«Спартак» обратился в ЭСК из-за отмененного гола Соболева с пенальти в матче с «Краснодаром»

«Спартак» обратился в ЭСК по отмененному голу Александра Соболева.

Красно-белые просят рассмотреть момент с отмененным голом после пенальти, который исполнял форвард, сообщили в службе коммуникаций РФС.

1 ноября « » на «Открытие Банк Арене» проиграл « » (2:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 84‑й минуте реализовал пенальти и сравнял счет, но после видеоповтора судья отменил гол, усмотрев в эпизоде второе касание футболистом мяча перед ударом.

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