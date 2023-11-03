В «Пари НН» считают нечестной победу «Динамо» в матче Кубка: «Видели сюжеты, которые явно были против нас оценены со стороны судей»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Пари НН ТАСС Давид Мелик-Гусейнов Футбол

В «Пари НН» считают нечестной победу «Динамо» в матче Фонбет Кубке России.

Такое мнение высказал гендиректор клуба из Нижнего Новгорода Давид Мелик-Гусейнов. 2 ноября «Пари НН» на выезде проиграл «Динамо» со счетом 1:2.

«Не в везении дело. Тут дело в том, как организован, скажем так, подход в оценке каких-то действий со стороны судей. Мы не будем, конечно, никому никаких вопросов задавать. Но это нечестная победа.

Не из-за переигранной по времени концовки матча. Мы видели сюжеты во время игры, которые явно были против нас оценены со стороны судей», – сказал Мелик-Гусейнов.

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3 комментария

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Doronya
Добавили +3 мин. Гол забили на 92:5 с чем-то. Где переиграли? Наоборот накинули, чтобы НН провело атаку. Судейство? Что принципиально? Один аут или угловой не в ту сторону?
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justbored
Вотэва.
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ygcn5c2ty9
у Нижнего в последнее время одни судьи виноваты)
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