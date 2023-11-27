Чемпионат Франции. «Лион» уступил «Лиллю», «Гавр» Кузяева и «Нант» сыграли 0:0, «Ницца» победила «Тулузу»

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«ПСЖ» разгромил «Монако» (5:2) в центральном матче 13-го тура чемпионата Франции.

Парижская команда лидирует в Лиге 1, набрав 30 очков. «Монако» занимает 3-е место, теперь отставая от «ПСЖ» на 6 баллов.

Занимающая 2-ю позицию «Ницца» в воскресенье победила «Тулузу» (1:0) и продолжает преследовать лидера, имея 29 очков в своем активе.

Чемпионат Франции

13-й тур

Ницца – Тулуза 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
26 ноября, 15.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 54 Моффи.
НиццаБулка, Лотомба (Луше, 72), Данте, Росарио, Бар, Сансон, Тюрам, Диоп (Клод-Морис, 46), Бога (Перро, 72), Лаборд (Гессан, 66), Моффи (Менди, 84).
ТулузаРест, Деслер, Николайсен, Коста, Суасо (Сиссоко, 79), Каманси (Диарра, 65), Спирингс, Сьерро (Беграуи, 90), Кассерес (Сесар Хелаберт, 65), Деннум (Бангре, 79), Магри.
Предупреждения:
Кассерес (33), Бангре (81), Деслер (83), Сесар Хелаберт (90).

 

Нант – Гавр 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
26 ноября, 17.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
НантЛафон, Пьер-Габриэль (Хаджам, 77), Кастеллетто, Джемерт, Дюверн, Сиссоко (Мутуссами, 77), Чиривелья, Дуглас (Молле, 70), Саймон, Мохамед (Аблин, 59), Ганаго (Адсон, 59).
ГаврДема, Него (Айю, 65), Санганте, Льорис (Сальмье, 80), Кенку, Опери, Кузяев, Туре, Алиуи (Кешта, 71), Логбо (Ндиайе, 46), Жужу (Сабби, 65).
Предупреждения:
Пьер-Габриэль (45), Ндиайе (85), Санганте (90).
Удаление:
Айю (67).

 

Монпелье – Брест 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
26 ноября, 17.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 20, автогол Эстев, 1:1 – 51, пенальти Саванье, 1:2 – 64 Перейра Лаже, 1:3 – 90 Думбия.
МонпельеЛекомт, Сако, Куяте, Эстев, Сен-Люс, Саванье, Ферри, Шотар (Норден, 82), Файяд (Хазри, 66), Аль-Тамари, Адамс.
БрестБизот, Лала, Шардонне, Ле Кардиналь, Локо, Ле-Мелу, Маньетти (Лебо, 88), Камара (Мартен, 88), Дель Кастийо (Думбия, 75), Ле Дуарон (Перейра Лаже, 63), Сатриано (Мунье, 63).
Предупреждения:
Саванье (24), Ле-Мелу (30), Дель Кастийо (45), Адамс (90).

 

Лорьян – Метц 2:3 (2:1, 0:2)
Дата проведения
26 ноября, 17.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Сабали, 1:1 – Февр, 2:1 – 22 Крупи, 2:2 – 65 Траоре, 2:3 – 83, пенальти Джаллоу.
ЛорьянМвого, Менди, Лапорт, Тальби, Йонгва (Менди, 60), Февр, Макенго (Ле Бри, 84), Бакайоко (Понко, 84), Абержель, Крупи (Грбич, 60), Дукуре (Дьенг, 60).
МетцУкиджа, Куао, Траоре, Канде, Юдоль, ван ден Керкхоф, Камара, Джаллоу (Маига, 88), Сабали (Асоро, 66), Жан-Жак, Элизор (Тетте, 66).
Предупреждения:
Юдоль (45), Йонгва (48), Дукуре (57).

 

Ренн – Реймс 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
26 ноября, 19.05, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Гуири, 1:1 – 45 Диаките, 2:1 – 46 Бурижо, 3:1 – 66 Теате.
РеннМанданда, Ву, Теате, Белосьян, Трюффер (Сала, 83), Бурижо (Ассиньон, 72), Матич, Ле Фе, Терье (Блас, 72), Гуири (Сантамария, 83), Калимуэндо (Йылдырым, 90).
РеймсДиуф, Фоке (Хадра, 76), Абдельхамид, Агбаду, де Смет, Теума, Матусива, Мунеци (Ричардсон, 33), Диаките (Салама, 76), Ито, Дарами (Боянг, 87).
Предупреждения:
Матич (70), Калимуэндо (77), Агбаду (85), Теума (89).

 

Лион – Лилль 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
26 ноября, 22.45, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 27 Дэвид, 0:2 – 32 Сантуш.
ЛионАнтони Лопеш, Кумбеди, Диоманде (Диегу Морейра, 80), О'Брайен, Энрике, Какре, Альверо (Акуоку, 46), Диавара (Шерки, 46), Ляказетт (Балде, 46), Кадевере (Ловрен, 65), Нуама.
ЛилльШевалье, Сантуш, Йоро, Алессандро, Гудмундссон, Бенталеб, Языджи (Умтити, 90), Гомес, Жегрова (Унас, 83), Кавалейру (Харальдссон, 46), Дэвид (Кабелла, 83).
Предупреждения:
Гудмундссон (13), Сантуш (32), Балде (66), Акуоку (72).

 

ПСЖ – Монако 5:2 (2:1, 3:1)
Дата проведения
24 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 18 Гонсалу Рамуш, 1:1 – 22 Минамино, 2:1 – 39, пенальти Мбаппе, 3:1 – 70 Дембеле, 4:1 – 72 Витинья, 4:2 – 75 Балогун, 5:2 – 90 Коло-Муани.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Шкриньяр, Эрнандес, Мукиеле, Фабиан Руис (Солер, 82), Угарте, Витинья, Дембеле (Барколя, 72), Мбаппе, Гонсалу Рамуш (Коло-Муани, 72).
МонакоКен, Вандерсон (Диатта, 79), Марипан, Синго, Магасса, Якобс, Минамино (Аклиуш, 79), Головин, Закария, Камара (Бен-Йеддер, 79), Балогун.
Предупреждение:
Синго (59).

 

Клермон – Ланс 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
25 ноября, 19.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 11 Ваи, 0:2 – 50 Томассон, 0:3 – 82 Саид.
КлермонДиав, Конате (Зеффан, 86), Кофрие, Пельмар, Сейду, Нето, Рашани (Ожье, 46), Маньен (Гоналон, 65), Чам, Кеита (Бутобба, 66), Кье (Николсон, 66).
ЛансСамба, Агиляр, Гради, Медина, Хусанов, Франковски, Томассон (Сотока, 67), Фюльжени (Гилавоги, 46; Саид, 76), Абдул-Самед (Менди, 66), Эль-Энауи (Диуф, 85), Ваи.
Предупреждения:
Кье (33), Ваи (45), Гоналон (68), Хусанов (70).
Удаления:
Ваи (45), Сейду (45).

 

Страсбур – Марсель 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
25 ноября, 23.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Эмега, 1:1 – 27 Клосс.
СтрасбурЗельс, Гильбер, Ньямси, Перрен, Делен (Соболь, 83), Дукуре, Мванга (Сиссоко, 84), Диарра (Дьон, 84), Анжело Габриэл (Баква, 54), Гамейро, Эмега (Мотиба, 69).
МарсельЛопес, Клосс, Мбемба, Балерди, Лоди, Кондогбиа, Верету, Харит (Унаи, 69), Корреа (Сарр, 56), Ндиай (Надир, 84), Витинья (Обамеянг, 69).
Предупреждения:
Лоди (54), Баква (89), Верету (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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94 комментария

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RE$PECT
Ответ Влад Безруков
Смотришь на Саню в сборной - космический уровень с отрывом, смотришь на него в Монако, а он и тут кажется лучшим игроком на поле Не помню в предыдущих сезонах такого Сани, он очень сильно спрогрессировал за последнии два года и есть ощущение, что Монако за ним не поспевает
да сегодня 3 раза отдал на гол, но партнёры увы. Ему такая открытая игра идеально подходит, со скоростью принятия решений все ок
+22
0
+22
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Elkorazon01
Монако должен выносить это арабское недоразумение! За Монако Головина
+23
-10
+13
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Влад Безруков
Защита Монако 🤡
Невозможно просто с такими дураками бороться за титул
Как на подбор бибы и бобы
+10
0
+10
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Ilya Kozaev
Такой пасище выдал Головин на японца ….
+8
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Влад Безруков
Смотришь на Саню в сборной - космический уровень с отрывом, смотришь на него в Монако, а он и тут кажется лучшим игроком на поле
Не помню в предыдущих сезонах такого Сани, он очень сильно спрогрессировал за последнии два года и есть ощущение, что Монако за ним не поспевает
+8
0
+8
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nolan_90
Это игра прям показывает как Головин перерос уровень Монако, и причем сильно
+7
0
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Плеймейкер87
Удачи монегаскам
+11
-4
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Shuller18
Ответ Mordegard Glezgorv
При всем уважении, но Головин в матчах с ПСЖ и топами Франции растворяется. Надо брать игру на себя активнее
Сегодня он ну совсем не расстворился, один из лучших на поле был точно
+7
0
+7
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хавбек+
как же похорошели парижане без балласта
+9
-3
+6
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Rudenzik
Вся Франция за Монако Головина
+12
-7
+5
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Shuller18
У Головина 5 передач под удар за матч, с отрывом лучший результат среди обеих команд, причем минимум 4 передачи были прям потенциально голевыми, но либо партнеры мазали, либо Доннарумма тащил.
Вообще отрадно, что Саня на фоне ПСЖ выглядит вполне органично, заметил, насколько быстрее он научился соображать на поле, и насколько чаще стал играть в касание, хотя раньше излишне возиться с мячом любил. Это для тех, кто считает, будто бы Голова никак не спрогрессировал во Франции.
+7
-2
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Имя Фамилия
Ответ Роман
ПСЖ снова становится мощным как и три года назад.
Дембеле в сто раз полезнее меси. Нереально тащит команду, работает на результат, а не на личную стату. Оказался нормальным игроком после ухода из рычага.
+5
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Сиражудин Халало
Ответ Elkorazon01
Монако должен выносить это арабское недоразумение! За Монако Головина
Арабы вынесли получается Монако сегодня
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Роман
ПСЖ мегакрут. Видно что сбалансированная команда. Интересно будет в ЛЧ за ними понаблюдать.
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хавбек+
у Мбаппе очередные 1+1, а говорили без опорного плеймекера сдуется
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ trick00
в очередной раз хочется пожелать псж и лансу победы!
Merci pour le PSG !!! 🔥🔥🔥💪💪💪
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Shuller18
Матч пока парад ошибок: сначала накосячили оба вратаря, потом молодой защитник Монако крайне топорно сыграл в своей штрафной и привез пенальти.
Головин хорош, дважды мог стать автором голевой, но дважды тащил Доннарума.
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Роман
4 гола ПСЖ уже забил. С пешей дниной сейчас ватокат был бы.
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Fan de PSG depuis 2002
ПСЖ 🔥🔥🔥💪💪💪. Поздравляю всех, кто за нас.
Allez Les Rouge et Bleu !!!

Дембеле, бесспорно, лучший игрок матча. Самый результативный и полезный игрок ПСЖ. Примечательно, что Усман больше играет на команду, а не на личную статистику. Их связка с Хакими выглядит шикарно.

Действительно хорошо смотрелись Мюкиеле, хорошо обостряаший игру в первом тайме, Руис, Витинья, Угарте и Эрнандес (на славу отработал).

Молодчина Рамуш. ПСЖ активировал опцию выкупа и Гонсало сразу же забил. Причем, забивает он только большим французским клубам (ранее был дубль в ворота Марселя).

Порадовал Коло Муани. Понемногу набирает форму. Забил в последнем матче за сборную Франции и продолжил уже в ПСЖ.

Мбаппе забил свой 14-й гол в Лиге 1 и упрочил своё лидерство в таблице бомбардиров чемпионата Франции.

Впереди Ньюкасл.
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Kit244098
Похоже, что Монако прокакает сегодня. У них два кретина в составе - Вандерсон и Камара. У Вандерсона ноги трясутся, а Камара из опорной зоны всю дорогу привозит. А так Монако двигается неплохо и моменты создает. Но для того, чтобы успешно противостоять Парижу этого мало. Нужна стена в обороне. А ее нет.
+3
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Вячеслав Максименко
Ответ Mordegard Glezgorv
При всем уважении, но Головин в матчах с ПСЖ и топами Франции растворяется. Надо брать игру на себя активнее
Вторая оценка в команде по хускоред. Выше только у Минамино с голом и голевой передачей.
+3
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Имя Фамилия
Верните Наваса.
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Влад Безруков
Ответ Leon Petov
ПСЖ разносит очень приличный Монако. Перед этим разнесли Марсель. Нет якоря - есть результат
Просто тренер перестал заниматься ерундой и играть без центра поля с 10 нападающими
В ПСЖ всегда не хватало баланса, игроки там крутые были всегда
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ОттоДракула
Феерический долларума
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Мафусаил Бен
Ответ Elkorazon01
Монако должен выносить это арабское недоразумение! За Монако Головина
Аминь
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Ilya Kozaev
Ответ RE$PECT
местами смешной нап, какой то корявый
Мне кажется для Головина сплошное мученик играть с ним 😂Бен-йеддером намного легче
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RE$PECT
очень быстрая игра, смотрится очень
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Роман
Витинья красивый гол)
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Leon Petov
ПСЖ разносит очень приличный Монако. Перед этим разнесли Марсель.
Нет якоря - есть результат
+10
-8
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trick00
в очередной раз хочется пожелать псж и лансу победы!
+3
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Любезный Коссутий
команды разного уровня
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Shuller18
Ответ Kit244098
Какая разница сколько у него передач? Футбол игра командная. А он стержневой игрок. И его команду распечатали. Пять раз. Вот и все делов.
Косяки защиты и вратаря были, пересмотри голы. Саня свою работу делал хорошо
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trick00
Ответ Calum
Не подскажете,где посмотреть можно?
Спорткаст или Liveball
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Shuller18
Ответ Kit244098
Он далеко не Месси, освобожденный от черновой работы. А назад отходить он не спешил. В этих пяти мячах есть доля и его вины. Опорке он не помогал. Он не захарян и не Кокорин за которыми просто касания мяча считают)) С него спрос другой.
Он играл инсайда, и на этой позиции сделал 3 отбора и 2 перехвата. Так что и сзади преуспел
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Deimos
Ответ LaffyTaffy
Ему давно пора на повышение, хотя бы в клуб уровня Лацио/Севильи, которые гораздо чаще играют в еврокубках. А если мечтать, то какой-нибудь Тоттенхэм/Ювентус Голова точно потянет.
Вот забавляют такие комментарии. Все признают что Головин топ игрок но предлагают перейти ему в клубы уровня не выше Монако. Лучше уже тогда остаться если предложений из реальных топ клубов не будет
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Elkorazon01
Комментарий удален модератором
Молчи
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RE$PECT
Ответ Ilya Kozaev
Мне кажется для Головина сплошное мученик играть с ним 😂Бен-йеддером намного легче
Бен сильно сдал, в последних игр полный ноль. Все таки возраст берет свое
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RE$PECT
Ответ LaffyTaffy
Ему давно пора на повышение, хотя бы в клуб уровня Лацио/Севильи, которые гораздо чаще играют в еврокубках. А если мечтать, то какой-нибудь Тоттенхэм/Ювентус Голова точно потянет.
ему бы в псж на самом деле, в идеале сегодня показать надо посильнее
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Имя Фамилия
Второй гол опять благодаря Дембеле. Ох и как же его признают самым креативным игроком мира. Щас фаны рычага объяснят какой он бесполезный и что они развели ПСЖ.
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RE$PECT
Кен непонятный кип, может выручить может хрень пустить как щас
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Newk Newk
https://vk.com/video/@club217808619?z=video-217808619_456239818%2Fclub217808619%2Fpl_-217808619_-2 трансляция Монако
+1
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che kaif
Ответ Имя Фамилия
Сегодня ПСЖ должен сделать тарт татен из монегаских выскочек, укрепив своё лидерство в чемпионате, а баварские сосиски от кёльнских поваров будут на закуску 👌
Они еще от сабрюкена не отошли
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Deimos
Ответ RE$PECT
Бен сильно сдал, в последних игр полный ноль. Все таки возраст берет свое
В последних 2-х сезонах я сказал бы. Забивает по прежнему много, но резкости, дриблинга и выносливости уже нет как раньше
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LaffyTaffy
Ответ Deimos
Даже слабее. Они на 14 плетутся. И стоимость состава в 2 раза дешевле состава Монако
Боже, как вы такую ахинею печатаете? Зато Севилья постоянный участник ЛЧ и победитель Лиги Европы…
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хавбек+
два года Монако не проигрывает парижанам, интересно князья продлят серию или то был эффект эффекта?)
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Pertinax Gandi
Ну как же так, Монпелье?! Вы решили во вторую лигу упасть? Может пора вашему армянину начать тренировать?
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Роман
ПСЖ снова становится мощным как и три года назад.
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Guardsman
Ответ S. A.
Саньку пора валить из Монако
Ага, Жирков его в Челси сватает. Смехота.
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RE$PECT
два косяка от вратарей 1 1)
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Имя Фамилия
Очередной гол благодаря действиям Дембеле.
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