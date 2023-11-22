У Неймара был стрессовый перелом перед уходом из «Барсы» в 2017-м. «ПСЖ» не оперировал форварда, купленного за 222 млн евро

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Барселона лига 1 Франция Ла Лига травмы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар был травмирован, переходя в «ПСЖ» летом 2017-го за 222 млн евро.

Как пишет L’Équipe со ссылкой на источники в Испании, которые не связаны между собой и общались с бразильцем, когда он играл за «Барселону», перед переходом в «ПСЖ» Неймар получил стрессовый перелом пятой плюсневой кости правой стопы.

Газета проконсультировалась со спортивным врачом Эриком Ролланом. Он считает, что Неймар должен был перенести операцию, если бы «ПСЖ» заметил эту травму в ходе медосмотра. «Но иногда стрессовые переломы не усугубляются и не требуют операционного вмешательства», – добавил врач.

Выступая за «ПСЖ», Неймар несколько раз получал серьезные травмы правой ноги. Первая случилась в феврале 2018-го. В январе 2019-го Неймар получил рецидив. В марте 2023-го он перенес операцию на правой ноге из-за травмы, полученной на ЧМ-2022.

В марте L’Équipe сообщала, что Неймара могли прооперировать в 2017-м, чтобы снизить травматичность, но «ПСЖ» отказался от такой возможности из-за высокой стоимости трансфера.

Сейчас футболист «Аль-Хилаля» восстанавливается от травмы передней крестообразной связки и мениска.

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23 комментария

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vzi
Восстанавливается от травмы крестов - редактора решили перейти на сленг в новостях? Уже без кавычек.
Написать крестообразная связка - выше сил? )
+35
-8
+27
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Трент Резнор
И так сойдёт (с)
+16
0
+16
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DanielCarvalho
У неймара был стресс после ухода из барсы
+13
-1
+12
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deadjoker
Не удивительно. Барса за последние годы загоняла Фати, Педри, Гави и Ямаль на очереди.
+8
-4
+4
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Kirkorofff
Ответ vzi
Восстанавливается от травмы крестов - редактора решили перейти на сленг в новостях? Уже без кавычек. Написать крестообразная связка - выше сил? )
Не вижу здесь ничего необычного. Мне кажется её всё так и называют обычно.
+4
-1
+3
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13ыйРычагЛапорты
Ещё походит
+2
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GuruFutbola
ПСЖ купил лайт версию Неймара, сыгравшую в половине матчей, чтобы разблокировать Неймара в лч нужно было заплатить еще столько же)
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Rachid
С Неймаром уже поздно пить Боржоми - только виски:))
По-ходу, он уже сыграл свой последний матч в карьере
+1
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Flow market Victor Mercedes
Ответ deadjoker
Так какая разница где фактически ломается игрок. Это же результат общего перегруза организма, 90% нагрузки это клуб. Когда Педри играл 70 игр за сезон в 17 или 18 лет, из них 60 были игры за клуб. После этого он и сломался. Я просто не видел больше примеров где так активно ездят на 17-18 летних. В основном у них нагрузка матчей 30-35 за сезон за редким исключением.
Ладно Куман и Хави 💩💩, тренер в сборной тоже не видит что они еле живые? Качая бицуху травму получаешь не после 10 или 20 повторений а тогда когда уже не можешь но пытаешься выжать ещё один!
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zzzeeerrrooo
Ответ deadjoker
Так какая разница где фактически ломается игрок. Это же результат общего перегруза организма, 90% нагрузки это клуб. Когда Педри играл 70 игр за сезон в 17 или 18 лет, из них 60 были игры за клуб. После этого он и сломался. Я просто не видел больше примеров где так активно ездят на 17-18 летних. В основном у них нагрузка матчей 30-35 за сезон за редким исключением.
Педри сыграл 40+ за сезон в Лас -Пальмасе потом перешёл в Барсу где отыграл полноценный сезон без травм отыграл Евро и ОИ пропустил предсезонку и сломался
Тот же Сака спокойно пылит в АПЛ
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deadjoker
Ответ zzzeeerrrooo
Только они сломались в сборной
Так какая разница где фактически ломается игрок. Это же результат общего перегруза организма, 90% нагрузки это клуб.
Когда Педри играл 70 игр за сезон в 17 или 18 лет, из них 60 были игры за клуб. После этого он и сломался. Я просто не видел больше примеров где так активно ездят на 17-18 летних. В основном у них нагрузка матчей 30-35 за сезон за редким исключением.
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zzzeeerrrooo
Ответ deadjoker
Не удивительно. Барса за последние годы загоняла Фати, Педри, Гави и Ямаль на очереди.
Только они сломались в сборной
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Мохнатый55
Сэкономили секунды две. Интересно, как они использовали эту кучу времени?)
Наложили кучу
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vzi
Ответ Kirkorofff
Так действительно вроде юзеры пишут часть новостей. Ну да ладно, не об этом. Вряд ли было бы интересно читать новости, написанные сухим официальным языком. А если бы стали полностью расписывать все травмы полностью медицинскими терминами, я бы даже читать не стал, да и тексты увеличились бы на километр. Мы же не удивляемся если комментатор матча говорит, скажем, такой то игрок отправил закидушку в штрафную соперника (ну просто первое что на ум пришло) или ещё что-то в этом духе. Стиль новостной журналистики ведь не запрещает ему это делать, а кресты чем хуже? Не раз слышал что так говорят и в студиях после матчей. Не вижу в этом ничего плохого. Тем более ладно бы это было какой-то жаргонной фразой, но в случае с крестами это уже общеупотребимое слово, значение которого известно каждому, кто хоть немного спортом интересуется.
Кресты в кавычки надо брать хотя бы.

Кстати, вот этот сленг употребляют только наши теле комментаторы. Иностранные почти всегда говорят строго по терминам.
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Kirkorofff
Ответ vzi
Есть стиль новостной журналистики. А есть стиль комментов. По-моему в спортс начали набирать редакторов прямо из комментаторов под новостями. Жду, когда новости начнут писать ГуруФутбола, Риго, Климов, Универсал1000. ;)
Так действительно вроде юзеры пишут часть новостей. Ну да ладно, не об этом.
Вряд ли было бы интересно читать новости, написанные сухим официальным языком. А если бы стали полностью расписывать все травмы полностью медицинскими терминами, я бы даже читать не стал, да и тексты увеличились бы на километр.
Мы же не удивляемся если комментатор матча говорит, скажем, такой то игрок отправил закидушку в штрафную соперника (ну просто первое что на ум пришло) или ещё что-то в этом духе. Стиль новостной журналистики ведь не запрещает ему это делать, а кресты чем хуже? Не раз слышал что так говорят и в студиях после матчей.
Не вижу в этом ничего плохого.
Тем более ладно бы это было какой-то жаргонной фразой, но в случае с крестами это уже общеупотребимое слово, значение которого известно каждому, кто хоть немного спортом интересуется.
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vzi
Ответ Kirkorofff
Не вижу здесь ничего необычного. Мне кажется её всё так и называют обычно.
Есть стиль новостной журналистики.
А есть стиль комментов.
По-моему в спортс начали набирать редакторов прямо из комментаторов под новостями.
Жду, когда новости начнут писать ГуруФутбола, Риго, Климов, Универсал1000. ;)
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Фрэнк Канистра
А зеленкой хоть намазали?)
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Артём Кочешев
ждем сериала на Netflix обо всех травмах Неймара, сезонов на пять можно растянуть
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Андрей Булойчик
в 2016 может?
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aidos_1979
Шейхи насколько сильно хотели насолить Барсе, что купили бы Неймара с двумя отрорванными ногами)
+1
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