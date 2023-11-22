У Неймара был стрессовый перелом перед уходом из «Барсы» в 2017-м. «ПСЖ» не оперировал форварда, купленного за 222 млн евро

Неймар был травмирован, переходя в «ПСЖ» летом 2017-го за 222 млн евро.

Как пишет L’Équipe со ссылкой на источники в , которые не связаны между собой и общались с бразильцем, когда он играл за «Барселону», перед переходом в « » Неймар получил стрессовый перелом пятой плюсневой кости правой стопы.

Газета проконсультировалась со спортивным врачом Эриком Ролланом. Он считает, что Неймар должен был перенести операцию, если бы «ПСЖ» заметил эту травму в ходе медосмотра. «Но иногда стрессовые переломы не усугубляются и не требуют операционного вмешательства», – добавил врач.

Выступая за «ПСЖ», Неймар несколько раз получал серьезные травмы правой ноги. Первая случилась в феврале 2018-го. В январе 2019-го Неймар получил рецидив. В марте 2023-го он перенес операцию на правой ноге из-за травмы, полученной на ЧМ-2022.

В марте L’Équipe сообщала, что могли прооперировать в 2017-м, чтобы снизить травматичность, но «ПСЖ» отказался от такой возможности из-за высокой стоимости трансфера.

Сейчас футболист « » восстанавливается от травмы передней крестообразной связки и мениска.

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