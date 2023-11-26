Фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунке стадиона во время матча

Болельщики устроили драку во время матча «Балтики» и «Спартака».

Как сообщает телеграм-канал Ultras Action, фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунном помещении стадиона в во время вчерашнего матча Мир (0:2).

«Спартаковцы были пьяные, орали оскорбления в адрес ЦСКА, а потом переключились на «Балтику». И так было на всех секторах, где кучно сидели болельщики « ».

Нам это не понравилось, предложили выйти пообщаться. Полиция пришла только через 15 минут», – приводятся слова болельщиков клуба из Калининграда.

Фото: телеграм-канал Ultras Action

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