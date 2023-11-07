Жертва Алвеса – полиции через 20 дней после изнасилования: «Он пытался заставить меня сделать минет, схватил за шею и бил. Он настаивал, чтобы я называла себя маленькой шлюхой, заставил сесть сверху»
Опубликованы показания девушки, обвиняющей Дани Алвеса в изнасиловании.
Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
В программе Vamos a ver на канале Telecinco обнародовали показания, которые девушка сделала в полиции 20 января.
«Он был позади меня, передо мной была моя двоюродная сестра. Я помню, что потом он отошел и жестом подозвал меня к себе. Я решила поговорить с ним и узнать, чего он хочет, больше я ни о чем не думала. Я пошла туда, чтобы поговорить с ним. Я не понимала, куда он направлялся. Я помню, как шел туда, где это случилось. Но я не знала и представить себе не могла, куда он меня ведет.
Итак, мы дошли туда, там была дверь, он открыл ее, и когда я вошла, я увидела, куда попала – это был крошечный туалет, он был очень, очень маленьким. Я думаю, что в этот момент начался мой шок.
Я помню, что он сел, и я стала говорить ему: «Я должна идти, я должна идти». Я помню, что задрал мне платье и заставил сесть на него сверху. Я помню, как сказала ему: «Я не могу». И он начал много чего говорить. Он настаивал, чтобы я называла себя его маленькой шлюхой, и с этого момента, я помню, как сопротивлялась. Он задрал мое платье и заставил меня сесть на него сверху.
Он повредил мне колено, и у меня осталась рана... Он пытался заставить меня сделать ему минет. Я все время отодвигалась от него, пока он не схватил меня сзади за шею и не начал бить», – сказала девушка.
Алвес заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Она начала снимать с меня штаны и усадила на унитаз. Сказала, что ей нравится»
Алвес может признать вину по делу об изнасиловании и выплатить жертве компенсацию, чтобы сократить срок заключения. Экс-игрок «Барсы» обсуждает это с новым адвокатом
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В петанг он звал играть, и обсужддать творчество Ницше, какие тут могли быть иные варианты?
Они навалились на него втроём. Рустер и ещё один тип, возможно, это был Пит Вернесс, но я не могу быть в точности уверен, повалили Энди на колени. Богс Даймонд стал перед ним. У Богса была бритва с перламутровой ручкой и выгравированным на каждой стороне рукоятки его именем. Он открыл её и произнёс:
— Смотри сюда, мальчик. Сейчас я тебе дам кое-что, что ты возьмёшь в рот. А потом так же поступит мистер Рустер. Я полагаю, ты не откажешься доставить нам удовольствие. Тем более ты имел неосторожность разбить ему нос, и должен теперь как-то это компенсировать.
— Всё, что окажется в моём рту, будет вами на век утеряно. — спокойно ответил Энди.
Богс поглядел на него, как на придурка, рассказывал потом Эрни, бывший в тот день в прачечной.
— Нет, — сказал он медленно, словно объясняя простейшие вещи глупому ребёнку, — ты меня не понял. Если ты попробуешь дёрнуться, то ты узнаешь вкус
этого лезвия. Теперь дошло?
— Я-то вас понял. Боюсь, вы не поняли меня. Я сказал, что откушу всё, что вы попробуете в меня засунуть. А что касается лезвия, следует учитывать, что резкая боль вызывает у жертвы непроизвольное мочеиспускание, дефекацию… и сильнейшее сжатие челюстей.
<...>
— И кстати, — продолжал он, — я слышал, что этот рефлекс проявляется так сильно, что челюсти жертвы можно разжать только с помощью металлического рычага. Можете проверить, но я бы не рекомендовал.
и даже сейчас, я говорю это всё, и не понимаю...зачем?
И следов от побоев, конечно же не осталось, кроме пацарапанной коленки.
Не знала куда вёл ее и шла, ага. А таблички и указатели, что это путь в туалеты ее мозг не смог обработать
Алвес дурак, конечно. Но эти рассказы обычны. Тёлка из охотниц на таких дурачков