Родригао считает «Спартак» самым принципиальным соперником «Зенита»: «Не могу представить, что буду там играть»

Родригао рассказал, какой клуб считает самым принципиальным соперником «Зенита».

– Для вас « » – самый принципиальный соперник?

– Наверное, да, учитывая то, что происходило в последние годы. Но сейчас мы смотрим на « », который впереди. О «Спартаке» говорить нет смысла в данный момент.

– Допускаешь, что когда-то будешь играть в «Спартаке»?

– Не могу себе такого представить. Я думаю только о « », – сказал бразильский защитник.

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