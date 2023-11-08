«Спартак» обратился в ЭСК из-за отмененного гола Соболева с пенальти в матче с «Краснодаром»
«Спартак» обратился в ЭСК по отмененному голу Александра Соболева.
Красно-белые просят рассмотреть момент с отмененным голом после пенальти, который исполнял форвард, сообщили в службе коммуникаций РФС.
1 ноября «Спартак» на «Открытие Банк Арене» проиграл «Краснодару» (2:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 84‑й минуте Соболев реализовал пенальти и сравнял счет, но после видеоповтора судья отменил гол, усмотрев в эпизоде второе касание футболистом мяча перед ударом.
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