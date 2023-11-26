«😁». «Зенит» в телеграме после поражения «Краснодара» и выхода на первое место

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«Зенит» кратко отреагировал на поражение «Краснодара».

«Быки» потерпели поражение от «Урала» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ. В результате «Зенит» опередил «Краснодар» и возглавил таблицу чемпионата.

«😁», – написали в телеграм-канале петербуржцев сразу по окончании матча «Краснодара».

В активе «Зенита» 33 очка. Занимающий 2-е место «Краснодар» отстает от лидера на 1 очко.

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95 комментариев

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Serkan_Ballboy
Это действительно стоило отдельной новости. Спасибо вашему тяжелому журналистскому труду 🙏
+221
-7
+214
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Викентий Тристаграмматиков
Ответ Камбоджа Иванов
Краснодарское глopье очень быстро превратилось в подобие КБ-сeктантов, оскоpбляя всех и вся, лишь потому что их бесхpебетный клуб имел отрыв от Зенита в 2 липовых очка (которые получили с гола после офсайда в ворота Ростова). Имея больше легионеров на контрактах, чем у Зенита, пытались рассказывать о Зените со сборной Бразилии и без воспитанников. И вот карма очень быстро внесла первый взнос. Надеюсь, этот бесхpебетный клуб закончит сезон ниже всех москвичей.
А чем ты лучше упомянутого глорья с такими комментами?
+152
-31
+121
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Artem Piatkov
"😡😠💥" - Спартак в Телеграмме после новости о 1 месте Зенита
+101
-44
+57
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Камбоджа Иванов
Ответ Roman Araslanov
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Трехтуровые чемпионы знают, что такое радость чемпионства.
+38
-10
+28
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Викентий Тристаграмматиков
Ответ Камбоджа Иванов
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Ну это конечно даёт право на оскорбления.
+28
-6
+22
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ Roman Araslanov
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Любит: Спартак
---
Дорога дружбы
+21
-4
+17
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Алексей Кузнецов
Ответ Roman Araslanov
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Ты же помнится писал в новости от 20 августа, то что "Зенит" отстаёт от "Спартака" на 5 очков и желал встречи в Москве, дабы показать кто кого. А теперь спустя тринадцать туров, у вас -6 от "Зенита". Вообщем за 13 туров набрали на 11 очков меньше, чем чемпион. Ой, как неудобно вышло.
+14
-2
+12
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fil_spb
Ответ Roman Araslanov
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Поддерживаю. Недоразумение надо приспустить пониже. Записывай даты: 4 апреля 24 года Динамо-Спартак, 27 апреля Локомотив-Спартак. Ждем.
+13
-2
+11
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zzzeeerrrooo
Ответ Лурц
Зенит тоже не идеален и может оступиться. Вот тогда злорадствовать будем мы.
После +7 и нынешних -1 хочется заржать в голосину
Ответа за затяжку времени в СПб не заставила себя ждать
+15
-4
+11
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Groznyi2024
Ответ Serkan_Ballboy
Это действительно стоило отдельной новости. Спасибо вашему тяжелому журналистскому труду 🙏
😁
+19
-9
+10
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Тралл из Питера
Спасибо, уральцы. Молодцы, а насчет Зенита: главное два последних матча выиграть и дальше спокойно уходить на паузу
+20
-10
+10
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Otto Kretschmer
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
На ромб уже не надеешься?
+12
-3
+9
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Dandelo_O
Ответ Diablosax
Какой напыщенный курица этот зенит, ты посмотри. А как же "мы смотрим на себя"? В итоге сидите ждёте ошибки, ну дождались. поздравляю, надеюсь только карма вернёт за это должок.
всего лишь надо было хотя бы попробовать сыграть в футбол в Петербурге)
Но дефолтный югослав и ко решили, что корчиться и держаться за лица куда продуктивнее 🤣
+11
-3
+8
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Otto Kretschmer
Ответ Roman Araslanov
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Себя вспомни после трех туров.
+9
-1
+8
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d.xoxlov
Хорошо 😁 тот, кто 😁 последним.
+10
-2
+8
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Hong Kil
Юмор в том, что Урал в начале сезона был чемпионом, теперь как бы передал эстафетную палочку на погружение Краснодару.ахах
+14
-6
+8
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Dark.Babysitter
Ответ Владислав Фёдоров
Предлагаю на платежки за газ наносить смайлики для россиян. Глумится так по полной.
У меня 150 рублей в месяц за газ.
Меньше чем пачка сигарет.
Тут не глумиться, а радоваться.
+9
-1
+8
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Влад Безруков
Ответ Artem Piatkov
"😡😠💥" - Спартак в Телеграмме после новости о 1 месте Зенита
😡🍑💥
+15
-7
+8
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naspartaks ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
иди поспи!
+8
-2
+6
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Nick Crosier
Должны были еще в очном матче выходить на первое место.Теперь все на своих местах.
+13
-7
+6
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Викентий Тристаграмматиков
Ответ Камбоджа Иванов
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А с какой ещё целью можно подобное писать, кроме желания нанести оскорбление?
+14
-8
+6
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Yoi- Brawl stars
Ответ Roman Araslanov
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Всё вернулось на круги своя, сын мой)))))
+5
0
+5
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Камбоджа Иванов
Ответ Diablosax
Какой напыщенный курица этот зенит, ты посмотри. А как же "мы смотрим на себя"? В итоге сидите ждёте ошибки, ну дождались. поздравляю, надеюсь только карма вернёт за это должок.
Вас после липовых 2 очков с Ростовом и вернула
+9
-4
+5
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10Dance
Ответ Камбоджа Иванов
Краснодарское глopье очень быстро превратилось в подобие КБ-сeктантов, оскоpбляя всех и вся, лишь потому что их бесхpебетный клуб имел отрыв от Зенита в 2 липовых очка (которые получили с гола после офсайда в ворота Ростова). Имея больше легионеров на контрактах, чем у Зенита, пытались рассказывать о Зените со сборной Бразилии и без воспитанников. И вот карма очень быстро внесла первый взнос. Надеюсь, этот бесхpебетный клуб закончит сезон ниже всех москвичей.
ты чего такой злой ?:))
+11
-6
+5
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Циник Петербургский
Ответ ЖУЛИК
Ведь это же наш общий газ, а мечты сбываются только у вас
В банке ВЭБ наш общий народный бюджет.
У ЦСКА ВЭБ есть, а у других клубов нет...
+5
-1
+4
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Nick Crosier
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Всегда приятно быть на вершине.
+9
-5
+4
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Stewee
Ответ Roman Araslanov
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Они чемпионы уже 5 лет подряд и без проблем заберут золото в этом сезоне)
+5
-1
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Пугливый Кот
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
пять лет подряд радуемся ,как на один тур)))
+4
0
+4
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zzzeeerrrooo
Ответ Volgogradets
Комплексы , они такие. Всё не нарадуются медалькам, главное, чтобы они потом в булыжники не превратились как в сказке "Золотая Антилопа"
Еврочашки у них никто точно не заберёт
+6
-2
+4
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Akhor100
Ответ Pasta
Краснодар ультра-чокеры конечно. Сколько помню этот клуб, когда он появился в РФПЛ, казалось бы лучшей возможности взять титул, чем некоторые годы трудно представить. ЦСКА давно не пиковый, Рубин развалился, из конкурентов лишь один Зенит, который стабильно штампует титулы(но раз в 5-6 лет стабильно дает шанс), но этим шансом воспользовался то Спартак, то Локо Семина, а Краснодар либо ничего не использует, либо даже имея все шансы и завися только от себя - все равно сливается. Точный год не вспомню, но уже был сезон, где Краснодар мог взять титул(пусть даже в таком водокачечном РФПЛ), но бездарно все слил. Этот сезон в принципе уже туда уже.
Вы не много требуете от команды, которая 15 лет назад была создана с нуля и начала свой путь со второго дивизиона? Краснодар в своем темпе неплохо прогрессирует, рано или поздно придет к первому трофею и это будет большое достижение для молодого клуба
+5
-1
+4
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Камбоджа Иванов
Краснодарское глopье очень быстро превратилось в подобие КБ-сeктантов, оскоpбляя всех и вся, лишь потому что их бесхpебетный клуб имел отрыв от Зенита в 2 липовых очка (которые получили с гола после офсайда в ворота Ростова). Имея больше легионеров на контрактах, чем у Зенита, пытались рассказывать о Зените со сборной Бразилии и без воспитанников. И вот карма очень быстро внесла первый взнос. Надеюсь, этот бесхpебетный клуб закончит сезон ниже всех москвичей.
+113
-110
+3
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Циник Петербургский
Ответ Volgogradets
Комплексы , они такие. Всё не нарадуются медалькам, главное, чтобы они потом в булыжники не превратились как в сказке "Золотая Антилопа"
Комплексы - они такие. Кто их испытывает, тот постоянно о них думает и говорит ;)
+4
-2
+2
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La Crosse Bobcats
Ответ Владислав Фёдоров
Предлагаю на платежки за газ наносить смайлики для россиян. Глумится так по полной.
а сколько у вас платежка за газ, если не секрет?)
+2
0
+2
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L.A.S_Vegas_777_
Зря, конечно...
+2
0
+2
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Циник Петербургский
Ответ Камбоджа Иванов
Краснодарское глopье очень быстро превратилось в подобие КБ-сeктантов, оскоpбляя всех и вся, лишь потому что их бесхpебетный клуб имел отрыв от Зенита в 2 липовых очка (которые получили с гола после офсайда в ворота Ростова). Имея больше легионеров на контрактах, чем у Зенита, пытались рассказывать о Зените со сборной Бразилии и без воспитанников. И вот карма очень быстро внесла первый взнос. Надеюсь, этот бесхpебетный клуб закончит сезон ниже всех москвичей.
Зачем так сердито?

P.S. Как по мне, Краснодар - вполне себе нормальный клуб. Допингом своих игроков не пичкал, осужденных уголовников своими легендами не делал и т.п..
+7
-5
+2
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Jovana Jovičić
Ответ ЖУЛИК
Ведь это же наш общий газ, а мечты сбываются только у вас
Расскажете как Россия в лице правительства спасала ВЭБ от банкротства?
+3
-1
+2
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gustavo1097
🐂➡️🥩
+6
-5
+1
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Вова Пупкин
Ответ Циник Петербургский
Зачем так сердито? P.S. Как по мне, Краснодар - вполне себе нормальный клуб. Допингом своих игроков не пичкал, осужденных уголовников своими легендами не делал и т.п..
Про легенд-уголовников - прямо в точку! Однозначно плюс!👍😄
+2
-1
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Alyur
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Так-то питерские радуются чемпионству годами, а не 1 тур.
+1
0
+1
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Pasta
Краснодар ультра-чокеры конечно. Сколько помню этот клуб, когда он появился в РФПЛ, казалось бы лучшей возможности взять титул, чем некоторые годы трудно представить. ЦСКА давно не пиковый, Рубин развалился, из конкурентов лишь один Зенит, который стабильно штампует титулы(но раз в 5-6 лет стабильно дает шанс), но этим шансом воспользовался то Спартак, то Локо Семина, а Краснодар либо ничего не использует, либо даже имея все шансы и завися только от себя - все равно сливается. Точный год не вспомню, но уже был сезон, где Краснодар мог взять титул(пусть даже в таком водокачечном РФПЛ), но бездарно все слил. Этот сезон в принципе уже туда уже.
+9
-8
+1
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dreamstep
Вот и закончилась сказка Краснодара, теперь перестроившийся Зенит стабильно сложно будет обогнать.
+3
-2
+1
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Вова Пупкин
Ответ fil_spb
Поддерживаю. Недоразумение надо приспустить пониже. Записывай даты: 4 апреля 24 года Динамо-Спартак, 27 апреля Локомотив-Спартак. Ждем.
Только за!
+1
0
+1
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Juran
Ответ artem21
Зенит-позор России
Официально позор России спартак, а зенит безальтернативный чемпион))
+3
-2
+1
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Камбоджа Иванов
Ответ analogia
Мне на Краснодар фиолетово, но чем зенит является хребетным клубом ?) Тем, что у клуба есть деньги газпрома и они играют в старте с 7 иностранцами, 1 казахом и только 3 россиянинами ?)
Так у ЦСКА и Краснодара на контрактах больше легионеров, у Спартака столько же. В чем вопросы?

Зенит "Рио-де-Жанейро": Ренан, Родригао, Эракович, Дуглас Сантос, Фернандес (де-юре не легионер), Ду Кейрос, Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Педро (ещё не приехал), Кассьерра, Изидор - 12 легионеров (8 бразильцев, 2 колумбийца, 1 серб, 1 француз) + российский бразилец Фернандес.

"Топ-менеджерский" ЦСКА: Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Давила, Келвен, Гаич, Фукс (аренда), Бистрович (аренда), Сигурдссон (приостановка), Эджуке (приостановка) - 13 легионеров (7 латиноамериканцев, 1 африканец, 4 европейца, 1 азиат).

Краснодар, "состоящий из воспитанников": Алонсо, Кайо, Тормена, Оласа, Ленини, Баньяц, Кади, Олусегун, Батчи, Мозес, Кордоба, Ндука (аренда), Окоронкво (аренда) - 13 легионеров (6 латиноамериканцев, 6 африканцев, 1 европеец).

"Народная команда" Спартак: Рябчук, Дуарте, Бабич, Тавареш, Мозес, Промес, Медина, Мартинс, Бонгонда, Кейта (аренда), Шамар (аренда), Крал (аренда) - 12 легионеров (6 европейцев, 3 африканца, 2 латиноамериканца, 1 североамериканец).
+9
-8
+1
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Камбоджа Иванов
Ответ Тыр Пырыч
Комментарий удален модератором
Как и Спартак без Лукойла, продающего российскую нефть, и не выплачивая дивиденды государству.

Как и Краснодар с хозяином, который пичкал своей просрочкой все население.

Как и ЦСКА со своим мафиозником, который держит половину гос.компаний и из-за этих подводных делишек лишился пальца.
+7
-6
+1
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Андрей Корсаков
Ответ Викентий Тристаграмматиков
А чем ты лучше упомянутого глорья с такими комментами?
Краснодар в своей короткой истории, ничего пока не выиграл, скромнее надо быть.
+1
0
+1
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Dark.Babysitter
Ответ artem21
Зенит-позор России
С чего вдруг?
+3
-2
+1
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Виталик Украинский
Ответ ЖУЛИК
Ведь это же наш общий газ, а мечты сбываются только у вас
Зато у вас плитку меняют каждый год (нашу, общую), а стране уже не хватает.
+1
-1
0
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Pelerin
Ответ Artem Piatkov
"😡😠💥" - Спартак в Телеграмме после новости о 1 месте Зенита
Но на самом деле это ты думаешь о Спартаке, а не Спартак о Зените ;)
+2
-2
0
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Утя Ваткин
Ответ Tiger Goose
Комментарий удален модератором
Как написать слово ****я чтоб его пропустила система?
0
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