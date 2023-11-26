«В РФС и РПЛ головой думают или задницей? «Балтика» и «Спартак» играли в хоккей с теннисным мячом. Бардак». Канчельскис о матче в снегопад

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Балтика Андрей Канчельскис Стадион Калининград Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал организацию матча «Балтика» – «Спартак».

Матч 16-го тура Мир РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2) проходил во время сильного снегопада. В связи с этим игра прерывалась на несколько минут в начале первого тайма, а перерыв длился больше 25 минут, поскольку сотрудники стадиона «Калининград» очищали поле от снега.

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч! Премьер» заявил, что команды не играли в снегопад красным мячом, потому что их нет у лиги.

«Вчера «Балтика» и «Спартак» играли не в футбол, а в хоккей с теннисным мячом. Полнейшее безобразие!

Чем у нас думают в РФС и РПЛ: головой или задницей? Надо переходить на систему весна-осень, потому что нас и так не допустят до европейского футбола еще лет десять.

Наша лига даже не может найти специальный красный мяч для зимы. Ну сходите за ним в магазин! Что за организация футбольного чемпионата? Просто бардак!

У нас в федерации сидят нефутбольные люди. Что же вы творите! Даже элементарных вещей не могут сделать, все, что сейчас происходит в РПЛ, – просто смех!

Чем там эти люди занимаются в РФС? Ах да, кроссворды решают, а бардак как был, так и остается», – сказал бывший игрок сборной России.

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29 комментариев

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Сергей Сурков
Ответ TaR
Вчера показывали фото поля за 15 минут до начала матча - снега не было абсолютно. Как и в прогнозе. Произошло непредвиденное событие - чего все накинулись то?) Андрей бы лучше разбирался почему три месяца проработал
просто поздней осенью должен всегда быть два мяча разного цвета,
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TaR
Вчера показывали фото поля за 15 минут до начала матча - снега не было абсолютно. Как и в прогнозе. Произошло непредвиденное событие - чего все накинулись то?) Андрей бы лучше разбирался почему три месяца проработал
+24
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Alex Chernov
Зимой нет мячей, летом не будет зрителей которых итак нет. Согласен про десять лет, всех разогнать и играть медиалигой. 🙃
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Сергей Гончаров
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Пофиг, что на снегу, но блин - оранжевый мяч неужели не найти было? Смотреть нереально такое.
Грят, по регламенту нельзя играть мячами, которые не являются официально утвержденными РФС/РПЛ. Это только Nike, а у них нет ни красных, ни оранжевых, ни желтых. Только такой, со вставками, от которых толку ноль.
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Ебздрогыч
Да там разница между головой и задницей крайне незаметна
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Uriah Heep
Тот самый редкий случай, когда полностью согласен с Канчельскисом.
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Александр2207
Ответ Myach
Вы наверное в сад ходили когда играли по системе весна-осень. Игры в ноябре проводились и при весна-осень. И игр на огородах быдотв разы больше
То что игр на огородах было в "разы" больше ,наверное да ,утверждение имеет право на жизнь. Но это больше зависело от уровня стадионов и обслуживающего персонала. Сейчас уровень полей стал значительно выше.Нельзя и отрицать что изменились погодные условия, в сторону более позднего времени выпадения снега. Но и организационные ошибки нельзя отрицать:надо всё таки закладываться на возможное выпадение снега и в этот период и разметку иметь красную, и не рассчитывать на всесезонную расцветку мяча(когда их закупали уверен даже не видели в глаза,поверили словам производителя). Хорошо что 1 матч в туре такой прошёл,а не 3-4 например. И согласен,раз чемпионат не заканчивается в этом году, переносить надо такие матчи.
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prus_3
Понимаю, что производители, спонсоры, мячи официально утверждены РФС/РПЛ. А если его тупо покрасить из баллончика перед матчем? Ну бывают же такие вынужденные ситуации. А тут вроде все формально соблюдено будет.
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Древний спартач
Красный цвет в газпромовских РФС и РПЛ запрещен . Пока решали покупать оранжевый мяч или нет (близко к красному) , то игра уже закончилась .
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Petter Hegre
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А думают ли там вообще? Там же одни бакланы восседают 😂😂😂
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питерские руководители зенита довели рфс до абсурда...при Мутко такого не было...
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Виктор Поникаров
БРАВО АНДРЕЙ...!!! Да у этих "господ" даже задницей вряд ли получится...
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Тёма Тёма
Комментаторы Спортса: "Тем, что отморозил Халварссон"… 😂😂😂
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Кот болотный
Ну да. Кой у кого вместо ног клюшки.
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Кто составил коспекты Лобановского?
Пофиг, что на снегу, но блин - оранжевый мяч неужели не найти было? Смотреть нереально такое.
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Блиняш
Ответ Сибирский литовец
зажрались... в 90-х всё матчи были с красным мячом и это при том, что травы не было, огороды были
ла очевидно же что со временем Локо-Спартак Кто-то очень качественно обсохатился с контрактом.
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deadjoker
И из клубы выперли тоже непрофессионалы :)))
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Блиняш
Ответ krossalex
Снег пошел непосредственно перед началом матча - типа форс-мажор. НО! Наш Гидромет как всегда в своем репертуаре. Не могут на завтра погоду предсказать, чёрт с ними. Но на два часа вперед-то почему нет? Почему нельзя было матч перенести? Это что, такая супержесткая политика РФС/РПЛ? Тогда Канчельскис прав, давайте возвращаться к схеме лето-осень. Тем более, что европейские туры нам не светят в обозримом будущем, так чего под них подлаживаться? А насчет запасного комплекта формы и красного мяча - это просто позор. Ну это наше родное российское расп...ство! Куда ж без него.
а чем отличаютая форматы? кроме как прогрессом? раньше в марте и ноябре все играли в огороде, а теперь единичные случаи. ( в основном у лифтеров! )
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Myach
Ответ krossalex
Снег пошел непосредственно перед началом матча - типа форс-мажор. НО! Наш Гидромет как всегда в своем репертуаре. Не могут на завтра погоду предсказать, чёрт с ними. Но на два часа вперед-то почему нет? Почему нельзя было матч перенести? Это что, такая супержесткая политика РФС/РПЛ? Тогда Канчельскис прав, давайте возвращаться к схеме лето-осень. Тем более, что европейские туры нам не светят в обозримом будущем, так чего под них подлаживаться? А насчет запасного комплекта формы и красного мяча - это просто позор. Ну это наше родное российское расп...ство! Куда ж без него.
Вы наверное в сад ходили когда играли по системе весна-осень. Игры в ноябре проводились и при весна-осень. И игр на огородах быдотв разы больше
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Я считаю Надо срочно менять руководство рфс и РПЛ Алаева с Митрофановым и тех начальников в рфс которых Алаев набрал в рфс за 10 лет будучи генсеком.
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Блиняш
и вообще наша не лига не ваша Андрей
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Блиняш
этот тип после Воронежа говорил, что играть надо в любом огороде
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Сибирский литовец
зажрались... в 90-х всё матчи были с красным мячом и это при том, что травы не было, огороды были
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Марксово Поле
Напомните ка, а когда заканчивался чемпионат по старой системе ? Не в конце ли ноября ? Так собственно какого хрена вой из-за системы, если матчи что тогда, что сейчас шли до декабря ?
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krossalex
Снег пошел непосредственно перед началом матча - типа форс-мажор. НО! Наш Гидромет как всегда в своем репертуаре. Не могут на завтра погоду предсказать, чёрт с ними. Но на два часа вперед-то почему нет? Почему нельзя было матч перенести? Это что, такая супержесткая политика РФС/РПЛ? Тогда Канчельскис прав, давайте возвращаться к схеме лето-осень. Тем более, что европейские туры нам не светят в обозримом будущем, так чего под них подлаживаться? А насчет запасного комплекта формы и красного мяча - это просто позор. Ну это наше родное российское расп...ство! Куда ж без него.
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