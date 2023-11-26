У «Краснодара» 1 победа в последних 5 турах РПЛ. «Быки» растеряли 7-очковый отрыв от «Зенита» осенью, упустив лидерство

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» упустил отрыв в 7 очков от «Зенита».

Сегодня «быки» потерпели поражение от «Урала» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ.

У команды Владимира Ивича лишь одна победа в последних пяти матчах чемпионата – над «Крыльями Советов» (2:1).

Отметим, что после 10-го тура «Краснодар» опережал «Зенит» на 7 очков – 24 балла против 17. После 16-го тура петербуржцы имеют 33 очка, «Краснодар» – 32.

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39 комментариев

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Groznyi2024
Ответ Сергей48
Идёт бычок шатается…
Вздыхает на ходу,
РПЛ кончается,
На шестое упаду
+106
-8
+98
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Сергей48
Идёт бычок шатается…
+90
-8
+82
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Студия Просторы
Из 🐂 в 🐄
+35
-2
+33
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voka25
Сегодня больше всех выиграли букмекеры.
+21
-2
+19
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bolshovandrey
после 11 тура у Зенита 17 очков, после 16 тура - 33 очка. подскажите, как за 5 туров набрать 16 очков?
+20
-3
+17
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Женька Овомоела
Ответ bolshovandrey
после 11 тура у Зенита 17 очков, после 16 тура - 33 очка. подскажите, как за 5 туров набрать 16 очков?
Потому что «после 10го тура…», редактор считать не умеет
+15
0
+15
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TRUMAN88
Дортмунд: мой 3.14здюк
+13
0
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Антон Фалафель
Синдром лузера.
+12
-3
+9
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Groznyi2024
Ответ Олег Сагайдачный
Шестое застолбили пищивики.
У тебя в слове восьмое очень много ошибок)
+13
-5
+8
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idemidov
Ответ Denis_VD
После 11-го 24-17 по очкам, после 16-го 32-33. Вопрос: как Зенит за 5 туров смог набрать 16 очков?
Да. И как Краснодар в 5 турах при одной победе смог набрать 8 очков?
+5
0
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Приорат70
Ответ bolshovandrey
после 11 тура у Зенита 17 очков, после 16 тура - 33 очка. подскажите, как за 5 туров набрать 16 очков?
Бонус-донат
+5
-1
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Владимир Туаев
Всё становится на свои места!
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Спартак Уокер
Вот и посыпался Краснодар
+8
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Любовь Мелехова
Ответ S-V-D
Одно слово - коровы.
Шмели их покусали.
+3
0
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S-V-D
Одно слово - коровы.
+4
-1
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Groznyi2024
Ответ bolshovandrey
после 11 тура у Зенита 17 очков, после 16 тура - 33 очка. подскажите, как за 5 туров набрать 16 очков?
После 11 тура у Зенита 17 очков, шта?
+7
-4
+3
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Groznyi2024
А я говорил месяц назад.

На зимний перерыв первым уйдёт Зенит, скринь)) У Краснодара выезд в Екб и дома кони это точно минус 2 очка минимум, у Зенита только Локо в гостях, проблем не будет
+6
-4
+2
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Denis_VD
После 11-го 24-17 по очкам, после 16-го 32-33.
Вопрос: как Зенит за 5 туров смог набрать 16 очков?
+2
0
+2
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Sonomdorj Enkhbayar
Вот и сказка закончилась.Всё встало на свои места.
+3
-1
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Leftdefender
Никто и не удивился. Весной вообще ниже тройки будут.
+2
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zenitka
Сами виноваты
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justbored
Ну, спады неизбежны, и лучше сейчас чем на финишной. Всё с начала по сути.
+2
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KarLik
По итогу Зенит первый , Динамо второе , Спартак 3
0
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KKA
Ответ Женька Овомоела
Потому что «после 10го тура…», редактор считать не умеет
Руки трясутся ) болеет за Спартак)
0
0
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balander09
одна серия сменилась другой
хотя с такими претендентами не удивлюсь в тройке в конце сезона любого из преследователей
+1
-1
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Сергей48
Ответ Groznyi2024
Вздыхает на ходу, РПЛ кончается, На шестое упаду
Спать пора! Уснул бычок…😉
+2
-2
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Олег Сагайдачный
Ответ Groznyi2024
Вздыхает на ходу, РПЛ кончается, На шестое упаду
Шестое застолбили пищивики.
+16
-16
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Максим Столбов
Опыт как говорится не пропьешь, и не такие отрывы отыгрывались
+1
-1
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Rumov
Не так круто, как хотелось...
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Крэнг
Пичинены, чивоуштам бгг
0
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Rumov
Всякое бывает.
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