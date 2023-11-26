«😁». «Зенит» в телеграме после поражения «Краснодара» и выхода на первое место

«Зенит» кратко отреагировал на поражение «Краснодара».

«Быки» потерпели поражение от «Урала» (1:3) в 16-м туре Мир . В результате «Зенит» опередил «Краснодар» и возглавил таблицу чемпионата.

«😁», – написали в телеграм-канале петербуржцев сразу по окончании матча « ».

В активе « » 33 очка. Занимающий 2-е место «Краснодар» отстает от лидера на 1 очко.

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