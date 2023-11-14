Суд завершил расследование дела Алвеса. Экс-игроку «Барсы» грозит до 10 лет тюрьмы

Суд Барселоны завершил расследование дела Дани Алвеса.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Во вторник суд подтвердил решение об окончании расследования. Теперь Алвесу предстоит окончательное судебное разбирательство, на котором будет вынесено решение о потенциальном наказании.

Защите футболиста и обвинению предоставили 5 дней, чтобы подготовить выступления, где они представят свои версии случившегося и расскажут, какого решения ждут – оправдательного или обвинительного.

Жертва Алвеса – полиции через 20 дней после изнасилования: «Он пытался заставить меня сделать минет, схватил за шею и бил. Он настаивал, чтобы я называла себя маленькой шлюхой, заставил сесть сверху»

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