ЭСК РФС: Судья верно отменил гол Соболева «Краснодару» с пенальти. Форвард «Спартака» дважды коснулся мяча

Судья верно отменил гол Александра Соболева с пенальти.

К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия РФС.

Напомним, форвард « » заработал и реализовал одиннадцатиметровый в конце игры Фонбет Кубка России с « » (2:3), однако взятие ворот засчитано не было. Главный судья Евгений Буланов, проконсультировавшись с видеоассистентом, решил, что у нападающего в момент удара поехала опорная нога, и он дважды коснулся мяча.

«Судья правильно не засчитал взятие ворот команды «Краснодар» после вмешательства ВАР на 84-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Спартак» №7 при выполнении 11-метрового удара совершил вторичное касание мяча, сперва сдвинув его с места левой ногой, а потом совершив удар по мячу правой ногой, что является нарушением правил бьющим игроком и наказывается назначением свободного удара с 11-метровой отметки в пользу обороняющейся команды.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает вмешательство ВАР, определившего нарушение правил бьющим игроком при процедуре пробития 11-метрового удара и решение судьи не засчитывать взятие ворот», – говорится в заключении ЭСК РФС.

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