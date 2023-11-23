«Барселона» может попытаться арендовать Солера или Руиса с опцией выкупа. «ПСЖ» не намерен их отпускать

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Луис Энрике Фабиан Руис Карлос Солер Футбол

«Барселона» заинтересована в подписании Карлоса Солера или Фабиана Руиса.

По данным Diario Sport, каталонцы, ищущие замену травмированному Гави, могут предпринять попытку арендовать одного из хавбеков «ПСЖ» до конца сезона с опцией выкупа.

При этом главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассчитывает на обоих футболистов, а потому парижане на данный момент не собираются обсуждать их трансфер с «блауграной».

Солер в текущем сезоне отдал два голевых паса за 9 матчей в Лиге 1. Руис провел в чемпионате 11 матчей и сделал один ассист.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Воскобойник
вчера ; Барселона попытается вернуть Тиаго
сегодня - Барселона попытается подписать в аренду Солера
завтра : Барселона попытается подписать Глушакова
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Josep
Интересно было бы посмотреть на Тьяго, вот бы его вернули. Прекрасный и умнейший игрок. Вопрос только в его нынешней форме после травм и сидения на лавке у Клоппа..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MESSIya
Комитет по защите прав потребителей Испании(FACUA) обвинила ticketmaster, что они принуждают делать пожертвования в Фонд Реал Мадрид и Фонд Maestro Cares, если они хотят приобрести билеты на концерт мексиканского певца Луиса Мигеля который пройдет в июле 2024 года на стадионе Сантьяго Бернабеу. Ассоциация сообщает, что ей удалось убедиться, что при покупке билетов через Ticketmaster в процессе добавляются два пункта: пожертвование в размере 2,20 евро для фонда Real Madrid и еще одно пожертвование в размере 1,10 евро для фонда Maestro Cares.

Эти две суммы указаны для каждой записи и не могут быть отменены в любой момент в процессе покупки.

«Этот товар добавлен в ваш заказ. Чтобы приобрести выбранные билеты, необходимо приобрести этот товар», — сообщается на сайте в процессе.
FACUA отмечает, что такая практика Ticketmaster является злоупотреблением, «поскольку она требует от потребителя платить дополнительные суммы, чтобы иметь возможность приобрести билет».

«Более того, обязательные суммы полностью противоречат самому смыслу пожертвования, которое представляет собой платеж, сделанный добровольно и бескорыстно для поддержки какого-то дела», — добавляет он.

Он также подчеркивает, что любопытно, что один из двух фондов, которым предназначаются эти обязательные «пожертвования», принадлежит «Реалу», учитывая, «что концерты пройдут на стадионе Сантьяго Бернабеу, принадлежащем футбольному клубу». клуб."

Так, FACUA указывает, что статья 89 Королевского законодательного декрета 1/2007 от 16 ноября, который утверждает сводный текст Общего закона о защите потребителей и пользователей и других дополнительных законов, указывает как злоупотребительные положения «навязывание потребителю и пользователю нежелательных дополнительных или вспомогательных товаров и услуг» и «повышение цен на вспомогательные услуги, финансирование, отсрочки, надбавки, компенсации или штрафы, которые не соответствуют дополнительным выгодам, которые могут быть приняты или отклонены в каждом случае, выраженные с должной ясностью». https://efe.com/cultura/facua-denuncia-donacion-real-madrid-entradas-luis-miguel/
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
В Барсу сейчас ни один игрок толковый не пойдет.
Наслышаны о жестких методах Хави, Гави и Педро не дадут соврать. Каждый матч играть по 90 минут, без замен. Это гестапо какое-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eden Hazard
Ответ Ansu Fati
Наконец пришли к варианту аренды. Лучшая опция с нынешними финансами.
наконец? Феликс и Канселу не аренда? да и некоторые игроки, Типа Феррана и Рафиньи,, за которых не выплатили, тоже как бы в аренде по сути.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Ответ Eden Hazard
наконец? Феликс и Канселу не аренда? да и некоторые игроки, Типа Феррана и Рафиньи,, за которых не выплатили, тоже как бы в аренде по сути.
Имелось ввиду после травмы Гави. До этого обсуждались только полноценные трансферы Тьяго и Ло Чельсо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий