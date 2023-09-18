Орлов о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Мы же гордимся нашими хоккеистами в НХЛ, политику никто не приплетает. Посыл максимально прост: хочешь совершенствоваться – езжай в более сильную среду»

Теги Зенит Сборная России по хоккею премьер-лига Россия Сборная России по футболу НХЛ Валерий Карпин Геннадий Орлов Политика Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов согласился со словами Валерия Карпина об отъезде игроков из РПЛ.

Напомним, после товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Карпин посоветовал российским футболистам по возможности уезжать из РПЛ: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ».

«Сейчас мы хвалим «Зенит», прежде всего бразильцев, но возникают вопросы к россиянам, не только в команде из Санкт-Петербурга. При том многообразии европейского футбола, которое показывает наше телевидение, нам есть с чем сравнивать. Я сейчас подвожу к призыву главного тренера сборной России Валерия Карпина уезжать российским футболистам за рубеж, если у них появится такая возможность. За что же упрекают Карпина? Что он сказал не так? Кто-то какую-то политику сюда уже приплел... Зачем?

Посыл Валерия Георгиевича максимально прост. Он говорит нашим футболистам между строк: ребята, вы индивидуально слабы. А значит, если хотите вырасти, идите туда, где более высокий уровень индивидуального мастерства. Ну вот сыграли мы с Катаром. И я бы не сказал, что мы превосходили соперника. Кто выделялся? Головин. Потому что он тренируется в совсем другой системе координат! Не вижу ничего плохого в том, если наши ребята уедут в европейские клубы, поднимут там свой уровень. Это только пойдет на пользу сборной. Зачем искать какой-то подвох? Мы же гордимся нашими хоккеистами, выступающими в НХЛ. Никто же в данном случае политику сюда не приплетает!» – сказал Орлов.

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Осуждение Карпина за слова про Европу – бред

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44 комментария

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ПравдоРуб
Кроме наших оголтелых депутатов и так всем был понятен посыл Карпина, все сказал по делу
+76
-2
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Pertinax Gandi
Даже Гена Орлов всё правильно понимает.
+70
-12
+58
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ZarvuR2020
Ответ Pertinax Gandi
Даже Гена Орлов всё правильно понимает.
Что значит "даже"?
+32
-2
+30
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Коля Мигодин
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Кузяев, Захарян: 🗿
+18
-1
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Jeksan
Ответ Pertinax Gandi
Даже Гена Орлов всё правильно понимает.
Из числа многих ретроградов он до сих пор наиболее адекватен
+16
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закрыт по беспределу
Дядя Гена растолковал для особо одарëнных
+14
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Пользователь Имени
Ответ А. Мостовой
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Согласен, тоже жаль, что он не попробовал себя в роли комментатора на Нидерландском ТВ )
+12
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Quiet Dad
у нас последние 20-25 лет футбол как явление отсутствует. у нас в стране такой индустрии нет. как то мы телепались благодаря топовым легионерам, а теперь и это не требуется. просто насыпайте в корыто по-больше денег и не задавайте вопросов.
Бездарности получают десятки миллионов рублей в месяц и никто не спрашивает: а за что?
Клоуны в цирке людей развлекают гораздо качественнее, но и они такого дохода не имеют.
Наши так называемые футболисты с нашими уважаемыми клоунами и близко не лежали. Так какого хрена?
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Александр Пряхин
Ответ Никита Давыдкин
а чем он блещет? Монако, при всём уважении, середняк не самой сильной лиги Европы, Головин там не главная звезда.
Монако идёт на первом месте, а Головин дважды подряд в команде тура
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Viacheslav Ivanov
Ответ серж
Карпин опустил сам себя. Он признался, что не может ничего дать игрокам для их роста. А тогда зачем такой тренер нужен? Тем более в сборной.
тренер в сборной не для того, чтобы игроки росли индивидуально
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Александр Пряхин
Ответ Никита Давыдкин
а Головин только вчера уехал что ли? Он уже который год играет в Европе, если что
Все верно, с тех пор основной игрок одного из лидеров чемпионата Франции
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Alex1104
Переходить можно и нужно, но не абы как - "куда угодно".
Одно - когда Кокорин играет на Кипре, ему уже не 18, да и итальянцы шанса даже не дали, но что делать на том же Кипре молодому игроку? "Расти"? Ждать, пока заметят мифические скауты? Так они и у нас в чемпионате заметят.
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majestic1980
Орлов не безнадёжен оказывается)
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Diego 95
Ну вот,хорошо же когда дед принял таблетки,и комментирует,сразу адекватно
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bilbiveter
Ответ Quiet Dad
у нас последние 20-25 лет футбол как явление отсутствует. у нас в стране такой индустрии нет. как то мы телепались благодаря топовым легионерам, а теперь и это не требуется. просто насыпайте в корыто по-больше денег и не задавайте вопросов. Бездарности получают десятки миллионов рублей в месяц и никто не спрашивает: а за что? Клоуны в цирке людей развлекают гораздо качественнее, но и они такого дохода не имеют. Наши так называемые футболисты с нашими уважаемыми клоунами и близко не лежали. Так какого хрена?
Полная чушь, начиная с претензии по поводу зарплат клоунов и футболистов, некорректное сравнение, футболистам платят зарплаты клубы, зарплаты формируются исходя из популярности этого вида развлечения, сравните футбол и выступления клоунов, что популярнее и приносит больше прибыли? Дальше, никто не спорит, что из-за лимита и изоляции у российских игроков раздутые зарплаты, но озвученные вами "десятки миллионов" это 100-200 тысяч евро сейчас, столько платят средним игрокам в условной лиге Чехии или лиге Бельгии, при этом футбол в России генерирует больше денег и 100-200 тысяч евро точно им не платили бы даже в условиях здоровой конкуренции, про отсутствие "футбола как явления в последние 20-25 лет" это очередной бред, по-вашему, выходит, что с 90-ых по наше время у нас не было футбола? Это при том, что именно на начало 2000-ых, вплоть до конца первой половины 10-ых у нас и пришёлся расцвет футбола, вы либо вообще не разбираетесь в футболе, либо просто разжигаете спор в комментариях
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tolstiy
Ответ Владислав88
Если всё лучше кадры всегда будут валить из страны, страна всегда будет в заднице.
это не лучшие кадры, а спортсмены. и не валить, а играть за сильные клубы.....
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rooney pers
Ответ Никита Давыдкин
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Пока нет. Дальше посмотрим.
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Mbest77
Ответ Quiet Dad
у нас последние 20-25 лет футбол как явление отсутствует. у нас в стране такой индустрии нет. как то мы телепались благодаря топовым легионерам, а теперь и это не требуется. просто насыпайте в корыто по-больше денег и не задавайте вопросов. Бездарности получают десятки миллионов рублей в месяц и никто не спрашивает: а за что? Клоуны в цирке людей развлекают гораздо качественнее, но и они такого дохода не имеют. Наши так называемые футболисты с нашими уважаемыми клоунами и близко не лежали. Так какого хрена?
Верно. Когда какой-нибудь наш деревянный ногомячист получал такую же зарплату как топовый игрок Серии А, это не могло привести ни к чему хорошему.
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Никита Давыдкин
Ответ Александр Пряхин
Все верно, с тех пор основной игрок одного из лидеров чемпионата Франции
каких лидеров? мы об одном Монако говорим или о разных? Этот один из лидеров то в середине-подвале таблицы плетётся, то в еврокубки попасть не может. Одним из лидеров Монако был в своём лучшем составе с Мбаппе, Сильвой, Сидибе, Фабиньо и прочими
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Никита Давыдкин
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Это Головин то не блещет?
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Valera9710
Если они тут с лимитами не могут выиграть конкуренцию у не топовых легионеров, то где они там будут расти, когда уже сами окажутся в роли легионеров? Будут сидеть на банке, как и Миранчук, Дзюба, Лунев, Кокорин и даже, как легионеры, которые в РПЛ топами были типо Азмуна.
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Олег Сагайдачный
В НХЛ наши парни на ведущих позициях.Их ходят смотреть.В футболе увы ,такого нет.
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Alex1104
Ответ Ковид 07.10.52
Смешно, как наш плохо играет , так ему не дали..тьфу...
На Кипре он вполне себя показал, а вот Фиорентина не дала даже шанса. Выход на несколько минут - это смешно.
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Kestutis Ceponis
Без решения ситуация не изменится, на международной арене российского футбола еще очень долго не будет. Вы сами видите, что все очень плохо, абсолютно ничего не поворачивается в хорошую сторону. Этот военный конфликт может затянуться, возможно, на пять лет. Это означает, что нам еще долгое время придется обходиться без мирового футбола. Спасибо за понимание.С уважением.
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dimitrii36
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
тепличные условия в стране в советах не нуждаются, в европейских чемпионатах пахать нужно, а здесь даже лавка высокооплачеваемая

да и базовые игроки в нашем чемпионате, игроки со стороны
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