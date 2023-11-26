«В РФС и РПЛ головой думают или задницей? «Балтика» и «Спартак» играли в хоккей с теннисным мячом. Бардак». Канчельскис о матче в снегопад

Андрей Канчельскис раскритиковал организацию матча «Балтика» – «Спартак».

Матч 16-го тура Мир РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2) проходил во время сильного снегопада. В связи с этим игра прерывалась на несколько минут в начале первого тайма, а перерыв длился больше 25 минут, поскольку сотрудники стадиона «Калининград» очищали поле от снега.

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч! Премьер» заявил, что команды не играли в снегопад красным мячом, потому что их нет у лиги.

«Вчера «Балтика» и «Спартак» играли не в футбол, а в хоккей с теннисным мячом. Полнейшее безобразие!

Чем у нас думают в РФС и РПЛ: головой или задницей? Надо переходить на систему весна-осень, потому что нас и так не допустят до европейского футбола еще лет десять.

Наша лига даже не может найти специальный красный мяч для зимы. Ну сходите за ним в магазин! Что за организация футбольного чемпионата? Просто бардак!

У нас в федерации сидят нефутбольные люди. Что же вы творите! Даже элементарных вещей не могут сделать, все, что сейчас происходит в РПЛ, – просто смех!

Чем там эти люди занимаются в РФС? Ах да, кроссворды решают, а бардак как был, так и остается», – сказал бывший игрок сборной России.

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