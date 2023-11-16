Испанская налоговая вернет Дани Алвесу 3,2 млн евро по делу об имиджевых правах. Суд удовлетворил апелляцию экс-игрока «Барсы»

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига деньги Футбол

Дани Алвесу вернут 3,2 млн евро по делу о доходах от имиджевых прав.

Как сообщает ESPN со ссылкой на EFE, суд удовлетворил апелляцию Алвеса по делу о махинациях с налогами, касающихся доходов от имиджевых прав футболиста в сезонах-2009/10 и 2010/11. Футболист настаивал, что задекларировал все доходы от имиджевых прав за указанный период правильно.

После удовлетворения апелляции Налоговое агентство Испании выплатит Алвесу 3,2 млн евро.

Напомним, ранее бывший защитник «Барселоны», находящийся в тюрьме по обвинению в изнасиловании, выиграл судебное разбирательство у Налогового агентства Испании, касающееся доходов от имиджевых прав за 2013 и 2014 год. Налоговое агентство добивалось от Алвеса выплаты 2 млн евро, в апреле 2022 года на 50% недвижимости футболиста был наложен арест. Однако суд постановил, что эта мера не соответствует требованиям законодательства, в связи с чем имущество должно быть возвращено собственнику, а также отклонил требование о взыскании денег.

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8 комментариев

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vfhmsqqp7v
А испанская прокуратура накинет лет 10 🤣
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Spaten
Сторона: обвинения: Это меняет дело
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Spiker1606
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Сидя в тюрьме изучил законы. Скоро начнёт писать касачки
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Sekor
Мастер класс от Алвеса - "Как зарабатывать отбывая срок на зоне".
Мошенники со звонками "из банков, полиции и т.п." нервно курят.
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_FoX-
Да я скорее поверю, что в Китае на выборах победил чернокожий кандидат, чем в то, что испанская налоговая вернула кому-то деньги)
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.ru
а жизнь то у Дани... налаживаецца
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EminenceGrise
С пометкой : " на сигареты"
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