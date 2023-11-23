Энрике не считает Лигу 1 скучной: «Она намного лучше, чем я думал. Здесь есть хорошие игроки, которые переходят в такие лиги, как АПЛ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Футбол

Луис Энрике оценил уровень французской Лиги 1.

«Скучный чемпионат? Для меня – нет! Я вижу очень открытые матчи. Лига 1 намного лучше, чем я думал.

Я думаю, что в этом чемпионате есть хорошие игроки, которые затем переходят в очень хорошие чемпионаты, такие как Премьер-лига», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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16 комментариев

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Блуждающий странник
На самом деле это правда. Скучным его делает только наличие ПСЖ. Во Франции очень сбалансированный чемпионат, средний уровень у команд схож и он не низкий, футбол довольно интенсивный. Если мерить нудностью и медлительностью, то смотрится лучше чем Испания
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Штаны Габора Кирая
Ушёл стероидный, и Лига 1 сразу перестала быть скучной. Тошно было смотреть как этот дворф ходит в центре поля и пытается выпросить пенальти.
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Имя Фамилия
Лига 1 и Серия А сильнейшие чемпионаты после АПЛ. Посмотрите на нижнюю половину таблицы в лол лиге и тем более в бундесферме, там сплошные груши для битья, которым можно забивать 8+ голов за матч. Во Франции в принципе проходных соперников не бывает. Меси на себе почувствовал каково это играть против двухметровых чёрных властелинов после дырявенькой Испании — 5 голов за сезон. Люди просто судят об уровне всего чемпионата по нескольким командам, выступающим в еврокубках.
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Leon Petov
Ответ Штаны Габора Кирая
Ушёл стероидный, и Лига 1 сразу перестала быть скучной. Тошно было смотреть как этот дворф ходит в центре поля и пытается выпросить пенальти.
Да, при нём Лига 1 вылетела из топ-5 уступив Эридивизи. То есть клубы Лиги 1 включая ПСЖ набирали меньше очков, чем всякие Фейенорды
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waleri
В один только "Реал" - Бензема ("Лион"), Менди ("Лион") Камавинга ("Ренн"), Тчуамени ("Монако").
МС - Доку ("Ренн").
"Арсенал" - Салиба ("Марсель"). Но, и трансферный топ провал был у канониров - Николя Пепе £72 млн ("Лилль").
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Olympiq
Ответ Leon Petov
Да, при нём Лига 1 вылетела из топ-5 уступив Эридивизи. То есть клубы Лиги 1 включая ПСЖ набирали меньше очков, чем всякие Фейенорды
после пятого тура еврокубков, Лига 1 вернётся в "топ 5"
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Миндовг
Ответ Leon Petov
Только в еврокубках почему-то все клубы Лиги 1 ни о чём, не считая ПСЖ. И таблица коэффициентов это отражает, Лига 1 ниже Эридивизи
И это с милльярдами шейхов. Убери милльярды шейхов и Лига 1 была где-то между чемпионатом Австрии и Польши
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Имя Фамилия
Ответ Leon Petov
Только в еврокубках почему-то все клубы Лиги 1 ни о чём, не считая ПСЖ. И таблица коэффициентов это отражает, Лига 1 ниже Эридивизи
Коммент про команды вне зоны еврокубков, отвечая на него ты пишешь опять про еврокубки. Ничего личного, но это повод сдать тест на IQ. В еврокубках всё что дальше группового этапа это сплошные убытки для средних команд. Многие вылетают оттуда специально, чтобы сосредоточиться на чемпионате. Монако вышел в полуфинал и у них растащили весь состав, а команда сползла на 20-е место в чемпионате. Кроме мешков с амбициями эти еврокубки никому не сдались, а во Франции таковых не много. Как только еврокубковая сказка заканчивается начинаются проблемы, игроков невозможно удержать от повышения, уходят одни, другие идут за ними, текучка кадров растёт экспоненциально, сезон за сезоном клубы начинают гнить изнутри и в итоге разваливаются. Аякс и Лион пошумели несколько лет назад, сейчас они на своём историческом дне, то же самое было с Дортмундом после финала, и примеров ещё куча. Тем более у каждой лиги своя специфика и сложность календаря. Сейчас во Франции убрали кубок лиги и урезали кол-во туров, поэтому их показатели в еврокубках несомненно подрастут.
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