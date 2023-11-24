Защитник «Спартака» Чернов: «Будем играть так, как большую часть матча с «Ростовом» – можем попробовать догнать «Краснодар» с «Зенитом»

Никита Чернов оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке.

После 15 туров красно-белые занимают в таблице Мир 6-е место.

«Мы еще нацелены на самые высокие задачи. Стараемся выигрывать все матчи. Да, где-то в первом круге были неудачные отрезки, но если будем играть так, как большую часть последнего матча с «Ростовом» (2:1), то можем попробовать и « » с « » догнать.

Отставание от них еще не катастрофическое. Так что надо собраться и набрать максимум очков в оставшихся до зимы матчах», – сказал защитник « ».

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