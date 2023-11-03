В «Пари НН» считают нечестной победу «Динамо» в матче Кубка: «Видели сюжеты, которые явно были против нас оценены со стороны судей»

В «Пари НН» считают нечестной победу «Динамо» в матче Фонбет Кубке России.

Такое мнение высказал гендиректор клуба из Нижнего Новгорода Давид Мелик-Гусейнов. 2 ноября « » на выезде проиграл « » со счетом 1:2.

«Не в везении дело. Тут дело в том, как организован, скажем так, подход в оценке каких-то действий со стороны судей. Мы не будем, конечно, никому никаких вопросов задавать. Но это нечестная победа.

Не из-за переигранной по времени концовки матча. Мы видели сюжеты во время игры, которые явно были против нас оценены со стороны судей», – сказал Мелик-Гусейнов.

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