«Головин играет против Мбаппе, а не пешеходов РПЛ – отсюда и такой уровень». Канчельскис о хавбеке «Монако»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Александр Головин Килиан Мбаппе Футбол

Андрей Канчельскис объяснил прогресс Александра Головина.

«Головин играет в одном из сильнейших европейских чемпионатов, в команде, которая борется за самые высокие места. Он там лидер. Неудивительно, что уровень его игры существенно отличается от партнеров по сборной.

Там совершенно другие скорости, другое сопротивление. Головин играет против Мбаппе, Маркиньоса и других звезд, а не против пешеходов РПЛ – отсюда и такой уровень», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.

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11 комментариев

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Marcus-light
Ответ Roman
Против Мбаппе Головин играет два матча за год. Все остальное время играет против бесконечно потока Сиссок, Траоре и Дембеле
Которые завтра будут играть в Челси, МЮ, Баварии, Интере, итд. А наши максимум доедут до Зенита.
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Xm.md
В Лиге 1 он тоже играл против одного пешехода
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Лейтенант Гофмиллер
А где в РПЛ пешеходы? Я не спорю, что уровень нашей Лиги ниже французской. Но совсем уж самоунижаться зачем? У нас все бегают до конца, много голов забивается после 80-й. Матчи реально интересно смотреть.
+9
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Олег910
А когда Монако платил за него солидные деньги, против кого он играл в ЦСКА? Получается, что уровень у него высокий уже был в России, именно поэтому его взял за большие деньги хороший клуб. Не надо думать, что любой лимитчик, который за воду и хлеб будет играть за середняк в Европе, покажет что-то выдающееся, только потому что играет в Европе.
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Marcus-light
Ответ Лейтенант Гофмиллер
А где в РПЛ пешеходы? Я не спорю, что уровень нашей Лиги ниже французской. Но совсем уж самоунижаться зачем? У нас все бегают до конца, много голов забивается после 80-й. Матчи реально интересно смотреть.
Бегают много, но очень часто не добегают. Я не помню, когда в последний раз в РПЛ видел, чтобы нападающий или вингер (они кстати у нас есть?), потеряв мяч, бежал бы до своей лицевой, пытаясь отобрать или хотя бы просто отработать. Как говорит Смолов: "не моя зона".
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sp.msk.86
Ответ Лейтенант Гофмиллер
А где в РПЛ пешеходы? Я не спорю, что уровень нашей Лиги ниже французской. Но совсем уж самоунижаться зачем? У нас все бегают до конца, много голов забивается после 80-й. Матчи реально интересно смотреть.
вопрос в средней интенсивности, в количестве рывков, качестве техники на большей сокрости, чем обычно в ЧР, Голова на голову выше все)
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Владимир Молявин
Можно было выразиться и не так грубо.
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goshforever
Кузяев после пешеходов из РПЛ что-то как-то не затерялся в грандиозном французском чемпионате
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Жаргал Шадапов
Ответ Roman
Против Мбаппе Головин играет два матча за год. Все остальное время играет против бесконечно потока Сиссок, Траоре и Дембеле
Эти Сиссоки как ты говоришь, выше уровнем большинства игроков рпл
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Иван Дорн
Ответ Marcus-light
Бегают много, но очень часто не добегают. Я не помню, когда в последний раз в РПЛ видел, чтобы нападающий или вингер (они кстати у нас есть?), потеряв мяч, бежал бы до своей лицевой, пытаясь отобрать или хотя бы просто отработать. Как говорит Смолов: "не моя зона".
Было точно, Пиняев помню, еще Ежов в КС, нужно смотреть больше матчей, а не ориентироваться будущего лидера первой лиги Спартак
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