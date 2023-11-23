Хохлов о совете Карпина про отъезд игроков в Европу: «И в чем тут отсутствие патриотизма? Разве мы переставали быть патриотами, когда уезжали?»

Дмитрий Хохлов вступился за Валерия Карпина на фоне критики за совет игрокам.

Главный тренер сборной России и « » обратился к российским футболистам: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет». После этого на него обрушилась критика.

«После слов Карпина почему-то всполошились. Он имеет в виду, что если есть хорошее предложение, если есть желание поиграть в сильном европейском чемпионате, то, наверное, это нужно.

И в чем тут отсутствие патриотизма? Разве мы переставали быть патриотами, когда уезжали? Нет ничего плохого в том, что игрока приглашают и он получает возможность повысить свой класс, поехав в более конкурентоспособную среду», – сказал бывший футболист сборной России Хохлов.

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