Депутат Терюшков: «Карпин разваливает сборную России, призывает спортсменов к переходу в недружественные страны. Эти действия больше похожи на вражеские»

Теги Ростов ИИХФ премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Государственная дума Политика Роман Терюшков Футбол

Депутат Роман Терюшков заявил, что Валерий Карпин разваливает сборную России.

Во время сентябрьской паузы сборная России сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Катара в гостях, а также провела две игры молодежным составом с олимпийской сборной Египта – 1:1, 1:2.

«РФС оказал доверие эстонцу Карпину, пригласив на должность главного тренера сборной России по футболу. Карпин разгулялся на этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружественные России страны, разваливает национальную сборную, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует игроков внутри команды и снижает позитивный настрой в отношении отечественного футбола.

Как эти действия, больше похожие на вражеские, оценивают в РФС, мы можем узнать из ближайших пресс-релизов союза.

Очень ответственный и интересный этап в истории российского футбола. Хоккей, к примеру, дал четкий ответ транснациональной политической корпорации ИИХФ, блестяще пройдя тест на соответствие государственной политике нашей страны», – заявил депутат Госдумы РФ Терюшков.

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58 комментариев

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JENNINGS
Главный тренер сборной России призывает спортсменов развиваться! Предатель!
+83
-3
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ARIGAMI ARIGAMI
Такие, как Терюшков разваливают Россию. Их действия похожи на враждебные
+68
-1
+67
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Илья Ломакин
Что он несёт???
+46
-1
+45
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Lindeman
Ответ Jack Daniels
Комментарий удален модератором
Он оттуда и вещает. Дума называется
+36
-1
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Автомобилист Зажопинск
Он походу просто не понимает, что Карпин им не в зарубежные сборные советует идти, а в клубы)))
+31
0
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ТТД Бубнова
Далее.
Соловьев: «Карпин призвал игроков национальной сборной сменить гражданство, уехать из страны и вступить в НАТО»
+25
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Isshin88
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Такие, как Терюшков разваливают Россию. Их действия похожи на враждебные
В современной России это называется патриотизм.
+25
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Автомобилист Зажопинск
Он походу просто не понимает, что Карпин им не в зарубежные сборные советует идти, а в клубы)))
Он в футболе не разбирается.
+20
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Oleg Olegov
Это тот депутат, который не смог внятно объяснить почему ездит на немецком авто?)
+18
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avcgloronalduMU
ополчились на эстонца, кто следующий? гражданин США Кириленко? овечкин?
+18
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Ебздрогыч
То есть он целый день размышлял над этим абзацем и ничего не придумал? Сдает Терюшков, скоро его молодые фрики из думы самого сожрут и не подавятся
+12
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Камбоджа Иванов
Валера просто ещё не понял, что он - эстонский шпион. Потом как дойдет!
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Foma T
Удивительное время. Такие идиоты как терюшков становятся депутатами, вещают всякую хрень на всю страну и становятся популярными. В очень интересное время живём
+7
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сервисник
Если этого господина не было бы, то его обязательно нужно было бы выдумать. Главный ньюсмейкер Спортса)
+7
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Filipp Gorski
АХАХАХАХАХ Я ЖДАЛ КОГДА ЭТО ЧУДО ПРОКОММЕНТИРУЕТ ДЕЙСТВИЯ КАРПИНА
НАКОНЕЦ ТО ДОЖДАЛСЯ 🤡
+7
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fussballer
Ответ Oleg Olegov
Это тот депутат, который не смог внятно объяснить почему ездит на немецком авто?)
Этот тот депутат, который внятно вряд ли на что ответит. Как и почти любой другой.
+6
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Клирик
Карпин развалил Россию!
И предложил всем её жителям переехать на Багамы, Сейшелы и Тенерифе!
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Профессор из Кобхэма
А почему потреоты еще не отказались от всего западного? Вплоть до плитки, мрамора и мебели в своих дворцах?
Ну и конечно всем детишкам пора возвращаться в Воронеж срочно, а то станут солдатами наты.
Бгг.
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Михаил Хромаков
Ответ avcgloronalduMU
ополчились на эстонца, кто следующий? гражданин США Кириленко? овечкин?
которые сами страну покинули следуя советам Валеры. Думаю что более вероятен Фетисов
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Chernoy
Как можно развалить то, чего нет? И нет не по вине Карпина, а из-за действий людей, у которых «все враги, но наши дети там, потому что» и «всё по плану».
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Beriya
а можно этого чудика тут не публиковать, рвоту вызывает
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TIMOXA1979 TIMOXIN
пришло время Терюшковых, теперь не нужно вникать в проблематику вопросов, нужно найти врага, это то они умеют, у них это передалось на генетическом уровне, да и мозгов для этого много не надо:)))
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Ловушка Джокушкера
Ответ endrioo
Почему еще никто не упомянул о том, что у Карпина эстонское гражданство, ума не приложу. Как подданный недружественной страны может работать в России, а тем более возглавлять сборную, он же иноагент. Не вижу статей на Спортсе о том, сколько времени в Эстонии проводит Карпин, а также в Испании, с перечислением его доходов, где открыты счета и полного разбора их, чтобы было понятно, что еще где-то мог нагреться. В общем, Спортс как-то не дорабатывает. Думаю, в ближайший месяц мы узнаем имя нового главного тренера сборной.
Эстония - "недружественная" страна только для недружественного (и к тому же нелегитимного) для россиян правительства. Обычным людям эта страна абсолютно не враждебна
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jepp ebriloff
Настоящие враги громче всех верещат о врагах
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Ловушка Джокушкера
Ответ Xm.md
И в чем он не прав? (с)
В том, что рот открыл
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