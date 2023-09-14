Депутат Роман Терюшков заявил, что Валерий Карпин разваливает сборную России.

Во время сентябрьской паузы сборная России сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Катара в гостях, а также провела две игры молодежным составом с олимпийской сборной Египта – 1:1, 1:2.

« оказал доверие эстонцу Карпину, пригласив на должность главного тренера сборной России по футболу. Карпин разгулялся на этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружественные России страны, разваливает национальную сборную, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует игроков внутри команды и снижает позитивный настрой в отношении отечественного футбола.

Как эти действия, больше похожие на вражеские, оценивают в РФС, мы можем узнать из ближайших пресс-релизов союза.

Очень ответственный и интересный этап в истории российского футбола. Хоккей, к примеру, дал четкий ответ транснациональной политической корпорации ИИХФ, блестяще пройдя тест на соответствие государственной политике нашей страны», – заявил депутат Госдумы РФ Терюшков.

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