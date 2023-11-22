У Неймара был стрессовый перелом перед уходом из «Барсы» в 2017-м. «ПСЖ» не оперировал форварда, купленного за 222 млн евро
Неймар был травмирован, переходя в «ПСЖ» летом 2017-го за 222 млн евро.
Как пишет L’Équipe со ссылкой на источники в Испании, которые не связаны между собой и общались с бразильцем, когда он играл за «Барселону», перед переходом в «ПСЖ» Неймар получил стрессовый перелом пятой плюсневой кости правой стопы.
Газета проконсультировалась со спортивным врачом Эриком Ролланом. Он считает, что Неймар должен был перенести операцию, если бы «ПСЖ» заметил эту травму в ходе медосмотра. «Но иногда стрессовые переломы не усугубляются и не требуют операционного вмешательства», – добавил врач.
Выступая за «ПСЖ», Неймар несколько раз получал серьезные травмы правой ноги. Первая случилась в феврале 2018-го. В январе 2019-го Неймар получил рецидив. В марте 2023-го он перенес операцию на правой ноге из-за травмы, полученной на ЧМ-2022.
В марте L’Équipe сообщала, что Неймара могли прооперировать в 2017-м, чтобы снизить травматичность, но «ПСЖ» отказался от такой возможности из-за высокой стоимости трансфера.
Сейчас футболист «Аль-Хилаля» восстанавливается от травмы передней крестообразной связки и мениска.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Написать крестообразная связка - выше сил? )
По-ходу, он уже сыграл свой последний матч в карьере
Тот же Сака спокойно пылит в АПЛ
Когда Педри играл 70 игр за сезон в 17 или 18 лет, из них 60 были игры за клуб. После этого он и сломался. Я просто не видел больше примеров где так активно ездят на 17-18 летних. В основном у них нагрузка матчей 30-35 за сезон за редким исключением.
Кстати, вот этот сленг употребляют только наши теле комментаторы. Иностранные почти всегда говорят строго по терминам.
Вряд ли было бы интересно читать новости, написанные сухим официальным языком. А если бы стали полностью расписывать все травмы полностью медицинскими терминами, я бы даже читать не стал, да и тексты увеличились бы на километр.
Мы же не удивляемся если комментатор матча говорит, скажем, такой то игрок отправил закидушку в штрафную соперника (ну просто первое что на ум пришло) или ещё что-то в этом духе. Стиль новостной журналистики ведь не запрещает ему это делать, а кресты чем хуже? Не раз слышал что так говорят и в студиях после матчей.
Не вижу в этом ничего плохого.
Тем более ладно бы это было какой-то жаргонной фразой, но в случае с крестами это уже общеупотребимое слово, значение которого известно каждому, кто хоть немного спортом интересуется.
А есть стиль комментов.
По-моему в спортс начали набирать редакторов прямо из комментаторов под новостями.
Жду, когда новости начнут писать ГуруФутбола, Риго, Климов, Универсал1000. ;)