«ПСЖ» выкупил Рамуша у «Бенфики» за 65+15 млн евро. Форвард забил 2 гола в 15 матчах за парижан

«ПСЖ» выкупил Гонсалу Рамуша у «Бенфики».

Парижане в августе арендовали 22-летнего форварда у «орлов» с опцией выкупа за 65+15 млн евро.

Сегодня « » объявил, что воспользовался опцией выкупа. Контракт Рамуша с клубом Лиги 1 рассчитан до лета 2028 года.

В 15 матчах за «Пари Сен-Жермен» забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь.

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