«Гарантирую: «Зенит» обойдет «Краснодар» и снова станет чемпионом. Это лучшая команда России». Текке о питерцах

Фатих Текке уверен, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне.

По итогам первого круга « » занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, на 2 очка отставая от лидирующего « ».

«Уверен, «Зенит» в этом сезоне снова станет чемпионом. Я гарантирую, что в итоге он обойдет «Краснодар» в турнирной таблице и снова будет первым.

«Зенит» – лучшая команда России, она сильнее любого соперника в », – сказал экс-форвард «Зенита», а ныне главный тренер « ».

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