Опубликованы показания девушки, обвиняющей Дани Алвеса в изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В программе Vamos a ver на канале Telecinco обнародовали показания, которые девушка сделала в полиции 20 января.

«Он был позади меня, передо мной была моя двоюродная сестра. Я помню, что потом он отошел и жестом подозвал меня к себе. Я решила поговорить с ним и узнать, чего он хочет, больше я ни о чем не думала. Я пошла туда, чтобы поговорить с ним. Я не понимала, куда он направлялся. Я помню, как шел туда, где это случилось. Но я не знала и представить себе не могла, куда он меня ведет.

Итак, мы дошли туда, там была дверь, он открыл ее, и когда я вошла, я увидела, куда попала – это был крошечный туалет, он был очень, очень маленьким. Я думаю, что в этот момент начался мой шок.

Я помню, что он сел, и я стала говорить ему: «Я должна идти, я должна идти». Я помню, что задрал мне платье и заставил сесть на него сверху. Я помню, как сказала ему: «Я не могу». И он начал много чего говорить. Он настаивал, чтобы я называла себя его маленькой шлюхой, и с этого момента, я помню, как сопротивлялась. Он задрал мое платье и заставил меня сесть на него сверху.

Он повредил мне колено, и у меня осталась рана... Он пытался заставить меня сделать ему минет. Я все время отодвигалась от него, пока он не схватил меня сзади за шею и не начал бить», – сказала девушка.

Алвес заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Она начала снимать с меня штаны и усадила на унитаз. Сказала, что ей нравится»

Алвес может признать вину по делу об изнасиловании и выплатить жертве компенсацию, чтобы сократить срок заключения. Экс-игрок «Барсы» обсуждает это с новым адвокатом

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