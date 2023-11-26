У «Краснодара» 1 победа в последних 5 турах РПЛ. «Быки» растеряли 7-очковый отрыв от «Зенита» осенью, упустив лидерство

«Краснодар» упустил отрыв в 7 очков от «Зенита».

Сегодня «быки» потерпели поражение от « » (1:3) в 16-м туре Мир .

У команды лишь одна победа в последних пяти матчах чемпионата – над «Крыльями Советов» (2:1).

Отметим, что после 10-го тура «Краснодар» опережал « » на 7 очков – 24 балла против 17. После 16-го тура петербуржцы имеют 33 очка, « » – 32.

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