Чемпионат Франции. «Лион» уступил «Лиллю», «Гавр» Кузяева и «Нант» сыграли 0:0, «Ницца» победила «Тулузу»

«ПСЖ» разгромил «Монако» (5:2) в центральном матче 13-го тура чемпионата Франции.

Парижская команда лидирует в Лиге 1, набрав 30 очков. « » занимает 3-е место, теперь отставая от « » на 6 баллов.

Занимающая 2-ю позицию « » в воскресенье победила «Тулузу» (1:0) и продолжает преследовать лидера, имея 29 очков в своем активе.

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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