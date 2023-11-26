Гончаренко о 3:1 с «Краснодаром»: «Урал» выиграл по делу. Хорошо оборонялись и атаковали, не давали сопернику разбежаться»

Теги премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Краснодар Матч ТВ Футбол

Виктор Гончаренко считает, что «Урал» по делу обыграл «Краснодар».

Тренер екатеринбуржцев дал комментарий после матча 16-го тура Мир РПЛ (3:1).

– Можно сказать, что мы по делу выиграли, хорошо оборонялись, не давали сопернику разбежаться. Перед игрой говорили, что без атаки не может быть хорошей обороны, поэтому хорошо атаковали.

– Будет ли победа глотком свежего воздуха?

– Между победой и поражением разница условная, любая команда может при любом неверном действии повернуть чашу весов в свою сторону. Надеемся, что будем продолжать побеждать. В тех матчах, в которых мы проигрывали, по качеству игры у нас претензий не было, – сказал Гончаренко.

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12 комментариев

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Jovana Jovičić
На этот раз Сперцян услышал трибуны?
+16
-1
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Данко Лазович
Шмели нажалили быку по жепке)
+12
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Max Zhomkov
Ответ jqzn88xn6n
Молодчики, но Краснодар смотрелся мертвым. Не будут чемпионами. Все уже понятно
если честно Краснодар со старта чемпионата не особо живой был. Игры то особо не было. Просто был результат, играли закрыто, Кордоба и Сперцян делали разницу.
+8
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Давид Кочинян
Типичный «Урал» сливает «Сочи» с 16-го места и обыгрывает «Краснодар» с 1-го. Надеюсь, в оставшихся матчах до конца года удастся разжиться очками и закончить на мажорной ноте!
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juneed
Ответ Давид Кочинян
Типичный «Урал» сливает «Сочи» с 16-го места и обыгрывает «Краснодар» с 1-го. Надеюсь, в оставшихся матчах до конца года удастся разжиться очками и закончить на мажорной ноте!
Тут такой момент - по организации игры Урал отлично играет. Создает моменты, выполняет план, старается. Но индивидуальное мастерство игроков не позволяет реализовать моменты и нормально отыграть весь матч без ошибок. Кордоба на месте Шеттине еще бы 3 забил.
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Groznyi2024
Спасибо от всего Петербурга
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jqzn88xn6n
Молодчики, но Краснодар смотрелся мертвым. Не будут чемпионами. Все уже понятно
+2
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fil_spb
Очень важная победа для Урала и весьма приятная для Зенита. И победа по делу. И это еще Урал не все моменты реализовал, там и разгром корячился.
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Назар Игорь
Лидерство быков сыграло с ними плохую шутку, наступление Зенита на пятки выбило из привычной для них наступательной игры, это было видно уже на Газпром Арене. И их южноамериканцы оказались жидковаты в плане физподготовки.
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belwrestler
Больше всего радует, что за Урал забивали русские и украинец (из Одессы). А за "быков" - колумбиец, стоящий как весь Урал вместе взятый.
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отличная победа!
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ЦМОКИ-РШВСМ
не согласен с фразой в тех матчах что мы проиграли про качество.Качество и результат как правило синонимы. У команды не горели глаза, не было сегодняшнего сумасшедшего настроя и желания.Играли в стоячие шахматы.
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