Бывшая жена Алвеса: «Для меня Дани умер. Я хочу, чтобы он исчез из моей жизни»
Бывшая жена Алвеса заявила об окончательном разрыве связей с футболистом.
Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Динора Сантана, бывшая супруга Алвеса, ранее поддерживала его, но теперь заявила, что не хочет иметь с ним ничего общего.
«Для меня он не существует, для меня он умер. Я всегда сдерживалась, никогда не участвовала в шоу, не устраивала скандалов.
Все, что я говорила, меня просили сказать, у меня есть сообщения в WhatsApp. «Когда ты приедешь в аэропорт, там будет пресса, ты скажешь это и это». «Когда ты выйдешь из здания тюрьмы, ты скажешь то, то и это».
Никто на меня не давил, но я делала это, чтобы помочь отцу моих детей. Он использовал меня, пока я соглашалась служить ему.
Быть детьми предполагаемого насильника – это очень неприятно. Я хочу, чтобы он исчез из моей жизни», – сказала Сантана в эфире передачи Cuatro al día.
Бывшая жена Алвеса переедет в Барселону с детьми. Этим адвокаты хотят доказать, что Дани не уедет из страны, если его временно освободят из тюрьмы
Бывшая жена Алвеса о деле об изнасиловании: «Он не способен обесчестить женщину. Эта ситуация больно ранит»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Я порой удивляюсь комментам на спортсе. Такое впечатление, что если их какой нибудь миллионер пьяный собьёт на мерсе, они прямо в суде от компенсаций откажутся, потому что не правильно брать причитающиеся законом тебе деньги, если тебе неприятен человек их дающий.
Он не подобрал кухарку или обычную девушку из Бразилии, а подкатил к известной топ модели.
Так что её возмущение вполне оправдано.
А чем обычные заслужили? Ты же не хочешь абы какую девку, ну и они также
От бывшей Алвеса жены
Джоана Санз, знаменитая модель - это вторая.
Жена - одна из самых красивых женщин в мире.
Нет, полез на какую-то левую тёлку в туалете...
Сломал себе жизнь навсегда за пять минут.
То ли под веществами был, то ли глупый человек по жизни.
Хотя партнёры и в Барсе, и в сборной о нём как о человеке всегда хорошо отзывались.
И можно подумать, что среди описанных вами категорий нет насильников, убийц или домашних абьюзеров. Вполне есть.