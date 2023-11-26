«Краснодар» 3 раза пробил по воротам «Урала», повторив свой антирекорд 2014 года

Теги премьер-лига Россия Урал Владимир Ивич Олег Кононов Краснодар Футбол

«Краснодар» повторил клубный антирекорд по числу ударов.

Команда тренера Владимира Ивича всего 3 раза пробила по воротам в матче 16-го тура Мир Премьер-лиги против «Урала» (1:3).

Столь малое количество ударов в матче РПЛ у «Краснодара» было лишь однажды – 30 ноября 2014 года в игре с «Тереком» (1:0). Тогда «быков» возглавлял тренер Олег Кононов.

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7 комментариев

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Данко Лазович
Бывают и такие матчи.
Быкам не расстраиваться, борьба за второе место все еще доступна.
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King_X
После матча с КС Ивич высокомерно говорил, что матч со 2-3 местом не таким должен быть и считал моменты КС

Сегодня что скажет про игру лидера, интересно))
+7
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IngibitorMao
Спад. Все по делу. Волков и Агкацев твердые двойки
+4
0
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Иван Рыбаков
Ответ IngibitorMao
Спад. Все по делу. Волков и Агкацев твердые двойки
ДУОЙКИ!
+2
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Шухрат Казыев
Краснодар сам виноват в том что проиграл
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