У «Краснодара» 1 победа в последних 5 турах РПЛ. «Быки» растеряли 7-очковый отрыв от «Зенита» осенью, упустив лидерство
«Краснодар» упустил отрыв в 7 очков от «Зенита».
Сегодня «быки» потерпели поражение от «Урала» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ.
У команды Владимира Ивича лишь одна победа в последних пяти матчах чемпионата – над «Крыльями Советов» (2:1).
Отметим, что после 10-го тура «Краснодар» опережал «Зенит» на 7 очков – 24 балла против 17. После 16-го тура петербуржцы имеют 33 очка, «Краснодар» – 32.
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РПЛ кончается,
На шестое упаду
На зимний перерыв первым уйдёт Зенит, скринь)) У Краснодара выезд в Екб и дома кони это точно минус 2 очка минимум, у Зенита только Локо в гостях, проблем не будет
Вопрос: как Зенит за 5 туров смог набрать 16 очков?
хотя с такими претендентами не удивлюсь в тройке в конце сезона любого из преследователей