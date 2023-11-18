Родригао считает «Спартак» самым принципиальным соперником «Зенита»: «Не могу представить, что буду там играть»
Родригао рассказал, какой клуб считает самым принципиальным соперником «Зенита».
– Для вас «Спартак» – самый принципиальный соперник?
– Наверное, да, учитывая то, что происходило в последние годы. Но сейчас мы смотрим на «Краснодар», который впереди. О «Спартаке» говорить нет смысла в данный момент.
– Допускаешь, что когда-то будешь играть в «Спартаке»?
– Не могу себе такого представить. Я думаю только о «Зените», – сказал бразильский защитник.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
- Да мне по барабану на него. Нас Краснодар, идущий в лидерах, интересует.
- Не, ну, можно я, все-таки, задам вопрос про Спартак?
- Давайте лучше про футбол поговорим...
- Но Вы, хотя бы, помните, как Зенит громил Спартак? Думаете, удастся Зениту снова его разгромить?
- Ну, наверное, да...
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"Игрок Зенита Родригао сказал, что помнит и думает о Спартаке".