«Женщины тоже разбираются в футболе. В этом нет ничего плохого». Лещук о судье Опейкиной на матчах Кубка России

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поддержал назначение женщин-судей на матчи в России.

– Как вы относитесь к назначению Веры Опейкиной на матчи Кубка России?

– В целом, если квалифицированная судья и делает последовательные решения, то почему нет?

Женщины тоже разбираются в футболе. В этом нет ничего плохого. С точки зрения авторитета – его нужно заслужить своей работой. А так, ничего плохого в этом не вижу, – сказал .

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