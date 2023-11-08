«Спартак» обратился в ЭСК из-за отмененного гола Соболева с пенальти в матче с «Краснодаром»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Краснодар Александр Соболев ЭСК РФС Футбол

«Спартак» обратился в ЭСК по отмененному голу Александра Соболева.

Красно-белые просят рассмотреть момент с отмененным голом после пенальти, который исполнял форвард, сообщили в службе коммуникаций РФС.

1 ноября «Спартак» на «Открытие Банк Арене» проиграл «Краснодару» (2:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 84‑й минуте Соболев реализовал пенальти и сравнял счет, но после видеоповтора судья отменил гол, усмотрев в эпизоде второе касание футболистом мяча перед ударом.

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8 комментариев

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Счастье жить
не нытики, да

бгг
+13
-6
+7
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T622222
А ха ха ха 😂
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Momos
Ну, заплачьте!
+6
-1
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Доктор Верховцев
Вы же только что тёрли что-то с судьями! Спросить не могли?
+4
-1
+3
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неделю ждали...не понятно какого решения ждут...
+7
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Faust Doc
Касание ластами за касание ноги не считается!
+2
0
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KOT_B_yHTAX
Так-с, а аппеляция была уже насчёт той ЖК , которая сломала им игру на 8-ой минуте или еще пока рано? )))
0
0
0
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