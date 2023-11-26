Кордоба вышел на 2-е место в списке бомбардиров РПЛ с 8 голами. У форварда «Краснодара» 6 (5+1) очков 7 последних матчах лиги
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба забил 8-й гол в сезоне Мир РПЛ.
Колумбиец головой забил «Уралу» в матче 16-го тура после подачи Олакунле Олусегуна.
Кордоба вышел на чистое второе место среди бомбардиров чемпионата. Его опережает только Матео Кассьерра из «Зенита» с 12 мячами.
В 7 последних матчах РПЛ Кордоба забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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