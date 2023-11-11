ЭСК РФС: Судья верно отменил гол Соболева «Краснодару» с пенальти. Форвард «Спартака» дважды коснулся мяча
Судья верно отменил гол Александра Соболева с пенальти.
К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия РФС.
Напомним, форвард «Спартака» заработал и реализовал одиннадцатиметровый в конце игры Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:3), однако взятие ворот засчитано не было. Главный судья Евгений Буланов, проконсультировавшись с видеоассистентом, решил, что у нападающего в момент удара поехала опорная нога, и он дважды коснулся мяча.
«Судья правильно не засчитал взятие ворот команды «Краснодар» после вмешательства ВАР на 84-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Спартак» №7 Александр Соболев при выполнении 11-метрового удара совершил вторичное касание мяча, сперва сдвинув его с места левой ногой, а потом совершив удар по мячу правой ногой, что является нарушением правил бьющим игроком и наказывается назначением свободного удара с 11-метровой отметки в пользу обороняющейся команды.
В связи с этим комиссия единогласно поддерживает вмешательство ВАР, определившего нарушение правил бьющим игроком при процедуре пробития 11-метрового удара и решение судьи не засчитывать взятие ворот», – говорится в заключении ЭСК РФС.
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