Кордоба вышел на 2-е место в списке бомбардиров РПЛ с 8 голами. У форварда «Краснодара» 6 (5+1) очков 7 последних матчах лиги

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба забил 8-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Колумбиец головой забил «Уралу» в матче 16-го тура после подачи .

Кордоба вышел на чистое второе место среди бомбардиров чемпионата. Его опережает только из «Зенита» с 12 мячами.

В 7 последних матчах РПЛ забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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