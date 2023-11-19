«Гарантирую: «Зенит» обойдет «Краснодар» и снова станет чемпионом. Это лучшая команда России». Текке о питерцах

Теги Зенит Фатих Текке премьер-лига Россия Краснодар Аланьяспор Футбол

Фатих Текке уверен, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне.

По итогам первого круга «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, на 2 очка отставая от лидирующего «Краснодара».

«Уверен, «Зенит» в этом сезоне снова станет чемпионом. Я гарантирую, что в итоге он обойдет «Краснодар» в турнирной таблице и снова будет первым.

«Зенит» – лучшая команда России, она сильнее любого соперника в РПЛ», – сказал экс-форвард «Зенита», а ныне главный тренер «Аланьяспора».

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14 комментариев

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Krauvec Cool
Ответ Антон Бывалов
Конечно обгонит, Газпром никому не позволит стать чемпионом, к сожалению, добро не победит зло
Отключи себе газ в знак протеста и борьбы со злом.
+7
-3
+4
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Shinco
Текке всегда был приятным человеком и приличным футболистом 👍
Удачи ему в тренерском деле 👌
+6
-3
+3
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Данил Абаев
Ответ Дмитрий9779
Если будут им засчитывать голы из офсайда как с Ростовом и прощать поведение Сперцяна.
Че ты тут делаешь вообще, иди в свой бомжатник и делись своим мнением там
+4
-1
+3
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Дмитрий9779
Ответ Антон Бывалов
Конечно обгонит, Газпром никому не позволит стать чемпионом, к сожалению, добро не победит зло
Как же в голове должно быть накакано чтобы такое выдать?Хотя,если у Антона в профиле пол женский то вопросов нет.
+1
0
+1
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Антон Бывалов
Ответ Krauvec Cool
Отключи себе газ в знак протеста и борьбы со злом.
Единственный способ бороться с ним, это чтобы все 15 клубов рпл бойкотировали любые матчи с газпромовским деятищем
+1
-1
0
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