«Барселона» может попытаться арендовать Солера или Руиса с опцией выкупа. «ПСЖ» не намерен их отпускать
«Барселона» заинтересована в подписании Карлоса Солера или Фабиана Руиса.
По данным Diario Sport, каталонцы, ищущие замену травмированному Гави, могут предпринять попытку арендовать одного из хавбеков «ПСЖ» до конца сезона с опцией выкупа.
При этом главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассчитывает на обоих футболистов, а потому парижане на данный момент не собираются обсуждать их трансфер с «блауграной».
Солер в текущем сезоне отдал два голевых паса за 9 матчей в Лиге 1. Руис провел в чемпионате 11 матчей и сделал один ассист.
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Эти две суммы указаны для каждой записи и не могут быть отменены в любой момент в процессе покупки.
«Этот товар добавлен в ваш заказ. Чтобы приобрести выбранные билеты, необходимо приобрести этот товар», — сообщается на сайте в процессе.
FACUA отмечает, что такая практика Ticketmaster является злоупотреблением, «поскольку она требует от потребителя платить дополнительные суммы, чтобы иметь возможность приобрести билет».
«Более того, обязательные суммы полностью противоречат самому смыслу пожертвования, которое представляет собой платеж, сделанный добровольно и бескорыстно для поддержки какого-то дела», — добавляет он.
Он также подчеркивает, что любопытно, что один из двух фондов, которым предназначаются эти обязательные «пожертвования», принадлежит «Реалу», учитывая, «что концерты пройдут на стадионе Сантьяго Бернабеу, принадлежащем футбольному клубу». клуб."
Так, FACUA указывает, что статья 89 Королевского законодательного декрета 1/2007 от 16 ноября, который утверждает сводный текст Общего закона о защите потребителей и пользователей и других дополнительных законов, указывает как злоупотребительные положения «навязывание потребителю и пользователю нежелательных дополнительных или вспомогательных товаров и услуг» и «повышение цен на вспомогательные услуги, финансирование, отсрочки, надбавки, компенсации или штрафы, которые не соответствуют дополнительным выгодам, которые могут быть приняты или отклонены в каждом случае, выраженные с должной ясностью». https://efe.com/cultura/facua-denuncia-donacion-real-madrid-entradas-luis-miguel/
Наслышаны о жестких методах Хави, Гави и Педро не дадут соврать. Каждый матч играть по 90 минут, без замен. Это гестапо какое-то