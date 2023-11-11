ЭСК РФС: Судья верно отменил гол Соболева «Краснодару» с пенальти. Форвард «Спартака» дважды коснулся мяча

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Краснодар видеоповторы Евгений Буланов Александр Соболев ЭСК РФС Футбол

Судья верно отменил гол Александра Соболева с пенальти.

К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия РФС.

Напомним, форвард «Спартака» заработал и реализовал одиннадцатиметровый в конце игры Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:3), однако взятие ворот засчитано не было. Главный судья Евгений Буланов, проконсультировавшись с видеоассистентом, решил, что у нападающего в момент удара поехала опорная нога, и он дважды коснулся мяча.

«Судья правильно не засчитал взятие ворот команды «Краснодар» после вмешательства ВАР на 84-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Спартак» №7 Александр Соболев при выполнении 11-метрового удара совершил вторичное касание мяча, сперва сдвинув его с места левой ногой, а потом совершив удар по мячу правой ногой, что является нарушением правил бьющим игроком и наказывается назначением свободного удара с 11-метровой отметки в пользу обороняющейся команды.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает вмешательство ВАР, определившего нарушение правил бьющим игроком при процедуре пробития 11-метрового удара и решение судьи не засчитывать взятие ворот», – говорится в заключении ЭСК РФС. 

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19 комментариев

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Eugene88
Ответ Дядя ТУРА
ребят не в тему. в давно приложение спортса пропало с Гугл плей? и причина
Мб там удаляют приложения, основной функцией которых является показ рекламы?
+31
-4
+27
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Игорь Пырегов
Ответ fil_spb
Обращение Спартака изначально было клоунадой, т.е. в общем-то профильной деятельностью ФК Спартак.
обращение было с целью получить ответ, как ВАР узнал о том, что было второе касание, если реальное подтверждение появилось через полчаса после матча, а судья вообще не видел этот момент и гол засчитал. Ответа получено не было, вместо этого ЭСК включили дурака и просто сказали то, что и так было всем известно)
+12
-3
+9
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Alestern
Ответ AMORR 987
Заговор!
Нечем парировать? Понимаю.
+7
-4
+3
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Дядя ТУРА
ребят не в тему.
в давно приложение спортса пропало с Гугл плей? и причина
+3
-2
+1
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Alestern
Только у Спартака рассматривают всё под микроскопом ).. У любой другой команды даже не заметили бы это фантомное ‘двойное касание’..
+14
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+1
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lovec23
Нужно тренировать пенальти , в эпоху вар можно заметить самое мелкое нарушение . Это уже второй случай , пора задуматься. Самое интересное ,что судейство в рпл стало ещё хуже почему то , скандалов стало больше .С вар ошибки судей стали заметнее и больнее
+1
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BVB 09
Ответ Дядя ТУРА
ребят не в тему. в давно приложение спортса пропало с Гугл плей? и причина
Вчера заметил,до этого дня три назад на другом гаджете обновлял с плэй маркета🙄
+1
0
+1
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AMORR 987
Ответ Alestern
Только у Спартака рассматривают всё под микроскопом ).. У любой другой команды даже не заметили бы это фантомное ‘двойное касание’..
Заговор!
+10
-9
+1
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владимир семенов
Комментарий удален модератором
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Артём Матвеев
Ну и верно)
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fil_spb
Обращение Спартака изначально было клоунадой, т.е. в общем-то профильной деятельностью ФК Спартак.
+10
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позорное пояснение...
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Спасибо Деду за Победу!
я один не увидел движение мяча?
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Сироткин Александр
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Ответ владимир семенов
Комментарий удален модератором
Семëнов, ты всë также хочешь водки, или в детство впал?
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Иван Абланов
Ответ Дядя ТУРА
ребят не в тему. в давно приложение спортса пропало с Гугл плей? и причина
а у меня сайт зависает постоянно, при заходе с компа. пробовал разные браузеры. с остальными сайтами проблем нет..
0
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