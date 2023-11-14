Суд завершил расследование дела Алвеса. Экс-игроку «Барсы» грозит до 10 лет тюрьмы

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига Футбол

Суд Барселоны завершил расследование дела Дани Алвеса.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Во вторник суд подтвердил решение об окончании расследования. Теперь Алвесу предстоит окончательное судебное разбирательство, на котором будет вынесено решение о потенциальном наказании.

Защите футболиста и обвинению предоставили 5 дней, чтобы подготовить выступления, где они представят свои версии случившегося и расскажут, какого решения ждут – оправдательного или обвинительного.

Жертва Алвеса – полиции через 20 дней после изнасилования: «Он пытался заставить меня сделать минет, схватил за шею и бил. Он настаивал, чтобы я называла себя маленькой шлюхой, заставил сесть сверху»

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17 комментариев

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JENNINGS
Ответ Cruel Snake
Во законы! За убийство у нас меньше дают! А если убил, а потом кое куда сходил. Вообще помиловать могут
Владислав Канюс (убийца 23-летней Веры Пехтелевой) из положенных 17 лет отсидел ровно полгода. Помилован в апреле этого года. Сейчас на свободе. Нормально, да?
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+30
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Vikeif
До сих пор не могу понять, как можно так тупо слить свою жизнь в унитаз... Все же было, семья, друзья, деньги, слава. Хочется острых ощущений, есть эскорт.
+29
0
+29
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Cruel Snake
Ответ JENNINGS
Владислав Канюс (убийца 23-летней Веры Пехтелевой) из положенных 17 лет отсидел ровно полгода. Помилован в апреле этого года. Сейчас на свободе. Нормально, да?
Про это и речь, что ненормально
+7
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ApXuMaHqPuT
Кабаки и бабы доведут до цугундера. (с)
+5
-1
+4
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Ilya Shilovskiy
Начало новой и захватывающей карьеры!
+3
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jdrk
Ответ JENNINGS
Владислав Канюс (убийца 23-летней Веры Пехтелевой) из положенных 17 лет отсидел ровно полгода. Помилован в апреле этого года. Сейчас на свободе. Нормально, да?
У нас сейчас таких тысячи после СВО
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Гномович!
Добавьте ему пятерку за позорные нырки в Ла Лиге и еще пятерку за позорную симуляцию в полуфинале ЛЧ 2010/11.
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CHELSEA_2008
10 лет? А что он сделал то? Там расчлененка? Она осталась инвалидом? Он заразил её чем-то? Позорище 😃
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JENNINGS
Ответ savik-A.M.
убийцу Политковской тоже амнистировали , грабь убивай , полгода на Донбассе и ты своден , дальше можешь убивать , но уже на воле
Да там целый список как на подбор. Убийцу медсестры из Чусового тоже помиловали, на свободе, ходит среди нас
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Vikeif
До сих пор не могу понять, как можно так тупо слить свою жизнь в унитаз... Все же было, семья, друзья, деньги, слава. Хочется острых ощущений, есть эскорт.
Чувство вседозволенности обуяло богатого и популярного человека. В первый раз что ли?
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CHELSEA_2008
Ответ DonaldBrashear 2.0
надеюсь, оправдают этого бедолагу. Тупость - это не преступление. Та женщина сам все прекрасно знала и осознавала, никакого изнасилования не было.
Вот именно. Она пошла за ним, потом зашла в его кабинку в которой он сидел и залезла на него. Это она его изнасиловала! 😃
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Iamliam
Ответ Гномович!
Добавьте ему пятерку за позорные нырки в Ла Лиге и еще пятерку за позорную симуляцию в полуфинале ЛЧ 2010/11.
В которой Месси унизил Реал шикарнейшим проходом с центра поля. Такое не забывается понимаю тебя, до сих пор обидки да?)
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