Энрике не считает Лигу 1 скучной: «Она намного лучше, чем я думал. Здесь есть хорошие игроки, которые переходят в такие лиги, как АПЛ»
Луис Энрике оценил уровень французской Лиги 1.
«Скучный чемпионат? Для меня – нет! Я вижу очень открытые матчи. Лига 1 намного лучше, чем я думал.
Я думаю, что в этом чемпионате есть хорошие игроки, которые затем переходят в очень хорошие чемпионаты, такие как Премьер-лига», – сказал главный тренер «ПСЖ».
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МС - Доку ("Ренн").
"Арсенал" - Салиба ("Марсель"). Но, и трансферный топ провал был у канониров - Николя Пепе £72 млн ("Лилль").