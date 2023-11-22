«ПСЖ» выкупил Рамуша у «Бенфики» за 65+15 млн евро. Форвард забил 2 гола в 15 матчах за парижан

Теги ПСЖ Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Бенфика лига 1 Франция трансферы Гонсалу Рамуш Футбол

«ПСЖ» выкупил Гонсалу Рамуша у «Бенфики».

Парижане в августе арендовали 22-летнего форварда сборной Португалии у «орлов» с опцией выкупа за 65+15 млн евро.

Сегодня «ПСЖ» объявил, что воспользовался опцией выкупа. Контракт Рамуша с клубом Лиги 1 рассчитан до лета 2028 года.

В 15 матчах за «Пари Сен-Жермен» Гонсалу забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь.

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33 комментария

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Appa
Взяли двух ЦФ за целые 170 лямов евро, у которых 4 гола на двоих за четыре месяца👍
+29
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+28
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Neclerque
Тут конечно спортдиру виднее, но за эти деньги покупается игрок уровня Бернарду Силвы
+22
-2
+20
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Cristiano Ronaldo
Ответ Штаны Габора Кирая
2 гола в 15 матчах. Наследник Роналду, сразу видно!
Уже один такой наследник был, Андре Силва. По сути, с форвардами у португальцев беда. Замены Рону, попросту нет.
+23
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Cristiano Ronaldo
Очень плох в этом сезоне, такое ощущение, что потерял в скорости, резкости и в рывках. В сборной тоже как инородное тело смотрится, надеюсь не пойдёт по наклонной как Андре Силва.
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Имя Фамилия
Ответ Cristiano Ronaldo
Очень плох в этом сезоне, такое ощущение, что потерял в скорости, резкости и в рывках. В сборной тоже как инородное тело смотрится, надеюсь не пойдёт по наклонной как Андре Силва.
Криш ему пару раз выкатывал на пустые в этом отборе, он всё запорол. Жота из Ливербуля то же самое! Криш пытается помочь молодым дарованиям, но они не используют свои шансы увы.
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Штаны Габора Кирая
Ригоберыч, а где коммент про Роналду, и про то что Рамуш в плей-офф ЧМ забивал? Опаздываешь, родной, новость целых 2 минуты назад вышла.
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S. A.
Ответ Cristiano Ronaldo
Уже один такой наследник был, Андре Силва. По сути, с форвардами у португальцев беда. Замены Рону, попросту нет.
Да и сам Рон изначально не форвард
+5
-2
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waleri
Ответ Cristiano Ronaldo
Очень плох в этом сезоне, такое ощущение, что потерял в скорости, резкости и в рывках. В сборной тоже как инородное тело смотрится, надеюсь не пойдёт по наклонной как Андре Силва.
За Андре "Милан" отслюнявил "Порто" всего то 38 лимончиков.
Что на счет Жоау Феликс за 126 лямов из той же "Бенфики", что и Рамуш?
+2
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Sundance Neeskens
Ответ Neclerque
Тут конечно спортдиру виднее, но за эти деньги покупается игрок уровня Бернарду Силвы
Игроки уровня Бернарду Силвы сейчас стоят за сотку+.
+2
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Abu Ibrahim
Ответ Neclerque
Тут конечно спортдиру виднее, но за эти деньги покупается игрок уровня Бернарду Силвы
Силве 30 лет
Рамушу 20+
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Александр Елкин
Ответ Любезный Коссутий
Рамуш: 80 миллионов, 2 гола, все в Л1 Хейлунд: 80 миллионов, 5 голов, все в ЛЧ Рамуш: партнеры - Мбаппе, Дембеле Хейлунд: партнеры - Рэшфорд, Антони 🤦‍♂️ Рамуш: играет в гегемоне Л1 Хейлунд: играет в хромом МЮ кто-то тут ранее писал, что Рамуш прям на 2 головы сильнее датчанина, и Хойлунд дикий оверпрайс... пусть так. но я не вижу прям явного преимущества Рамуша более того, больше похоже, что он проигрывает соревнование темных лошадок.
А ниче, что у Хейлунда на 300 с лишним минут больше в этом сезоне? Рамуш сидит под Коло Муани, которому в любом случае гораздо легче пробиться в основу, чем Гонсалу. Да и в группе ЛЧ у Рамуша в соперниках Милан, Ньюкасл и боруссия, а не Галатасарай и великий Копенгаген.
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Нургалиев Разрешил
По 40 лямов на гол - нормас
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Бродяга-симпатяга
Жизнь удалась
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Avdeev Vladislav
Как-то комментаторы достаточно сдержанно реагируют, не про Мудрика ж пост))
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Любезный Коссутий
Рамуш: 80 миллионов, 2 гола, все в Л1
Хейлунд: 80 миллионов, 5 голов, все в ЛЧ

Рамуш: партнеры - Мбаппе, Дембеле
Хейлунд: партнеры - Рэшфорд, Антони 🤦‍♂️

Рамуш: играет в гегемоне Л1
Хейлунд: играет в хромом МЮ

кто-то тут ранее писал, что Рамуш прям на 2 головы сильнее датчанина, и Хойлунд дикий оверпрайс... пусть так.
но я не вижу прям явного преимущества Рамуша
более того, больше похоже, что он проигрывает соревнование темных лошадок.
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Naseer Amir
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можно много сказать про его результативности или траты ПСЖ, Но это Бенфика и смотрите список игроков которые они продали И за какие суммы , Рамуш, Фернандес, Нуньес, Рубен Диаш, Линделоф, Семеду, Облак, Эдерсон, Витцел, Гедеш, Ди Мария, Гайтан, Энцо Перес и многие другие которые куплены за копейки
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Bayern Munich
Вроде говорили что у ПСЖ проблемы с фэйр-плэй, а они закупились на половину миллиарда
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Nico Boi
пока выглядит как некст Андре Силва
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Blaumerc
Ответ S. A.
Да и сам Рон изначально не форвард
да да знаем, изначально Роналду вратарь. а потом, в МЮ Фергюсона переквалифицировался в защитника. и только последние пару сезоно в СА играет в опорке.
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ArtemEgs
Ответ Naseer Amir
можно много сказать про его результативности или траты ПСЖ, Но это Бенфика и смотрите список игроков которые они продали И за какие суммы , Рамуш, Фернандес, Нуньес, Рубен Диаш, Линделоф, Семеду, Облак, Эдерсон, Витцел, Гедеш, Ди Мария, Гайтан, Энцо Перес и многие другие которые куплены за копейки
Еще Жоау Феликс
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Real_v_dushe
Ответ Любезный Коссутий
Рамуш: 80 миллионов, 2 гола, все в Л1 Хейлунд: 80 миллионов, 5 голов, все в ЛЧ Рамуш: партнеры - Мбаппе, Дембеле Хейлунд: партнеры - Рэшфорд, Антони 🤦‍♂️ Рамуш: играет в гегемоне Л1 Хейлунд: играет в хромом МЮ кто-то тут ранее писал, что Рамуш прям на 2 головы сильнее датчанина, и Хойлунд дикий оверпрайс... пусть так. но я не вижу прям явного преимущества Рамуша более того, больше похоже, что он проигрывает соревнование темных лошадок.
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Любезный Коссутий
Ответ Real_v_dushe
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и еще, у меня вопрос: ты, как фанат Реала в душе, того же Винни тоже поленом считал, первые пару сезонов - скажем?
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UnforgivenX2
Ответ Имя Фамилия
Сразу было ясно, что это переплата. Ценник чисто за потенциал, в 22 года нужен уровень здесь и сейчас. Ну посмотрим найти своё место в Париже он ещё может, мне лично пока его игра пока нравится больше Коло-Муани, на которого делает ставку тренер. Если Коло продолжит в том же духе, то Рамушу точно дадут шанс. А вообще надо было оставлять Мбаппе в центре нападения, Неймара на фланге и не маяться дурью.
так Мбаппе не хотел ни в центре играть, ни Нёму в команде видеть
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