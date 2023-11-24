Защитник «Спартака» Чернов: «Будем играть так, как большую часть матча с «Ростовом» – можем попробовать догнать «Краснодар» с «Зенитом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Краснодар Никита Чернов Футбол

Никита Чернов оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке.

После 15 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 6-е место.

«Мы еще нацелены на самые высокие задачи. Стараемся выигрывать все матчи. Да, где-то в первом круге были неудачные отрезки, но если будем играть так, как большую часть последнего матча с «Ростовом» (2:1), то можем попробовать и «Краснодар» с «Зенитом» догнать.

Отставание от них еще не катастрофическое. Так что надо собраться и набрать максимум очков в оставшихся до зимы матчах», – сказал защитник «Спартака».

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11 комментариев

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Антимосковский
Тренер спартака Абаскаль: «Будем играть, как 6 минут до желтой карточки с Зенитом - можем попробовать догнать Крылья Советов»
+11
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Zenith forever
Чернов похоже поумнее других игроков Спартака, говорит аккуратно "можем попробовать".
+4
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Причёска Бэйла
Одну игру сыграли более менее и снова о чемпионстве заговорили😂
Кб такие смешные
+3
-2
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xomamb
а потом как всегда
ну не шмогла, не шмогла я....
+1
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Андрей Петровичев
Ответ Вячеслав Припузов
Ну да, одно очко отрыв, целая пропасть, так же как от Динамо, которое на 3 месте
весной посчитаем
+1
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Андрей Петровичев
Никита, дорогой, вы сначало Крылья догоните...
+2
-2
0
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Вова Пупкин
Да, догоните. Зенит догоните и Краснодар, но только в параллельном мире.🤣🤣🤣
+3
-3
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