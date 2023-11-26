«Краснодар» 3 раза пробил по воротам «Урала», повторив свой антирекорд 2014 года

«Краснодар» повторил клубный антирекорд по числу ударов.

Команда тренера всего 3 раза пробила по воротам в матче 16-го тура Мир Премьер-лиги против « » (1:3).

Столь малое количество ударов в матче у « » было лишь однажды – 30 ноября 2014 года в игре с «Тереком» (1:0). Тогда «быков» возглавлял тренер .

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?