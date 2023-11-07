Жертва Алвеса – полиции через 20 дней после изнасилования: «Он пытался заставить меня сделать минет, схватил за шею и бил. Он настаивал, чтобы я называла себя маленькой шлюхой, заставил сесть сверху»

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия контент Футбол

Опубликованы показания девушки, обвиняющей Дани Алвеса в изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В программе Vamos a ver на канале Telecinco обнародовали показания, которые девушка сделала в полиции 20 января. 

«Он был позади меня, передо мной была моя двоюродная сестра. Я помню, что потом он отошел и жестом подозвал меня к себе. Я решила поговорить с ним и узнать, чего он хочет, больше я ни о чем не думала. Я пошла туда, чтобы поговорить с ним. Я не понимала, куда он направлялся. Я помню, как шел туда, где это случилось. Но я не знала и представить себе не могла, куда он меня ведет.

Итак, мы дошли туда, там была дверь, он открыл ее, и когда я вошла, я увидела, куда попала – это был крошечный туалет, он был очень, очень маленьким. Я думаю, что в этот момент начался мой шок.

Я помню, что он сел, и я стала говорить ему: «Я должна идти, я должна идти». Я помню, что задрал мне платье и заставил сесть на него сверху. Я помню, как сказала ему: «Я не могу». И он начал много чего говорить. Он настаивал, чтобы я называла себя его маленькой шлюхой, и с этого момента, я помню, как сопротивлялась. Он задрал мое платье и заставил меня сесть на него сверху. 

Он повредил мне колено, и у меня осталась рана... Он пытался заставить меня сделать ему минет. Я все время отодвигалась от него, пока он не схватил меня сзади за шею и не начал бить», – сказала девушка.

Алвес заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Она начала снимать с меня штаны и усадила на унитаз. Сказала, что ей нравится»

Алвес может признать вину по делу об изнасиловании и выплатить жертве компенсацию, чтобы сократить срок заключения. Экс-игрок «Барсы» обсуждает это с новым адвокатом

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

58 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Квадратное личико
Ответ Новый тренер ФК Спартак
а она не такая? пошла в туалет с ним наверно чтобы за руку подержать пока он нагадит?
Ты ничего не понимаешь! Ребята-правозащитники в комментах говорят, что она растерялась, потому что не знала, куда он её ведёт за руку! Не знала, что это туалет! В ночных клубах, когда девушку за руку берут и ведут в какую-то дверь, то это как правило или дверь в библиотеку, или в исповедальню! А тут туалет оказался! Ну не знала наивная бедняжка, что так всё сложится!
+76
-17
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новый тренер ФК Спартак
а она не такая? пошла в туалет с ним наверно чтобы за руку подержать пока он нагадит?
+55
-22
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Нормально шло у вас, в общем и целом. Исповедь шкуры это всегда великолепно.
+38
-13
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Я помню, что потом он отошел и жестом подозвал меня к себе. Я решила поговорить с ним и узнать, чего он хочет, больше я ни о чем не думала. Я пошла туда, чтобы поговорить с ним. Я не понимала, куда он направлялся. Я помню, как шел туда, где это случилось. Но я не знала и представить себе не могла, куда он меня ведет.

В петанг он звал играть, и обсужддать творчество Ницше, какие тут могли быть иные варианты?
+31
-13
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
terranovo228
Как можно заставить сесть девушку сверху? Это не слишком логичная поза для изнасилования 🗿
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lionel Andres Messi 10
Из «Побега из Шоушека»:

Они навалились на него втроём. Рустер и ещё один тип, возможно, это был Пит Вернесс, но я не могу быть в точности уверен, повалили Энди на колени. Богс Даймонд стал перед ним. У Богса была бритва с перламутровой ручкой и выгравированным на каждой стороне рукоятки его именем. Он открыл её и произнёс:
— Смотри сюда, мальчик. Сейчас я тебе дам кое-что, что ты возьмёшь в рот. А потом так же поступит мистер Рустер. Я полагаю, ты не откажешься доставить нам удовольствие. Тем более ты имел неосторожность разбить ему нос, и должен теперь как-то это компенсировать.
— Всё, что окажется в моём рту, будет вами на век утеряно. — спокойно ответил Энди.
Богс поглядел на него, как на придурка, рассказывал потом Эрни, бывший в тот день в прачечной.
— Нет, — сказал он медленно, словно объясняя простейшие вещи глупому ребёнку, — ты меня не понял. Если ты попробуешь дёрнуться, то ты узнаешь вкус
этого лезвия. Теперь дошло?
— Я-то вас понял. Боюсь, вы не поняли меня. Я сказал, что откушу всё, что вы попробуете в меня засунуть. А что касается лезвия, следует учитывать, что резкая боль вызывает у жертвы непроизвольное мочеиспускание, дефекацию… и сильнейшее сжатие челюстей.
<...>
— И кстати, — продолжал он, — я слышал, что этот рефлекс проявляется так сильно, что челюсти жертвы можно разжать только с помощью металлического рычага. Можете проверить, но я бы не рекомендовал.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DanielCarvalho
Я пошла к нему но не знаю зачем. Я пошла за ним, но не знаю куда мы шли и зачем. Я зашла и увидела туалет, но я не понял как оказалась тут, и почему? я встала на колени, но в голове крутился вопрос, зачем я это делаю? Он задрал моё платье, и я не поняла зачем он это сделал? Я села на него сверху, но меня всё равно, не покидала мысль, зачем я это делаю? Потом я делала ему минет, но я не могла понять, зачем и почему я это делаю?
и даже сейчас, я говорю это всё, и не понимаю...зачем?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cektor
Эрмосо и "жертва Дани Алвеса" стоят друг друга ))
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Первое в истории изнасилование женщины, когда она была сверху ))

И следов от побоев, конечно же не осталось, кроме пацарапанной коленки.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsenoga
когда появится общество защиты прав мужчин?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rwm7
Спортс, вы там как? не хотите на сайт маркировку 18+ разместить? уже пора
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
donatodonatore
Не виноватая я. Он сам в туалет зашёл.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kuryanin
Ответ Ебздрогыч
Я помню, что потом он отошел и жестом подозвал меня к себе. Я решила поговорить с ним и узнать, чего он хочет, больше я ни о чем не думала. Я пошла туда, чтобы поговорить с ним. Я не понимала, куда он направлялся. Я помню, как шел туда, где это случилось. Но я не знала и представить себе не могла, куда он меня ведет. В петанг он звал играть, и обсужддать творчество Ницше, какие тут могли быть иные варианты?
Почитать комменты Ебздрогыча.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Да она хотела быть большой шлюхой , но он был против …
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзмітрый Фарботка
с января Алвес под стражей, дело сложности не представляет. В чем проблема расследования и почему до сих нет приговора?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ефимов
Испанская Шурыгина?)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новый тренер ФК Спартак
Ответ Трент Резнор
Нормально шло у вас, в общем и целом. Исповедь шкуры это всегда великолепно.
эту исповедь скорее всего даже не она придумала а те люди которые с алвеса хотят деньги поиметь, ведь в голову таким «жертвам» только может меньет прийти))
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wnyg4dbndh
Господи, я не знала, куда иду…ну смешно же))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
⚽️Juve⚽️
Ответ terranovo228
Как можно заставить сесть девушку сверху? Это не слишком логичная поза для изнасилования 🗿
Даже во время секса она не понимала что происходит и куда она попала
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Не, ну она слепая, наверное

Не знала куда вёл ее и шла, ага. А таблички и указатели, что это путь в туалеты ее мозг не смог обработать

Алвес дурак, конечно. Но эти рассказы обычны. Тёлка из охотниц на таких дурачков
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новый тренер ФК Спартак
Ответ terranovo228
Как можно заставить сесть девушку сверху? Это не слишком логичная поза для изнасилования 🗿
да и с меньетом не понятно, сделала а оказалось вообщем тот и не очень хотелось
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хесус Хиль Мансано
Ответ rwm7
Спортс, вы там как? не хотите на сайт маркировку 18+ разместить? уже пора
наконец-то спортивные новости на нашем эротическом сайте
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Надеюсь не на лицо села
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Новый тренер ФК Спартак
эту исповедь скорее всего даже не она придумала а те люди которые с алвеса хотят деньги поиметь, ведь в голову таким «жертвам» только может меньет прийти))
Не знаю, что правда, а что нет, но он придурок
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хесус Хиль Мансано
наконец-то не спортивные новости на нашем эротическом сайте
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий