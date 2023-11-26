«Краснодар» 3 раза пробил по воротам «Урала», повторив свой антирекорд 2014 года
«Краснодар» повторил клубный антирекорд по числу ударов.
Команда тренера Владимира Ивича всего 3 раза пробила по воротам в матче 16-го тура Мир Премьер-лиги против «Урала» (1:3).
Столь малое количество ударов в матче РПЛ у «Краснодара» было лишь однажды – 30 ноября 2014 года в игре с «Тереком» (1:0). Тогда «быков» возглавлял тренер Олег Кононов.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Быкам не расстраиваться, борьба за второе место все еще доступна.
Сегодня что скажет про игру лидера, интересно))