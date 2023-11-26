Аршавин о «Зените» и «Краснодаре»: «Чемпионской интриги меньше не стало. Надеюсь, «Зенит» не упустит лидерство, но матчей еще очень много»
Андрей Аршавин оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионский титул.
Питерцы возглавили таблицу по итогам 16-го тура.
«После поражения «Краснодара» стало не меньше чемпионской интриги. Рано еще о чем-то говорить.
Теперь на первом месте «Зенит», посмотрим. Еще очень много матчей.
Надеюсь, что «Зенит» не упустит лидерство, но еще столько всего может случиться», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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А то многие болельщики Зенита уже начали золотые медали вешать, хотя игр ещё достаточно. Да и наша игра в первых таймах пока оставляет много вопросов.
Будем посмотреть
Не может стать меньше что-то, чего вообще нет)