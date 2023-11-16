«Женщины тоже разбираются в футболе. В этом нет ничего плохого». Лещук о судье Опейкиной на матчах Кубка России

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России женский футбол судьи Динамо Москва Игорь Лещук Матч ТВ Вера Опейкина Футбол

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поддержал назначение женщин-судей на матчи в России.

– Как вы относитесь к назначению Веры Опейкиной на матчи Кубка России?

– В целом, если квалифицированная судья и делает последовательные решения, то почему нет?

Женщины тоже разбираются в футболе. В этом нет ничего плохого. С точки зрения авторитета – его нужно заслужить своей работой. А так, ничего плохого в этом не вижу, – сказал Лещук.

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1 комментарий

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Клирик
Опять это вообще. Вообще про женщин не надо, лично, конкретно Копейкина разбирается, и в футболе, и в правилах, и между мужиками на поле разобраться может на раз. Только поэтому она может и поэтому достойна, а не потому что женщина. Также как и Настя Пустовойтова, эти спуску никому не дадут.
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