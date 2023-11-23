Энрике не считает Лигу 1 скучной: «Она намного лучше, чем я думал. Здесь есть хорошие игроки, которые переходят в такие лиги, как АПЛ»

Луис Энрике оценил уровень французской Лиги 1.

«Скучный чемпионат? Для меня – нет! Я вижу очень открытые матчи. Лига 1 намного лучше, чем я думал.

Я думаю, что в этом чемпионате есть хорошие игроки, которые затем переходят в очень хорошие чемпионаты, такие как Премьер-лига», – сказал главный тренер « ».

Анри раскритиковал результативность Лиги 1: «Ницца» с 13 голами идет 2-й, «Ланс» и «Марсель» не пробили в створ». Тренер «Монпелье» Тер-Закарян ответил: «Чего он добился с «Монако»?»

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