Чемпионат Франции. «Лион» уступил «Лиллю», «Гавр» Кузяева и «Нант» сыграли 0:0, «Ницца» победила «Тулузу»
«ПСЖ» разгромил «Монако» (5:2) в центральном матче 13-го тура чемпионата Франции.
Парижская команда лидирует в Лиге 1, набрав 30 очков. «Монако» занимает 3-е место, теперь отставая от «ПСЖ» на 6 баллов.
Занимающая 2-ю позицию «Ницца» в воскресенье победила «Тулузу» (1:0) и продолжает преследовать лидера, имея 29 очков в своем активе.
13-й тур
- Дата проведения
- 26 ноября, 15.00, «Альянц Ривьера»
- Гол:
- 1:0 – 54 Моффи.
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Ницца –
Булка, Лотомба (Луше, 72), Данте, Росарио, Бар, Сансон, Тюрам, Диоп (Клод-Морис, 46), Бога (Перро, 72), Лаборд (Гессан, 66), Моффи (Менди, 84).
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Тулуза –
Рест, Деслер, Николайсен, Коста, Суасо (Сиссоко, 79), Каманси (Диарра, 65), Спирингс, Сьерро (Беграуи, 90), Кассерес (Сесар Хелаберт, 65), Деннум (Бангре, 79), Магри.
- Предупреждения:
- Кассерес (33), Бангре (81), Деслер (83), Сесар Хелаберт (90).
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Стад ля Божуар»
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Нант –
Лафон, Пьер-Габриэль (Хаджам, 77), Кастеллетто, Джемерт, Дюверн, Сиссоко (Мутуссами, 77), Чиривелья, Дуглас (Молле, 70), Саймон, Мохамед (Аблин, 59), Ганаго (Адсон, 59).
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Гавр –
Дема, Него (Айю, 65), Санганте, Льорис (Сальмье, 80), Кенку, Опери, Кузяев, Туре, Алиуи (Кешта, 71), Логбо (Ндиайе, 46), Жужу (Сабби, 65).
- Предупреждения:
- Пьер-Габриэль (45), Ндиайе (85), Санганте (90).
- Удаление:
- Айю (67).
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Моссон»
- Голы:
- 0:1 – 20, автогол Эстев, 1:1 – 51, пенальти Саванье, 1:2 – 64 Перейра Лаже, 1:3 – 90 Думбия.
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Монпелье –
Лекомт, Сако, Куяте, Эстев, Сен-Люс, Саванье, Ферри, Шотар (Норден, 82), Файяд (Хазри, 66), Аль-Тамари, Адамс.
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Брест –
Бизот, Лала, Шардонне, Ле Кардиналь, Локо, Ле-Мелу, Маньетти (Лебо, 88), Камара (Мартен, 88), Дель Кастийо (Думбия, 75), Ле Дуарон (Перейра Лаже, 63), Сатриано (Мунье, 63).
- Предупреждения:
- Саванье (24), Ле-Мелу (30), Дель Кастийо (45), Адамс (90).
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Стад дю Мустуа»
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Лорьян –
Мвого, Менди, Лапорт, Тальби, Йонгва (Менди, 60), Февр, Макенго (Ле Бри, 84), Бакайоко (Понко, 84), Абержель, Крупи (Грбич, 60), Дукуре (Дьенг, 60).
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Метц –
Укиджа, Куао, Траоре, Канде, Юдоль, ван ден Керкхоф, Камара, Джаллоу (Маига, 88), Сабали (Асоро, 66), Жан-Жак, Элизор (Тетте, 66).
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.05, «Роазон Парк»
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Ренн –
Манданда, Ву, Теате, Белосьян, Трюффер (Сала, 83), Бурижо (Ассиньон, 72), Матич, Ле Фе, Терье (Блас, 72), Гуири (Сантамария, 83), Калимуэндо (Йылдырым, 90).
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Реймс –
Диуф, Фоке (Хадра, 76), Абдельхамид, Агбаду, де Смет, Теума, Матусива, Мунеци (Ричардсон, 33), Диаките (Салама, 76), Ито, Дарами (Боянг, 87).
- Предупреждения:
- Матич (70), Калимуэндо (77), Агбаду (85), Теума (89).
- Дата проведения
- 26 ноября, 22.45, «Групама Стэдиум»
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Лион –
Антони Лопеш, Кумбеди, Диоманде (Диегу Морейра, 80), О'Брайен, Энрике, Какре, Альверо (Акуоку, 46), Диавара (Шерки, 46), Ляказетт (Балде, 46), Кадевере (Ловрен, 65), Нуама.
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Лилль –
Шевалье, Сантуш, Йоро, Алессандро, Гудмундссон, Бенталеб, Языджи (Умтити, 90), Гомес, Жегрова (Унас, 83), Кавалейру (Харальдссон, 46), Дэвид (Кабелла, 83).
- Предупреждения:
- Гудмундссон (13), Сантуш (32), Балде (66), Акуоку (72).
- Дата проведения
- 24 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
- Голы:
- 1:0 – 18 Гонсалу Рамуш, 1:1 – 22 Минамино, 2:1 – 39, пенальти Мбаппе, 3:1 – 70 Дембеле, 4:1 – 72 Витинья, 4:2 – 75 Балогун, 5:2 – 90 Коло-Муани.
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Эрнандес, Мукиеле, Фабиан Руис (Солер, 82), Угарте, Витинья, Дембеле (Барколя, 72), Мбаппе, Гонсалу Рамуш (Коло-Муани, 72).
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Монако –
Кен, Вандерсон (Диатта, 79), Марипан, Синго, Магасса, Якобс, Минамино (Аклиуш, 79), Головин, Закария, Камара (Бен-Йеддер, 79), Балогун.
- Предупреждение:
- Синго (59).
- Дата проведения
- 25 ноября, 19.00, «Стад Габриэль Монпье»
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Клермон –
Диав, Конате (Зеффан, 86), Кофрие, Пельмар, Сейду, Нето, Рашани (Ожье, 46), Маньен (Гоналон, 65), Чам, Кеита (Бутобба, 66), Кье (Николсон, 66).
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Ланс –
Самба, Агиляр, Гради, Медина, Хусанов, Франковски, Томассон (Сотока, 67), Фюльжени (Гилавоги, 46; Саид, 76), Абдул-Самед (Менди, 66), Эль-Энауи (Диуф, 85), Ваи.
- Дата проведения
- 25 ноября, 23.00, «Ля Мено»
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Страсбур –
Зельс, Гильбер, Ньямси, Перрен, Делен (Соболь, 83), Дукуре, Мванга (Сиссоко, 84), Диарра (Дьон, 84), Анжело Габриэл (Баква, 54), Гамейро, Эмега (Мотиба, 69).
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Марсель –
Лопес, Клосс, Мбемба, Балерди, Лоди, Кондогбиа, Верету, Харит (Унаи, 69), Корреа (Сарр, 56), Ндиай (Надир, 84), Витинья (Обамеянг, 69).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Невозможно просто с такими дураками бороться за титул
Как на подбор бибы и бобы
Не помню в предыдущих сезонах такого Сани, он очень сильно спрогрессировал за последнии два года и есть ощущение, что Монако за ним не поспевает
Вообще отрадно, что Саня на фоне ПСЖ выглядит вполне органично, заметил, насколько быстрее он научился соображать на поле, и насколько чаще стал играть в касание, хотя раньше излишне возиться с мячом любил. Это для тех, кто считает, будто бы Голова никак не спрогрессировал во Франции.
Головин хорош, дважды мог стать автором голевой, но дважды тащил Доннарума.
Allez Les Rouge et Bleu !!!
Дембеле, бесспорно, лучший игрок матча. Самый результативный и полезный игрок ПСЖ. Примечательно, что Усман больше играет на команду, а не на личную статистику. Их связка с Хакими выглядит шикарно.
Действительно хорошо смотрелись Мюкиеле, хорошо обостряаший игру в первом тайме, Руис, Витинья, Угарте и Эрнандес (на славу отработал).
Молодчина Рамуш. ПСЖ активировал опцию выкупа и Гонсало сразу же забил. Причем, забивает он только большим французским клубам (ранее был дубль в ворота Марселя).
Порадовал Коло Муани. Понемногу набирает форму. Забил в последнем матче за сборную Франции и продолжил уже в ПСЖ.
Мбаппе забил свой 14-й гол в Лиге 1 и упрочил своё лидерство в таблице бомбардиров чемпионата Франции.
Впереди Ньюкасл.
В ПСЖ всегда не хватало баланса, игроки там крутые были всегда
Нет якоря - есть результат