя, наверное, за бездомного приняли, потому и накормили бесплатно.))
Думаю, что дрались местные. У нас в Калининграде болел Спартака хватает. Вчера вон на трибунах хватило тех для которых Балтика родная, а Спартак любимый . ))
+21
-2
+19
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Александр Иванов
Предложили выйти, а полиция слишком долго шла)
+17
-2
+15
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Balt
Ответ Александр Жердин
И как фан - уйди?
It’s fine...
+14
0
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murzzzzzilka
Ответ ЦСКА1960
что-то фан ай-ди не работает...
Да ладно?:))) не может быть:)))
+16
-3
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Спартак Уокер
А теперь интересно как все было на самом деле
+14
-4
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большой ДЕН
а по фото похоже, что танцуют
+10
0
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Вадим flanec
Ответ Крэнг
Вообще, я должен сказать, что более гостеприимного стадиона, чем в Калининграде, я не видел. Приезжал в прошлом сезоне как болельщик Енисея. Все очень культурно, вежливо. Ребята, нам даже на гостевой сектор в перерыве дали упаковку воды и хот-доги/бургеры абсолютно бесплатно (!) Просто позвали, проходите, мол, туда-то за едой/водой. Уровень. Поэтому, абсолютно уверен, что тут проблема и начало конфликта именно в невоспитанных москвичах. Если ведешь себя нормально, то на этом стадионе уж точно у тебя проблем не будет.
Давайте рассуждать. Фанаты Спартака, его активные фанаты, бойкотируют матчи РПЛ из-за FanID. Теперь вопрос, точно ли это были фанаты Спартака из Москвы? Наверняка в Калининграде есть поклонники Спартака, поэтому подраться могут местные болельщики, кто болеет за Балтику, кто за Спартак. Вы не поверите, но даже у нас в Перми, есть те кто болеет за Спартак, ЦСКА, Амкар и Звезду.
+11
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+10
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Ubik-city
То есть безопасность от фан-айди не зависит, а зависит от охраны, которая должна быстро пресекать и предотвращать все эти синие махачи.
+9
0
+9
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Balt
Ответ большой ДЕН
а по фото похоже, что танцуют
Московский бит.
+10
-2
+8
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gukmamop
А как же фан айди? Не может такого быть!
+10
-2
+8
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Konstantin Zorin
А фанаты были точно из Москвы? В самом Калининграде у Спартака больше болел, чем у Балтики.
+11
-4
+7
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aldex.s
Ну вот я был на матче. Драки не видел, стадион большой, все не увидишь. Зато болельщиков Спартака видел больше чем болельщиков Балтики. И кричали были только типа " Оле-ола вперед Спартак Москва". Зато кричалок нетрезвых балтийских Кузьмичей в которых присутствовали слова"с..ать" и "е..ть" было хоть отбавляй. пришлось детей уводить. Так что не удивлен, что фаны Балтики получили. За город из-за этих поклонников стыдно - всем друзьям всегда говорил, что наш город самый дружелюбный. И тут пришли "хулиганы" мать их(((
+8
-1
+7
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Ковид 07.10.52
Как же пьяных с фан-иудой пропустили на стадион? Надо отменять. не помогает.
+6
0
+6
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Branshtain
Ответ Александр Жердин
И как фан - уйди?
ушёл
+6
0
+6
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шибдзег2
Фанаты вроде не ходят на матчи РПЛ?
+6
0
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dreamstep
Менты на стадионе, по крайней мере в Москве, везде где есть болельщики. Это походу какая-то ВИП-ложа была.
+4
0
+4
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Байкалыч
Ответ Крэнг
Вообще, я должен сказать, что более гостеприимного стадиона, чем в Калининграде, я не видел. Приезжал в прошлом сезоне как болельщик Енисея. Все очень культурно, вежливо. Ребята, нам даже на гостевой сектор в перерыве дали упаковку воды и хот-доги/бургеры абсолютно бесплатно (!) Просто позвали, проходите, мол, туда-то за едой/водой. Уровень. Поэтому, абсолютно уверен, что тут проблема и начало конфликта именно в невоспитанных москвичах. Если ведешь себя нормально, то на этом стадионе уж точно у тебя проблем не будет.
Откуда у вас гарантия что это были именно москвичи? За Спартак по всей стране болеют, причем в регионах даже больше, чем в Москве.
+4
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samarskij-kuzmich
Драка? А как же FanID?
+3
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Заборостроитель
Полиция снег на поле чистила
+3
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Рустем Меметов
Ответ Александр Иванов
Предложили выйти, а полиция слишком долго шла)
меня тоже удивила эта фраза :)
+4
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Roaltar
Ответ aldex.s
Ну вот я был на матче. Драки не видел, стадион большой, все не увидишь. Зато болельщиков Спартака видел больше чем болельщиков Балтики. И кричали были только типа " Оле-ола вперед Спартак Москва". Зато кричалок нетрезвых балтийских Кузьмичей в которых присутствовали слова"с..ать" и "е..ть" было хоть отбавляй. пришлось детей уводить. Так что не удивлен, что фаны Балтики получили. За город из-за этих поклонников стыдно - всем друзьям всегда говорил, что наш город самый дружелюбный. И тут пришли "хулиганы" мать их(((
Я тоже был, но видимо в другом секторе. Вокруг меня были и пьяные спартачи (незнаю местные или приезжие) и калининградские балтийцы. Каждый кричал свое, никто не на кого не бычил. Все было довольно дружелюбно. Сидели в Теплом секторе 320, потом пошел к друзьям в 305

Жаль, что у вас был совсем другой опыт(
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Balt
И это у скайбоксов махач был. Ложи VIP, так сказать. )) И ладно бы ультрас дрались, но тут-то обычные мужики при деньгах, с сединой в волосах ещё какими-нибудь руководителями работают. ) Во истину Спартак главный раздражитель всея российского футбола.
+10
-8
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Древний спартач
Ответ bubareska
Не может такова быть! Это фоташоп! Я програмист, меня не обманеш!!!
Плохой программист , если слово "обманешь" пишете без мягкого знака .
+2
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Gremlin
Ответ Алар
Фанаты Балтики вступились за ЦСКА? Кто-то же должен был))
До конца статью дочитай.
+2
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Шухрат Казыев
Фанаты
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Павел Ермаков
Ответ Крэнг
Вообще, я должен сказать, что более гостеприимного стадиона, чем в Калининграде, я не видел. Приезжал в прошлом сезоне как болельщик Енисея. Все очень культурно, вежливо. Ребята, нам даже на гостевой сектор в перерыве дали упаковку воды и хот-доги/бургеры абсолютно бесплатно (!) Просто позвали, проходите, мол, туда-то за едой/водой. Уровень. Поэтому, абсолютно уверен, что тут проблема и начало конфликта именно в невоспитанных москвичах. Если ведешь себя нормально, то на этом стадионе уж точно у тебя проблем не будет.
У Спартака болельщики по всем городам есть.Так что это ваши спартаковцы.))
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Древний спартач
Ответ disharmony666
московских унизили опять
А чем унизили ?
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uchiyamada
Ответ Байкалыч
Это вам кто такую глупость сказал? Тот же человек что и про 2-3 залпа ракет у России? Или про 2-3 месяца и экономике России конец? Слушайте дальше. Сразу скажу, мне не нравится фанайди - это лишний фильтр для похода на стадион, но вот такие ситуации они только на руку тем, кто это придумал, причем со всех точек зрения. Это и наглядный кейс почему это надо и будет наглядным кейсом как оно работает на практике - отключат карты этим глупцам. И всё.
>>Это вам кто такую глупость сказал?

статистика. В Самаре после введения фан-уйди установили антирекорд средней посещаемости за сезон в высшей лиге. Так мало на "вышку" не ходили ни в 40-е, ни в 70-е, ни даже в 90-е. Отключайте карты, вводите еще что-нибудь. Но зачем бороться со следствием? Нужно бороться с причиной. Безопаснее всего вообще запретить футбольные матчи, на худой конец, проводить их без зрителей. Хотя и футболисты могут между собой подраться, или судье наваляют...
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uchiyamada
Ответ Байкалыч
Как? Возьмут теперь ограничат доступ всем участникам этих "мероприятий" и всё. Так и работает любая система. По чуть-чуть по капельке, а потом раз и не осталось внесистемных.
а потом раз и никого не осталось.
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Streetbor
Фанаты Балтики захотели мяса к пиву, но вторые были против 😁
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Senin.S.P@yandex.ru
Ответ dreamstep
Менты на стадионе, по крайней мере в Москве, везде где есть болельщики. Это походу какая-то ВИП-ложа была.
Вы давно на стадионе в Москве были? Сейчас менты находятся на улице, за стадионом а не на стадионе.
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Ксяоми Ноутов
Ответ Balt
И это у скайбоксов махач был. Ложи VIP, так сказать. )) И ладно бы ультрас дрались, но тут-то обычные мужики при деньгах, с сединой в волосах ещё какими-нибудь руководителями работают. ) Во истину Спартак главный раздражитель всея российского футбола.
хорошо, что в конце сезона никто не будет раздражать Балтику, которая отправится обратно в первую лигу)
+4
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Байкалыч
Ответ uchiyamada
а потом раз и никого не осталось.
Это вам кто такую глупость сказал? Тот же человек что и про 2-3 залпа ракет у России? Или про 2-3 месяца и экономике России конец? Слушайте дальше.

Сразу скажу, мне не нравится фанайди - это лишний фильтр для похода на стадион, но вот такие ситуации они только на руку тем, кто это придумал, причем со всех точек зрения. Это и наглядный кейс почему это надо и будет наглядным кейсом как оно работает на практике - отключат карты этим глупцам. И всё.
+1
0
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Древний спартач
Ответ Камбоджа Иванов
Боже, болельщики Спартака получили по щщам в очередном городе. Никогда такого не было и вот опять. Надеюсь, не будут ныть, как после Грозного или Ростова?
Вы на диване такой смелый ?
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Кондитер
вроде все спокойно было , когда успели
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Andj
Юность пришлась на конец 80-х - начало 90-х....

В нашем городе была команда.... скажем так, периферийного значения)))

Понятно, что фанатов в современном понимании слова - не было.... но были и организованные выезды в соседние города (200-500 км), и массовые драки - иногда и запланированные.....

бред, конечно - но иногда от этого получали удовольствие: драйв, адреналин, кастет в кармане, сломанная ключица, не открывающийся от фингала глаз, приводы в милицию.....

это объяснимо, когда тебе 17-20 лет.... ну ладно, в 23-25 года, - если у тебя есть задержка в развитие и в расставлении жизненных приоритетов .....

А когда тебе 30-35-40? Что это? Инфантилизм? Отсутствие ответственности перед семьей/работой?
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Байкалыч
Ответ Александр Жердин
И как фан - уйди?
Как? Возьмут теперь ограничат доступ всем участникам этих "мероприятий" и всё. Так и работает любая система. По чуть-чуть по капельке, а потом раз и не осталось внесистемных.
+2
-2
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Древний спартач
Ответ Andj
Юность пришлась на конец 80-х - начало 90-х.... В нашем городе была команда.... скажем так, периферийного значения))) Понятно, что фанатов в современном понимании слова - не было.... но были и организованные выезды в соседние города (200-500 км), и массовые драки - иногда и запланированные..... бред, конечно - но иногда от этого получали удовольствие: драйв, адреналин, кастет в кармане, сломанная ключица, не открывающийся от фингала глаз, приводы в милицию..... это объяснимо, когда тебе 17-20 лет.... ну ладно, в 23-25 года, - если у тебя есть задержка в развитие и в расставлении жизненных приоритетов ..... А когда тебе 30-35-40? Что это? Инфантилизм? Отсутствие ответственности перед семьей/работой?
Существует ещё выражение - вспомнить молодость )
+2
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Роман Ахмедов
Ответ Крэнг
Вообще, я должен сказать, что более гостеприимного стадиона, чем в Калининграде, я не видел. Приезжал в прошлом сезоне как болельщик Енисея. Все очень культурно, вежливо. Ребята, нам даже на гостевой сектор в перерыве дали упаковку воды и хот-доги/бургеры абсолютно бесплатно (!) Просто позвали, проходите, мол, туда-то за едой/водой. Уровень. Поэтому, абсолютно уверен, что тут проблема и начало конфликта именно в невоспитанных москвичах. Если ведешь себя нормально, то на этом стадионе уж точно у тебя проблем не будет.
На енисей спартак ходил все было спокойно ...на цска спартак ходил,было жара.Мнение о команде составлять надо по дерби.
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КБ Сергей
Ответ Balt
Думаю, что дрались местные. У нас в Калининграде болел Спартака хватает. Вчера вон на трибунах хватило тех для которых Балтика родная, а Спартак любимый . ))
Да, скорее всего, именно так и было. А учитывая, в каких условиях проходила игра, вполне вероятно, что причиной драки были не клубные пристрастия, а обычная бытовуха. Один оскорбил, другой оскорбился. Друзья у первого, второй тоже не один. Слово за слово и понеслась. Вот только полиция долго ехала.)))
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Савелий Лимонов
Спартаковцы провоцировали балтийцев , когда те молчали
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