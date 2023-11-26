Аршавин о «Зените» и «Краснодаре»: «Чемпионской интриги меньше не стало. Надеюсь, «Зенит» не упустит лидерство, но матчей еще очень много»

Андрей Аршавин оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионский титул.

Питерцы возглавили таблицу по итогам 16-го тура.

«После поражения «Краснодара» стало не меньше чемпионской интриги. Рано еще о чем-то говорить.

Теперь на первом месте «Зенит», посмотрим. Еще очень много матчей.

Надеюсь, что «Зенит» не упустит лидерство, но еще столько всего может случиться», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?