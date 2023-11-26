Аршавин о «Зените» и «Краснодаре»: «Чемпионской интриги меньше не стало. Надеюсь, «Зенит» не упустит лидерство, но матчей еще очень много»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Краснодар Чемпионат.com Футбол

Андрей Аршавин оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионский титул.

Питерцы возглавили таблицу по итогам 16-го тура.

«После поражения «Краснодара» стало не меньше чемпионской интриги. Рано еще о чем-то говорить.

Теперь на первом месте «Зенит», посмотрим. Еще очень много матчей.

Надеюсь, что «Зенит» не упустит лидерство, но еще столько всего может случиться», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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13 комментариев

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Василиус
эх если б Мост не в штангу засадил тогда а попал как надо уже +4 было бы..
+20
-3
+17
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ZlomSpb
Ответ Василиус
эх если б Мост не в штангу засадил тогда а попал как надо уже +4 было бы..
а если б не аут с Локо? или фатальное невезение с Оренбургом..Что есть, то есть. У каждой команды есть такие матчи. Главное дистанция)
+15
-1
+14
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Дмитрий9779
Ответ ZlomSpb
а если б не аут с Локо? или фатальное невезение с Оренбургом..Что есть, то есть. У каждой команды есть такие матчи. Главное дистанция)
И не неудаление Макарова и последующее ударение на нем Барриоса
+11
0
+11
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ТрактоПоктер
Андрей Сергеевич как всегда адекватен.
А то многие болельщики Зенита уже начали золотые медали вешать, хотя игр ещё достаточно. Да и наша игра в первых таймах пока оставляет много вопросов.
Будем посмотреть
+8
-1
+7
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Groznyi2024
Интриги меньше не стало, она закончилась
+5
-2
+3
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ZlomSpb
Краснодар совсем недавно вез +7...сейчас -1. Поплыли ребята, как поражение или ничья виноваты судьи.
+4
-1
+3
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Виктор
Ответ ТрактоПоктер
Андрей Сергеевич как всегда адекватен. А то многие болельщики Зенита уже начали золотые медали вешать, хотя игр ещё достаточно. Да и наша игра в первых таймах пока оставляет много вопросов. Будем посмотреть
Как-то все забыли, что и в предыдущие сезоны у Зенита первые таймы были хуже вторых, в которых Зенит втаптывал соперников в газон.
+5
-2
+3
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pit4er
В апреле Нагучев сможет сказать "Сергей Петров... мой любимый Сергей Петров... снова не чемпион России"
+2
0
+2
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waleri
Южанам не хватит ни скамейки, ни опыта. Я даже не уверен, что они выиграют следующий матч дома у "Оренбурга". Видно что команда в фазе спада формы, вторые таймы проседают физически.
+1
0
+1
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Montenegro Serbian
Ответ Groznyi2024
Интриги меньше не стало, она закончилась
Вот вот)
Не может стать меньше что-то, чего вообще нет)
+1
0
+1
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Назар Игорь
Гостевой матч с Локо многое решит.
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Азамат
Зенит чемпионы.От Краснодара ждал много думал будет как минимум до весны будет лидером уже всё потеряли
0
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