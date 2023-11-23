«Головин играет против Мбаппе, а не пешеходов РПЛ – отсюда и такой уровень». Канчельскис о хавбеке «Монако»

Андрей Канчельскис объяснил прогресс Александра Головина.

« играет в одном из сильнейших европейских чемпионатов, в команде, которая борется за самые высокие места. Он там лидер. Неудивительно, что уровень его игры существенно отличается от партнеров по сборной.

Там совершенно другие скорости, другое сопротивление. Головин играет против , Маркиньоса и других звезд, а не против пешеходов – отсюда и такой уровень», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.

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