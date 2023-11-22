«ПСЖ» выкупил Рамуша у «Бенфики» за 65+15 млн евро. Форвард забил 2 гола в 15 матчах за парижан
«ПСЖ» выкупил Гонсалу Рамуша у «Бенфики».
Парижане в августе арендовали 22-летнего форварда сборной Португалии у «орлов» с опцией выкупа за 65+15 млн евро.
Сегодня «ПСЖ» объявил, что воспользовался опцией выкупа. Контракт Рамуша с клубом Лиги 1 рассчитан до лета 2028 года.
В 15 матчах за «Пари Сен-Жермен» Гонсалу забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь.
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Рамушу 20+
Хейлунд: 80 миллионов, 5 голов, все в ЛЧ
Рамуш: партнеры - Мбаппе, Дембеле
Хейлунд: партнеры - Рэшфорд, Антони 🤦♂️
Рамуш: играет в гегемоне Л1
Хейлунд: играет в хромом МЮ
кто-то тут ранее писал, что Рамуш прям на 2 головы сильнее датчанина, и Хойлунд дикий оверпрайс... пусть так.
но я не вижу прям явного преимущества Рамуша
более того, больше похоже, что он проигрывает соревнование темных лошадок.