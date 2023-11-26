«😁». «Зенит» в телеграме после поражения «Краснодара» и выхода на первое место
«Зенит» кратко отреагировал на поражение «Краснодара».
«Быки» потерпели поражение от «Урала» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ. В результате «Зенит» опередил «Краснодар» и возглавил таблицу чемпионата.
«😁», – написали в телеграм-канале петербуржцев сразу по окончании матча «Краснодара».
В активе «Зенита» 33 очка. Занимающий 2-е место «Краснодар» отстает от лидера на 1 очко.
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Дорога дружбы
Ответа за затяжку времени в СПб не заставила себя ждать
Но дефолтный югослав и ко решили, что корчиться и держаться за лица куда продуктивнее 🤣
Меньше чем пачка сигарет.
Тут не глумиться, а радоваться.
У ЦСКА ВЭБ есть, а у других клубов нет...
P.S. Как по мне, Краснодар - вполне себе нормальный клуб. Допингом своих игроков не пичкал, осужденных уголовников своими легендами не делал и т.п..
Зенит "Рио-де-Жанейро": Ренан, Родригао, Эракович, Дуглас Сантос, Фернандес (де-юре не легионер), Ду Кейрос, Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Педро (ещё не приехал), Кассьерра, Изидор - 12 легионеров (8 бразильцев, 2 колумбийца, 1 серб, 1 француз) + российский бразилец Фернандес.
"Топ-менеджерский" ЦСКА: Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Давила, Келвен, Гаич, Фукс (аренда), Бистрович (аренда), Сигурдссон (приостановка), Эджуке (приостановка) - 13 легионеров (7 латиноамериканцев, 1 африканец, 4 европейца, 1 азиат).
Краснодар, "состоящий из воспитанников": Алонсо, Кайо, Тормена, Оласа, Ленини, Баньяц, Кади, Олусегун, Батчи, Мозес, Кордоба, Ндука (аренда), Окоронкво (аренда) - 13 легионеров (6 латиноамериканцев, 6 африканцев, 1 европеец).
"Народная команда" Спартак: Рябчук, Дуарте, Бабич, Тавареш, Мозес, Промес, Медина, Мартинс, Бонгонда, Кейта (аренда), Шамар (аренда), Крал (аренда) - 12 легионеров (6 европейцев, 3 африканца, 2 латиноамериканца, 1 североамериканец).
Как и Краснодар с хозяином, который пичкал своей просрочкой все население.
Как и ЦСКА со своим мафиозником, который держит половину гос.компаний и из-за этих подводных делишек лишился пальца.