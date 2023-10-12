Бывшая жена Алвеса: «Для меня Дани умер. Я хочу, чтобы он исчез из моей жизни»

Бывшая жена Алвеса заявила об окончательном разрыве связей с футболистом.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Динора Сантана, бывшая супруга Алвеса, ранее поддерживала его, но теперь заявила, что не хочет иметь с ним ничего общего.

«Для меня он не существует, для меня он умер. Я всегда сдерживалась, никогда не участвовала в шоу, не устраивала скандалов.

Все, что я говорила, меня просили сказать, у меня есть сообщения в WhatsApp. «Когда ты приедешь в аэропорт, там будет пресса, ты скажешь это и это». «Когда ты выйдешь из здания тюрьмы, ты скажешь то, то и это».

Никто на меня не давил, но я делала это, чтобы помочь отцу моих детей. Он использовал меня, пока я соглашалась служить ему.

Быть детьми предполагаемого насильника – это очень неприятно. Я хочу, чтобы он исчез из моей жизни», – сказала Сантана в эфире передачи Cuatro al día.

Бывшая жена Алвеса переедет в Барселону с детьми. Этим адвокаты хотят доказать, что Дани не уедет из страны, если его временно освободят из тюрьмы

Бывшая жена Алвеса о деле об изнасиловании: «Он не способен обесчестить женщину. Эта ситуация больно ранит»

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