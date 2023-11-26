Гончаренко о 3:1 с «Краснодаром»: «Урал» выиграл по делу. Хорошо оборонялись и атаковали, не давали сопернику разбежаться»

Виктор Гончаренко считает, что «Урал» по делу обыграл «Краснодар».

Тренер екатеринбуржцев дал комментарий после матча 16-го тура Мир (3:1).

– Можно сказать, что мы по делу выиграли, хорошо оборонялись, не давали сопернику разбежаться. Перед игрой говорили, что без атаки не может быть хорошей обороны, поэтому хорошо атаковали.

– Будет ли победа глотком свежего воздуха?

– Между победой и поражением разница условная, любая команда может при любом неверном действии повернуть чашу весов в свою сторону. Надеемся, что будем продолжать побеждать. В тех матчах, в которых мы проигрывали, по качеству игры у нас претензий не было, – сказал .

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