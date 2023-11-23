Хохлов о совете Карпина про отъезд игроков в Европу: «И в чем тут отсутствие патриотизма? Разве мы переставали быть патриотами, когда уезжали?»

Теги Ростов Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Политика ТАСС Футбол

Дмитрий Хохлов вступился за Валерия Карпина на фоне критики за совет игрокам.

Главный тренер сборной России и «Ростова» обратился к российским футболистам: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет». После этого на него обрушилась критика.

«После слов Карпина почему-то всполошились. Он имеет в виду, что если есть хорошее предложение, если есть желание поиграть в сильном европейском чемпионате, то, наверное, это нужно.

И в чем тут отсутствие патриотизма? Разве мы переставали быть патриотами, когда уезжали? Нет ничего плохого в том, что игрока приглашают и он получает возможность повысить свой класс, поехав в более конкурентоспособную среду», – сказал бывший футболист сборной России Хохлов.

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13 комментариев

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Olga.t
Всполошилась пропаганда и те, кто ей питается. Люди думающие поняли, о чем говорил Карпин.
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Спартак Уокер
Правильно говорит патриотом можно быть и за границей!
+6
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S. A.
У тех, кто всполошился, уже давно патриотизм головного мозга
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Bartez1986
Карпин все правильно сказал. Имеющие мозг его поняли. Всполошившиеся - это не про умных людей
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Mechel**
Главное быть патриотом путина, остальное неважно
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Michael Scott
Хохлов за давностью лет подзабыл обстоятельства их отъезда в Европу.

В 90-ые годы критика, касающаяся того, что легионеры якобы не выкладываются в играх сборной (и поэтому их, мол, не надо приглашать) была широко распространена. В отсутствии патриотизма их тоже упрекали.
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Владимир Молявин
Согласен с ним полностью.
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Алексей Ненахов
Ответ Olga.t
Всполошилась пропаганда и те, кто ей питается. Люди думающие поняли, о чем говорил Карпин.
Люди это и так понимали , я всякое …. как Терюшковы и ему подобное, были недовольны
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