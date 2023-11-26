Кордоба вышел на 2-е место в списке бомбардиров РПЛ с 8 голами. У форварда «Краснодара» 6 (5+1) очков 7 последних матчах лиги

Теги премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Матео Кассьерра Олакунле Олусегун Футбол

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба забил 8-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Колумбиец головой забил «Уралу» в матче 16-го тура после подачи Олакунле Олусегуна.

Кордоба вышел на чистое второе место среди бомбардиров чемпионата. Его опережает только Матео Кассьерра из «Зенита» с 12 мячами.

В  7 последних матчах РПЛ Кордоба забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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5 комментариев

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Давид Кочинян
Смотреть за его действиями на стадионе одно удовольствие. Играет спиной к воротам лучше всех в лиге, ни один игрок не может с ним справиться!
+3
0
+3
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Саша Котляров
Молодец 👍👍👍чтобы больше забивал не Травмировился
+4
-3
+1
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Женька Овомоела
Кордоба и Краснодар вышли на второе место 🙂
+2
-1
+1
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Спартак Уокер
Джон сейчас самый топовый нападающий в РПЛ
+5
-5
0
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