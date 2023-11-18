Родригао считает «Спартак» самым принципиальным соперником «Зенита»: «Не могу представить, что буду там играть»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Краснодар Родригао Футбол

Родригао рассказал, какой клуб считает самым принципиальным соперником «Зенита».

– Для вас «Спартак» – самый принципиальный соперник?

– Наверное, да, учитывая то, что происходило в последние годы. Но сейчас мы смотрим на «Краснодар», который впереди. О «Спартаке» говорить нет смысла в данный момент.

– Допускаешь, что когда-то будешь играть в «Спартаке»?

– Не могу себе такого представить. Я думаю только о «Зените», – сказал бразильский защитник. 

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17 комментариев

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Циник Петербургский
- А можно я задам вопрос про Спартак?
- Да мне по барабану на него. Нас Краснодар, идущий в лидерах, интересует.
- Не, ну, можно я, все-таки, задам вопрос про Спартак?
- Давайте лучше про футбол поговорим...
- Но Вы, хотя бы, помните, как Зенит громил Спартак? Думаете, удастся Зениту снова его разгромить?
- Ну, наверное, да...

Журналист в заголовке:
"Игрок Зенита Родригао сказал, что помнит и думает о Спартаке".
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Доктор Верховцев
Ответ </c/>
переживаю за этих бедолаг, как же они несчастны что никогда не перейдут в Спартак...скажу сразу, нам такое счастье не надо...
Конечно, не надо! У вас же есть Жирный Жора — король привозов и повелитель скамейки.
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jqzn88xn6n
Никогда не устану повторять
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Фантом
Ответ Verhovn
Я Родригао верю, но на его месте не зарекался бы. Легионеры приехали сюда зарабатывать и было уже немало вопиющих случаев, когда обещания шли вразрез с делами))
Ну он и сказал, что не может себе такого представить (а не что никогда туда не перейдет). А сейчас представить ситуацию, в которой Родригао заинтересуется продолжением карьеры в "Спартаке", действительно сложно.
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Baby face Nelson
Летом перейдет
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Доктор Верховцев
Ответил, чтобы не расстраивать «журналиста».
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Verhovn
Я Родригао верю, но на его месте не зарекался бы. Легионеры приехали сюда зарабатывать и было уже немало вопиющих случаев, когда обещания шли вразрез с делами))
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Hans Castorp
Когда я еще смотрел РПЛ если с Зенитом кто и боролся за чемпионство , то чаще всего это был ЦСКА , так почему интересно Спартак стал принципиальным соперником ?
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Krauvec Cool
Спартак соперник для избиения
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Verhovn
Ответ Фантом
Ну он и сказал, что не может себе такого представить (а не что никогда туда не перейдет). А сейчас представить ситуацию, в которой Родригао заинтересуется продолжением карьеры в "Спартаке", действительно сложно.
Да, согласен. Снова журналисты задают провокационные вопросы)
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Verhovn
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в зените прямо сейчас пример преданности...никогда не перейду...
Ну ваше Шапито вряд ли у него в приоритете.😎
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Omega-3
Ответ Hans Castorp
Когда я еще смотрел РПЛ если с Зенитом кто и боролся за чемпионство , то чаще всего это был ЦСКА , так почему интересно Спартак стал принципиальным соперником ?
Потому что принципиально важно их отпинать в каждом матче.
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