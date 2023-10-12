Бывшая жена Алвеса: «Для меня Дани умер. Я хочу, чтобы он исчез из моей жизни»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия девушки и спорт Динора Сантана Футбол

Бывшая жена Алвеса заявила об окончательном разрыве связей с футболистом.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Динора Сантана, бывшая супруга Алвеса, ранее поддерживала его, но теперь заявила, что не хочет иметь с ним ничего общего. 

«Для меня он не существует, для меня он умер. Я всегда сдерживалась, никогда не участвовала в шоу, не устраивала скандалов. 

Все, что я говорила, меня просили сказать, у меня есть сообщения в WhatsApp. «Когда ты приедешь в аэропорт, там будет пресса, ты скажешь это и это». «Когда ты выйдешь из здания тюрьмы, ты скажешь то, то и это».

Никто на меня не давил, но я делала это, чтобы помочь отцу моих детей. Он использовал меня, пока я соглашалась служить ему. 

Быть детьми предполагаемого насильника – это очень неприятно. Я хочу, чтобы он исчез из моей жизни», – сказала Сантана в эфире передачи Cuatro al día. 

Бывшая жена Алвеса переедет в Барселону с детьми. Этим адвокаты хотят доказать, что Дани не уедет из страны, если его временно освободят из тюрьмы

Бывшая жена Алвеса о деле об изнасиловании: «Он не способен обесчестить женщину. Эта ситуация больно ранит»

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48 комментариев

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Ansu Fati
Ответ Direct free kick
Комментарий удален пользователем
Тебе тоже досталось?))
+28
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+24
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Нургалиев Разрешил
Для нее умер, для сокамерников родился в новом качестве
+13
-7
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Forza
Ответ CHELSEA_2008
Надеюсь его деньги тоже исчезнут из твоей жизни)
А почему его деньги должны исчезать? Если Дани действительно изменил ей, изнасиловав другую девушку, то с чего она должна от его денег то отказываться? Тут никакого благородства то и нет.

Я порой удивляюсь комментам на спортсе. Такое впечатление, что если их какой нибудь миллионер пьяный собьёт на мерсе, они прямо в суде от компенсаций откажутся, потому что не правильно брать причитающиеся законом тебе деньги, если тебе неприятен человек их дающий.
+11
-5
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Дмитрий Крутенко
Ответ Wizard Harry
«Он использовал меня, пока я соглашалась служить ему». Он, конечно, должен ответить по заслугам за насилие. Но и вы, «служанки», тоже раздражаете. Шла бы послужила обычному парню, слесарю или трактористу) Не переживай, сейчас за денежку еще раз скажешь то, что нужно прессе)
Не хочу тебя расстраивать, но она была известной моделью, когда они познакомились.
Он не подобрал кухарку или обычную девушку из Бразилии, а подкатил к известной топ модели.
Так что её возмущение вполне оправдано.
+5
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#SharkTeam
Ответ Wizard Harry
«Он использовал меня, пока я соглашалась служить ему». Он, конечно, должен ответить по заслугам за насилие. Но и вы, «служанки», тоже раздражаете. Шла бы послужила обычному парню, слесарю или трактористу) Не переживай, сейчас за денежку еще раз скажешь то, что нужно прессе)
Она же еще агентом была.
А чем обычные заслужили? Ты же не хочешь абы какую девку, ну и они также
+7
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igls54
Вечер в хату, пацаны,
От бывшей Алвеса жены
+3
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Акира_1
Ответ CHELSEA_2008
Надеюсь его деньги тоже исчезнут из твоей жизни)
Обида - обидой, а алименты по расписанию. 😉
+2
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mutsulhanov@icloud.com
Ответ Дмитрий Крутенко
Не хочу тебя расстраивать, но она была известной моделью, когда они познакомились. Он не подобрал кухарку или обычную девушку из Бразилии, а подкатил к известной топ модели. Так что её возмущение вполне оправдано.
Но деньги алвиса на совсем другом уровне
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Vladimir Frolov
Ответ Ansu Fati
Тебе тоже досталось?))
🤣🤣🤣Раунд
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CHELSEA_2008
Ответ Raya
То есть он не должен обеспечивать своих детей?
Так он же умер, по её словам 😃
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CHELSEA_2008
Ответ Forza
А почему его деньги должны исчезать? Если Дани действительно изменил ей, изнасиловав другую девушку, то с чего она должна от его денег то отказываться? Тут никакого благородства то и нет. Я порой удивляюсь комментам на спортсе. Такое впечатление, что если их какой нибудь миллионер пьяный собьёт на мерсе, они прямо в суде от компенсаций откажутся, потому что не правильно брать причитающиеся законом тебе деньги, если тебе неприятен человек их дающий.
Во-первых она бывшая жена, почему он должен был хранить ей верность?) А во вторых, либо она во всём его поддерживает и молчит в тряпочку, получая деньги сейчас и за то что получила раньше, либо возвращает все в неё вложенное, и идёт работать)) Теперь конечно легко пиариться на муже попавшем в беду, с накопленной финансовой подушкой и под влиянием фемок 😃. Ещё и отец у её детей насильник теперь, а не известный футболист миллионер который зарабатывал в месяц больше чем она стоит, если продать на органы😃
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Crazy Diamond
Ответ Валера Вавилов
Я долго решался на то, чтобы взять себе подписку для просмотра спортивных передач и матчей. Итак, почему Premier? Да потому что в отличае от других стриммингов, один аккаунт можно подключить и на телек, и на телефон, еще и папе подключил, он у меня тоже любитель спорта. Нет сомнений, что этот сервис лучший для просмотра футбола, хоккея и даже ММА.
на столько все плохо у вас? :D
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Pelerin
Ответ Дмитрий Крутенко
Не хочу тебя расстраивать, но она была известной моделью, когда они познакомились. Он не подобрал кухарку или обычную девушку из Бразилии, а подкатил к известной топ модели. Так что её возмущение вполне оправдано.
А подкати он к кухарке, еë и слушать бы никто не стал. Пусть знает своë место! Так, да?
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Amico Megobari ®
Ответ Геннадий Тимченко
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какая глупость, она не бедный человек
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Neclerque
В статье видимо ошибка, имя бывшей жены Алвеса - Джоана Санз
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Борис Александрович
Но его деньги пусть остаются )
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Direct free kick
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bel01
Ответ Neclerque
В статье видимо ошибка, имя бывшей жены Алвеса - Джоана Санз
Это его первая жена.
Джоана Санз, знаменитая модель - это вторая.
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Кашшай Чакырович
Ответ Геннадий Тимченко
пеший тоже далеко не бедный, но за копейку удавится, чего стоит его оброк с Барсы, который он взимает с неё уже третий год после ухода свободным агентом или его позорное видеоизвинение перед владельцами ПСЖ, которые пригрозили Месси штрафом за прогулы☝️
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bel01
Не понимаю Дани вообще.
Жена - одна из самых красивых женщин в мире.
Нет, полез на какую-то левую тёлку в туалете...
Сломал себе жизнь навсегда за пять минут.
То ли под веществами был, то ли глупый человек по жизни.
Хотя партнёры и в Барсе, и в сборной о нём как о человеке всегда хорошо отзывались.
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Мансур Абдрахимов
моя тож так каркала.пока живой...
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FNT
Ответ Wizard Harry
«Он использовал меня, пока я соглашалась служить ему». Он, конечно, должен ответить по заслугам за насилие. Но и вы, «служанки», тоже раздражаете. Шла бы послужила обычному парню, слесарю или трактористу) Не переживай, сейчас за денежку еще раз скажешь то, что нужно прессе)
Я подозреваю, что девушка, на которой женился футболист-миллионер, вряд ли сама относится к "обычным" хотя бы с точки зрения внешности. Так с хрена ли ей дауншифтиться? И тем более до слесаря, а не хотя бы до кого-то поумнее и поинтереснее, хоть и без миллионов, вроде инженера или учителя.

И можно подумать, что среди описанных вами категорий нет насильников, убийц или домашних абьюзеров. Вполне есть.
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Иван Лапин
Да не умер он в конце карьеры
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Pavelaznaurov
Она его разденет ,потому и умер….банкрот никому не нужен…
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Raya
Ответ CHELSEA_2008
Надеюсь его деньги тоже исчезнут из твоей жизни)
То есть он не должен обеспечивать своих детей?
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