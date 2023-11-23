«Головин играет против Мбаппе, а не пешеходов РПЛ – отсюда и такой уровень». Канчельскис о хавбеке «Монако»
Андрей Канчельскис объяснил прогресс Александра Головина.
«Головин играет в одном из сильнейших европейских чемпионатов, в команде, которая борется за самые высокие места. Он там лидер. Неудивительно, что уровень его игры существенно отличается от партнеров по сборной.
Там совершенно другие скорости, другое сопротивление. Головин играет против Мбаппе, Маркиньоса и других звезд, а не против пешеходов РПЛ – отсюда и такой уровень», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.
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