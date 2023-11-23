«Барселона» может попытаться арендовать Солера или Руиса с опцией выкупа. «ПСЖ» не намерен их отпускать

«Барселона» заинтересована в подписании Карлоса Солера или Фабиана Руиса.

По данным Diario Sport, каталонцы, ищущие замену травмированному Гави, могут предпринять попытку арендовать одного из хавбеков « » до конца сезона с опцией выкупа.

При этом главный тренер «ПСЖ» рассчитывает на обоих футболистов, а потому парижане на данный момент не собираются обсуждать их трансфер с «блауграной».

в текущем сезоне отдал два голевых паса за 9 матчей в 1. Руис провел в чемпионате 11 матчей и сделал один ассист.

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